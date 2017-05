Vatikan, 20. svibanj 2017.

Istinski nauk ujedinjuje, dok ideologija razdvaja – istaknuo je papa Franjo u petak, 19. svibnja 2017. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. Sveti je Otac pritom pred očima imao „prvi sabor“ kršćanske prazajednice u Jeruzalemu koji se održao oko 50. godine, a na kojem je odlučeno da se pogani koji postanu kršćani ne trebaju obrezati kao što to zahtijeva Mojsijev zakon.

Papa je napomenuo da je i u prvoj kršćanskoj zajednici bilo ljubomore, borbi za moć i razdora, tȁ mi smo ljudi, grješnici i u Crkvi također postoje problemi. Podsjetio je da je Sabor na kraju odlučio kako obrezanje nije nužno, no prije toga je najprije došlo do žestoke rasprave. Postojale su dvije skupine: oni koji su raspravljali snažno, ali u „dobrom duhu“, te oni koji su samo željeli stvoriti kaos, koji su stvarali probleme i dijelili Crkvu. Potonji su govorili da ono što su apostoli propovijedali ne odgovara onomu što je Isus naučavao.

Apostoli i starješine su se na kraju ipak složili, no nije bio politički dogovor koji ih je potaknuo da kažu: „nema uvjeta“, nego nadahnuće Duha Svetoga. Jedino što su propisali bilo je sljedeće: „uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva“.

Jeruzalemski je sabor „prvi crkveni sabor“ – kazao je Sveti Otac – Duh Sveti i oni, Papa i biskupi, svi zajedno, ujedinjeni kako bi razjasnili nauk kao što će to biti slučaj kasnije, primjerice, u Efezu ili na Drugom vatikanskom saboru. Papa Franjo je objasnio da je dužnost Crkve razjasniti nauk, dobro razumjeti što je Isus rekao u evanđeljima i koji je Duh Evanđelja. No to se treba odvijati konstruktivno – kazao je Papa, osvrnuvši se ponovno na one koji su stvarali nerede.

Ti su ljudi bez ikakvog naloga svojim govorima unosili nemir u kršćansku zajednicu, uzburkavali su duše – upozorio je Papa – „Ne, to što si rekao je krivovjerno, to se ne može reći tako, crkveni je nauk ovo…“ Oni su opsjednuti stvarima koje nisu jasne, poput onih fanatika koji su sijali nesklad kako bi podijelili kršćansku zajednicu. Problem je kada crkveni nauk, koji je nadahnut Duhom Svetim, postane ideologija! To je velika pogrješka tih ljudi.

Te osobe nisu vjernici, nego ideolozi – kazao je Sveti Otac – Oni su zastupali ideologiju koja je njihovo srce zatvorila djelovanju Duha Svetoga. Apostoli su zasigurno žestoko raspravljali, no nisu upali u zamku ideologije: njihovo je srce bilo otvoreno onomu što je Duh govorio.

Papa je potaknuo prisutne da se ne boje mišljenja onih koji ideologiziraju nauk. Kazao je da Crkva ima „vlastito Učiteljstvo, učiteljstvo Pape, biskupâ, saborâ“. Ići nam je putom koji potječe od „Isusova propovijedanja“ te „poučavanja i pomoći Duha Svetoga“: taj je put uvijek otvoren, uvijek slobodan jer istinski nauk i sabori ujedinjuju kršćansku zajednicu, dok ju ideologija dijeli – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)