Varaždin, 22. svibanj 2017.

U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. oci salezijanci dolaze u Varaždin i HKDN Varaždin će im darovat knjige za knjižnice i srednje škole u Bosni gdje oci salezijanci rade i djeluju. Nakon uspjeha proteklih godina HKDN Varaždin nastavlja istim radom i daruju najvrjednije za škole i knjižnice, a to su beletrističke, stručne i znanstvene knjige. "Zahvaljujemo dosadašnjim donatorima, a to su: HAZU Hrvatske, HAZU Varaždina, knjižnica Varaždin, knjižnica Čakovec, Državni arhiv Varaždin te obiteljima Topić iz Novog Marofa, Spahija iz Čakovca, Kolmanić iz Čakovca, Vertuš iz Čakovca, Hirš iz Varaždina" stoji u priopćenju Napretka. Do sada je darovano oko 4700 knjiga za KŠC-e u Bosni.

Na tiskovnoj konferenciji koja će se održati 22. svibnja u 15 sati u Varaždinu (Zagrebačka 3), bit će govora o novoj izložbi koja je postavljena u restoranu i pansionu „Garestin“, Zagrebačka 34, Varaždin, a još dvije izložbe postavljene su u Ivancu i Prelogu. Sav prihod od prodaje ide za školovanje učenika i studenata. Do sada je za izgradnju crkvi u BiH dano 21000 eura, a od toga za Crkvu sv. Franje u Žeravacu 15 000 eura. (kta/hkdn varaždin)