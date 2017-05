Zagreb, 22. svibanj 2017.

Program Injigo je u subotu, 20. svibnja 2017. u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta na zagrebačkom Kaptolu proslavio svojih 20 godina postojanja. Tristotinjak osoba većinom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te Njemačke, Austrije, Švicarske i Srbije okupilo se na cjelodnevnom programu proslave 20 godina Programa Injigo.

Utemeljiteljica i voditeljica Zajednice i Programa Injigo dr. sc. Marica Čunčić osvrnula se na proteklih 20 godina i donijela konkretne podatke: »U 20 smo godina održali 20 duhovnih vježbi u trajanju od 30 tjedana od listopada do svibnja tako da razmatranja Isusova života iz Svetoga pisma prate Crkvenu godinu. U takvim duhovnim vježbama bilo je 24.909 sudjelovanja koja je ostvario 11.601 sudionik. Organizirali smo do sada također 218 duhovnih vježbi u šutnji od 3 do 6 dana, većinom preko ljeta u domovima za duhovne vježbe te muškim i ženskim samostanima u Hrvatskoj, BiH, Austriji i Njemačkoj. Kroz te šutnje prošlo je 2.550 sudionika s 4.353 sudjelovanja. Od ukupnoga broja sudionika bilo je 49 biskupijskih svećenika, 25 svećenika redovnika, 48 časnih sestara i 146 vjeroučitelja.« Dr. Čunčić je istaknula višestruke plodove takvih duhovnih vježbi. To su: izabrana duhovna zvanja, crkveno i društveno obraćenje, moralni život na području ljudske ljubavi, oslobođenje od ovisnosti, ozdravljenja od bolesti. Na kraju izlaganja dr. Čunčić je predstavila voditelje duhovnih vježbi od 30 tjedana u 2016. – 2017. godini, članove Zajednice Injigo koji su odgovorni za čitavu organizaciju duhovnih vježbi u povjerenoj im (nad)biskupiji ili dekanatu.

Test autentičnosti za svaki duhovni pokret jest poslušnost i ljubav prema Crkvi. Kancelar Gospićko-senjske biskupije i duhovnik Zajednice Injigo preč. Marinko Miličević u predavanju »Crkvenost Programa Injigo« istaknuo je kako je Program Injigo potpuno transparentan Crkvi. »Ne postoji u njemu ništa što nije u iskustvu Crkve niti u što Crkva ne bi imala uvida. Program prvotno dolazi iz Crkve, promoviraju ga ljudi Crkve i vraća ljude u krilo Crkve. Dovoljno je samo istaknuti kolika je povezanost sa svećenicima u Programu, napose kroz sakrament pomirenja«, napomenuo je preč. Miličević i objasnio kako se posebnost Programa očituje u otvorenosti djelovanju Duha Svetoga što je vidljivo u spajanju institucije i karizme što dovodi do pravog razumijevanja i zajedništva vjere, do punine snage. »Duh Sveti, Treća Božanska Osoba i darovatelj svih karizmi, daruje svijetu, voljom Očevom, po Kristovoj smrti i Uskrsnuću, Crkvu – instituciju istine i istinoljubivosti, koja ne može biti u suprotnosti s karizmama koje također Duh Sveti daje.«

Kako duhovne vježbe utječu na život i rad posvjedočili su sudionici različitih uzrasta i zanimanja u Programu Injigo. Njihova su svjedočanstva, konkretno i kristocentrično očitovanje Ljubavi koja iscjeljuje, ozdravlja, oslobađa, usmjerava i daje mir, radost, smisao i svrhu života, duboko ganula sve nazočne.

Međunarodni interdisciplinarni okrugli stol s temom »Utjecaj duhovnih vježbi sv. Ignacija na zdravlje i kvalitetu života« okupio je četiri predavača i tristotinjak sudionika.

Bogu posvećena sestra u Zajednici Novi put (Chemin Neuf, Pariz) dr. sc. s. Magali Raoul, dr. med., trenutno studentica teologije na isusovačkom fakultetu u Parizu, u izlaganju »Služba nutarnjeg iscjeljenja i zdravlje u iskustvu ignacijanske zajednice« predstavila je misiju Siloé koja djeluje na području nutarnjeg iscjeljenja i pomirenja te je središte za sva pitanja povezanosti između psihološkog i duhovnog života. U njem djeluju članovi zajednice Chemin Neuf: iskusni vježbatelji i pratitelji u duhovnim vježbama i članovi medicinskih profesija (liječnici, psihijatri, psiholozi i ostalo medicinsko osoblje). Iako ne nude terapeutski pristup, duhovne obnove i ostale aktivnosti imaju stvaran učinak na zdravlje sudionika.

Posvećena laikinja u svijetu Luciana Pecoraio, dipl. oec., s isusovcem o. Robertom Faricyem, D. I., profesorom emeritusom Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu osnovala je 1990. godine karizmatsku zajednicu Srca Isusova (Cuore di Gesù). Videokonferencijom održala je predavanje »Nutarnje iscjeljenje i ignacijanske duhovne vježbe«. Opisala je 40 godina duhovnoga rada i povezanost molitvene zajednice Srca Isusova, mise za ozdravljenje i duhovnih vježbi. Objasnila je kako je otac Faricy D. I. zajedno s drugim isusovcima postupno došao do zaključka da Duhovne vježbe daju strukturu i program za nutarnje iscjeljenje.

Vježbateljica Programa Injigo i psihologinja iz Zagreba Emina Simunić, dipl. psiholog, prof., u predavanju »Analiza psiholoških procesa sudionika duhovnih vježbi u Programu Injigo« raščlanjuje te procese u tri dijela: psihološko funkcioniranje sudionika prije pristupanja duhovnim vježbama, sudjelovanje u duhovnim vježbama i promjene u životnom funkcioniranju nakon sudjelovanja u duhovnim vježbama. Zaključuje: »sudionicima je jasno da je promjena proces, koji još uvijek traje i trajat će cijelo vrijeme njihova zemaljskog života. Stoga se vraćaju krugovima duhovnih vježbi od 30 tjedana jer, kad su istrčali jedan, jasno im je da trebaju i žele još jedan krug.«

Ravnateljica Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, utemeljiteljica i voditeljica Zajednice i Programa Injigo dr. sc. Marica Čunčić u predavanju »Utjecaj karizmatskih elemenata u ignacijanskim duhovnim vježbama na kvalitetu života« kroz niz je primjera objasnila da se u čovjeku i oko njega mijenja kvaliteta života kroz duhovne vježbe po karizmama jer se Bog očituje u sili i snazi i proizvodi u nama djelovanje, kajanje, opraštanje, obraćenje, ozdravljenje duše i tijela, bračnih, obiteljskih, prijateljskih i društvenih odnosa.

Proslavi u Zagrebu prethodilo je hodočašće oko 650 sudionika Programa Injigo 1. svibnja na Udbinu u crkvu hrvatskih mučenika. Kruna susreta bilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić. Na koncu euharistijskoga slavlja biskupov tajnik vlč. Mišel Grgurić pročitao je Biskupov blagoslov Programu Injigo. (kta)



