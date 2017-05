Rim, 20. svibanj 2017.

Stanje je u Venezueli sve dramatičnije, i to zbog neprestanih prosvjeda protiv predsjednika Madura i gospodarske krize koja veliki broj ljudi svodi na glad, a zbog nedostatka lijekova im je uskraćeno i liječenje. Na margini jednoga skupa održanoga 18. svibnja u Rimu, na kojemu je sudjelovao i kardinal Pietro Parolin, novinari su Papinoga državnog tajnika upitali je li još uvijek moguće posredovanje Svete Stolice.

Nadamo se da ta mogućnost uvijek postoji – kazao je kardinal – jer, u slučaju da se pokaže prilika, to bi značilo da je stanje, u određenom smislu, bolje. Ne možemo stoga ne izraziti nadu da će se to dogoditi, jer to što se sada događa doista je dramatično, a moglo bi biti još gore. Međutim, već sam rekao, i sada to ponavljam, mislim da su sada pravo rješenje izbori; valja narodu dati mogućnost da izrazi ono što želi; narodu treba vratiti suverenost i dopustiti mu da odredi svoju današnjicu i svoju budućnost – istaknuo je kardinal Parolin. (kta/rv)