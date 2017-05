Vatikan, 19. svibanj 2017.

Neka se svi zauzmu za to da se Huntingtonovu bolest više nikada ne skriva – snažno je upozorio papa Franjo primivši, 18. svibnja skupinu od 1500 osobâ, bolesnikâ i njihovih obitelji, te predstavnikâ udrugâ koje se brinu za njih, kao i liječnikâ i zdravstvenoga osoblja iz više zemalja u svijetu.

Vrlo je dirljiv bio zagrljaj pape Franje s bolesnima od Huntingtonove koreje, odnosno Huntingtonove bolesti. Saginjao se nad njihovu patnju, privijao ih uza se; starije osobe, djecu, mlade… To su osobe koje proživljavaju kalvariju bolesti koja dovodi do nekontroliranih pokreta, i do problema, najprije na kognitivnoj, a poslije i na psihičkoj razini. Sve je to Huntingtonova, neurodegenerativna, nasljedna bolest za koju za sada nema lijeka. Veliki je postotak oboljelih od te bolesti zabilježen u Latinskoj Americi, gdje se, posebice na selu, bolesnike često „skriva“, i gdje su oni zbog svojih problema stavljeni na rub društva.

Više je dramatičnih svjedočanstava izneseno riječima, i u dokumentarnoj snimci, koji su prethodili Papinu govoru. Drame su to na koje se nadovezuje izolacija i društvena diskriminacija, a koje je papa Franjo želio istaknuti tom audijencijom na kojoj je zatražio da ih se više nikada ne skriva.

Predugo su strahovi i teškoće, koje obilježavaju život osobâ pogođenih tom bolešću, izazivali oko njih kriva tumačenja, prepreke i pravo marginaliziranje – kazao je Papa. U brojnim su slučajevima bolesnici i njihove obitelji proživljavali dramu srama, izolacije i napuštenosti. Ali, danas smo ovdje zato što želimo reći samima sebi i cijelom svijetu: Neka [ta bolest] više nikada ne bude skrivana! Nije riječ o jednostavnom motu, nego o obvezi u kojoj svi imamo biti protagonisti – istaknuo je Sveti Otac.

Papa Franjo je potom ohrabrio prisutne znanstvenike i genetičare da nastave svoje zauzimanje u pronalaženju terapije, ali je pritom podsjetio da, međutim, ništa ne može opravdati uništavanje ljudskih embrija. Ohrabrujem vas da i dalje težite tomu sredstvima koja ne pridonose poticanju 'kulture odbacivanja' koja se katkada uvuče i u znanstveno istraživanje. Neka znanstvena područja, naime, rabe ljudske embrije, neizbježno uzrokujući njihovo uništenje. Ali, znamo da nijedna svrha, čak i ako je po sebi plemenita, kao što je njezina predviđena korisnost za znanost, za druga ljudska bića ili za društvo, ne može opravdati uništavanje ljudskih embrija – istaknuo je papa Franjo.

Od obitelji, koje su prve suputnice tih bolesnika na njihovu teškom putu punom uzbrdica, Papa je zatražio da ne popuste kušnji srama, jer samo obitelj može zajamčiti mrežu solidarnosti.

Osvrnuo se potom na dragocjenu službu liječnika, ostalih medicinskih djelatnika i dragovoljaca, među kojima su i oni iz Doma za ublažavanje patnje, bolnice koju je ustanovio sveti padre Pio, koja istraživanjima i brigom o bolesnima izražava prinos Svete Stolice. Papa je od njih tražio da budu uporište bolesnima i njihovim obiteljima, u društveno-zdravstvenom kontekstu koji često nije po mjeri dostojanstva ljudskoga bića.

Na bolest se često nadovezuju siromaštvo, prisilna odvajanja i opći osjećaj izgubljenosti i nepouzdanja. Zbog toga su životno važne nacionalne i međunarodne udruge i agencije. Vi ste poput ruku koje Bog rabi kako bi sijao nadu. Vi ste glas tih ljudi, kojim traže svoja prava! – istaknuo je Papa.

Isus je prvi koji se susreo s bolesnima, i srušio zidove marginalizacije. Isus je, naime, poučio da ljudsko biće uvijek ima dostojanstvo koje ni bolest ne može izbrisati – napomenuo je potom Sveti Otac. Bolesnici koji su se susretali s Isusom bili su preporođeni ponajviše tom sviješću. Osjećali su se slušanima, poštovanima i voljenima. Neka se nitko od vas nikada ne osjeti samim, neka se nitko ne osjeti teretom, neka nitko ne osjeti potrebu da pobjegne. Vi ste dragocjeni u Božjim očima, dragocjeni ste u očima Crkve – istaknuo je papa Franjo te na kraju kazao da i kroz patnju prolazi plodan put koji možemo proći svi zajedno. (kta/rv)