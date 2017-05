Vatikan, 19. svibanj 2017.

Isusova ljubav nema mjere za razliku od svjetovnih ljubavi koje tragaju za moći i taštinom – istaknuo je papa Franjo, 18. svibnja 2017. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. Polazišna je točka njegove propovijedi bio redak iz pročitanog Evanđelja po Ivanu: „Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas“ (Iv 15,9).

Gospodin također potiče svoje učenike da ostanu „u njegovoj ljubavi“. Kako ostvariti to? Prvenstveno obdržavanjem Božjih zapovijedi – kazao je Sveti Otac te nastavio – No ne samo Deset Božjih zapovijedi, nego držati i „sve ono čemu nas je Isus podučio, zapovijedi svakodnevice“. Radi se o „kršćanskom načinu života“, a srž je toga života „Očeva ljubav prema Isusu i Isusova ljubav prema nama“ – rekao je Papa.

Upozorio je da postoje i druge ljubavi koje nam nudi svijet: ljubav prema novcu, taštini, ponosu, moći koja može dovesti do toga da činimo nepravdu kako bismo stekli još više moći… Te druge ljubavi nemaju nikakve veze s Isusovom i Očevom ljubavlju. Isus nas stoga potiče da ostanemo u Njegovoj ljubavi. Druge nas ljubavi udaljuju od Njegove ljubavi. Postoje i druge mjere ljubavi: ljubiti polovično nije prava ljubav. Jedno je kada ti je netko drag, a nešto je sasvim drugo kada nekoga ljubiš – kazao je papa Franjo.

Ljubiti znači nešto više. Za Svetog je Oca to prije svega pitanje mjere: „mjera ljubavi“ je „ljubav bez mjere“. Ako obdržavamo zapovijedi koje nam je Isus dao, ostajemo u Isusovoj ljubavi koja je Očeva ljubav, to je jedno te isto. Isusova je ljubav bez mjere i njegova ljubav za razliku od nekih svjetovnih ljubavi nije mlitava niti u njoj ima primjese interesa. Neki bi se mogli upitati: „Zašto nam to govoriš, Gospodine?“. Na što Isus odgovara: „Da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.“ Isus nas podučava putu ljubavi: imati otvoreno srce, ljubiti bez mjere, a druge ljubavi ostaviti po strani – rekao je Papa.

Od Boga bismo trebali tražiti pravu ljubav i radost – kazao je papa Franjo i potom pripovjedio o svećeniku koji je nedavno imenovan biskupom. Otišao je svom starom ocu da mu kaže novost. Taj stari, jednostavni čovjek, koji je čitavog života bio radnik te je sada bio u mirovini, nikada nije išao na studij, no posjedovao je životnu mudrost. Svom je sinu savjetovao dvije stvari: „Budi poslušan i daruj ljudima radost!“

Taj je čovjek razumio: biti poslušan Očevoj ljubavi, poslušan tom daru i potom darovati ljudima radost. Mi kršćani – laici, svećenici, redovnici, biskupi – ljudima moramo darovati radost. Kršćansko je poslanje ljudima darovati radost – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)