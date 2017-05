Lištani/Livno, 20. svibanj 2017.

Na čelu s biskupom banjolučkim mons. Franjom Komaricom, 17. svibnja 2017. u Biskupijskom duhovno-pastoralnom centru „Sv. Josip“' u župi Lištani u Livanjskom polju okupilo se na redovitu rekolekciju (duhovna obnova) 35 dijecezanskih i redovničkih svećenika koji djeluju na teritoriju Banjolučke biskupije.

Prigodno izlaganje o postsinodalnoj pobudnici pape Franje Amoris laetitia (Radost ljubavi) održao je profesor moralne teologije i socijalnog nauka Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu mons. Miljenko Aničić. Spomenuta pobudnica upućena je biskupima, prezbiterima i đakonima, kršćanskim supruzima i svim vjernicima laicima o ljubavi u obitelji nastala je nakon čak dvije, opće izvanredne i opće redovite, biskupske sinode posvećene suvremenoj obiteljskoj problematici.

„Enciklika se bavi pitanjima, brigama i mukama u vezi ljubavi, partnerstva i obitelji, dakle pitanjima čiju važnost i aktualnost nije potrebno dokazivati. Za razliku od mnogih crkvenih dokumenata, koji su često razumljivi tek ako imamo širu teološku naobrazbu, ovaj papinski dokument je razumljiv i običnim ljudima… I sam Papa je svjestan da je enciklika opsežna; radi se, naime o plodovima dvogodišnjeg sinodalnog razmišljanja, koji obrađuju brojne i različite teme. Zato preporučuje 'da se tekst ne čita površno i na brzu ruku', pri čemu će pojedini čitatelji posebnu pozornost možda posvetiti 'onim dijelovima koji odgovaraju njihovim konkretnim potrebama'“, kazao je mons. Aničić te donio kratki prikaz spomenute pobudnice.

„Papa sam označava 4. i 5. poglavlje kao središnja poglavlja svoje enciklike: Ljubav u braku i Ljubav koja postaje plodna. Kao iskusni pedagog Papa zna da ništa čovjeka ne može tako jako privući i motivirati kao pozitivno iskustvo ljubavi. „Govoriti o ljubavi“ – to papu Franju očito vrlo veseli – i on o toj temi govori vrlo živo, slikovito i osjećajno. Četvrto poglavlje je opširan komentar 'himna ljubavi' iz 1 Kor 13. Uistinu, prekrasan tekst! – Ohrabruje čovjeka da vjeruje u ljubav. Ovdje ćemo naći jednu o ključnih riječi u enciklici i u životu, a to je riječ: rasti. Naime, pokazuje se da je ljubav dinamički proces, u kojem ljubav može rasti, ali – razumije se – može i ohladiti“, rekao je mons. Aničić dodajući da su se u vezi sa spomenutom pobudnicom u Crkvi pojavili različiti stavovi.

Nakon izlaganja uslijedila je plodna diskusija. Poseban osvrt dao je biskup Komarica koji je u ime Biskupske konferencije BiH sudjelovao na Trećoj izvanredna Biskupskoj sinodi na temu: „Pastoralni izazovi vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije“ od 5. do 19. listopada 2014. u Vatikanu. (kta)



foto