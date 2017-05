Lurd, 18. svibanj 2017.

Sudionici 25. hodočašća Hrvatske vojske i policije te pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine predvođeni vojnim biskupima Jurom Bogdanom i Tomom Vukšićem okupili su se u četvrtak, 18. svibnja 2017. na Euharistijskom slavlju pred Spiljom ukazanja.

Među hodočasnicima na Misnom slavlju nazočili su zapovjednik hodočašća brigadni general Miroslav Kovač, zamjenik zapovjednika hodočašća za MORH brigadni general Zdravko Klanac, zamjenik hodočašća za MUP glavni policijski savjetnik Ivica Franić, zapovjednik vojne komponente iz BiH brigadni general Ivica Jerkić.

U uvodu u Misu biskup Bogdan pozdravio je sve hodočasnike iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zajedno sa svojim voditeljima biskupima, vojnim i policijskim kapelanima, kao i hodočasnike koju su se pridružili iz drugih europskih zemalja.

Ustvrdio je „da smo došli zajedničkoj Majci iznijeti ono što nosimo u svome srcu, našoj Gospi Lourdskoj" te pozvao preporučiti u molitve sve one koji su ostali u svojim domovima i koji hodočasnike prate u svojim mislima.

U homiliji koju je izrekao biskup Bogdan uveo je hodočasnike u Golgotsku dramu i to u svojem vrhuncu, u posljednje minute Isusova života. „Drama se nastavlja, tama spušta, s desne i lijeve njegove strane su razbojnici, a do nogu njegova majka i druge žene, a iz daljega druge žene i svjetina. Svugdje okolo rimski vojnici, egzekutori, koji čekaju da se sve čim prije završi. Svjestan svega Isus gleda majku i učenika kojeg je ljubio i upućuje im posljednje riječi. Majci: ženo: evo ti sina, a zatim reče učeniku: evo ti majke. Riječi su ovo koje su se duboko usjekle u memoriju Crkve i trajno je prate do svršetka ljudske povijesti. Ivan je ovdje predstavnik Crkve i od toga časa, kako kaže evanđelje, on Mariju uze k sebi", rekao je.

Biskup je nadalje uputio na to kako evanđelisti Mariju smatraju Isusovom majkom te prikazao pojedinosti iz Marijinog života u trenucima njenog prihvaćanja Božjeg plana i kasnije iz Isusovog života prigodom njegovog sazrijevanja. „I kad je Isus odrastao ona uvijek ostaje majkom i nadasve vjernicom koja slijedi njegovo djelo, srcem, mislima, osjećajima, cijelim svojim bićem. To je Marija, to je Gospa", rekao je.

„Od golgotskog križa, Kristovi vjernici, osim Isusove majke u njoj očima vjere gledaju i osjećaju svoju majku kojoj se utječu nazivajući je različitim imenima". Za to je, rekao je biskup, dovoljno pomisliti na Lauretanske litanije.

Biskup je zatim pozvao u sjećanje stavove II. vatikanskog koncila i nekoliko papa kroz povijest koji su implicitno ili eksplicitno nazvali Mariju Majkom Crkve. „Papa Pavao VI. 21. studenoga 1964., nakon završetka treće sjednice II. vatikanskog sabora u Misnome slavlju ustvrdio je da je Marija Majka Crkve, to jest svega kršćanskog naroda, i vjernika i pastira koji je nazivaju ljubljenom majkom. I papa je odredio da je tim imenom vjernički puk časti još više kao Bogorodicu. Dimenzija materinstva postaje tako temelj odnosa Marije prema novome narodu otkupljenih".

Biskup je istaknuo i pojedine crkvene oce koji su govorili o Mariji: sv. Ireneja, sv. Ambrozija, i sv. Anzelma, koji kaže: „Ti si majka opravdanja i opravdanih, majka pomirenja i pomirenih, majka spasenja i spašenih".

„Naziv Majka Crkve očituje duboko uvjerenje vjernika da u Mariji gledaju ne samo majku Kristovu nego majku svih vjernika. Povijest lurdske spilje, ovoga svetoga mjesta gdje se sada nalazimo, povijest lurdskog fenomena, od 1858. godine do danas, nije ništa drugo nego majčinski odnos ljubavi i pažnje Blažene Djevice Marija prema svojoj djeci, prema živim članovima Kristove Crkve. Božjim promislom i dobrotom ovdje su se na osobit način susreli i susreću Nebo i zemlja kad se Bezgrešna Djevica ukazala maloj Bernardici Soubirous. I taj proces nezaustavljivo traje. Ona, Majka spasenja, Majka Spasiteljeva, Majka Crkve nezaustavljivo privlači ljude kako bi ih odvela srcu svoga Sina, Bogu koji je ljubav, Bogu koji sve očekuje, Bogu koji sve prihvaća", zaključio je biskup.

Euharistijsko slavlje pjevanjem je animirala Klapa HRM-a "Sveti Juraj" uz orguljsku pratnji Ivana Šćepanovića.

Po završetku Mise, na Preriji, zapaljene su zavjetne svijeće. Zavjetnu svijeću hrvatskih hodočasnika zapalio je zapovjednik hodočašća brigadni general Miroslav Kovač, a svijeću hodočasnika iz Bosne i Hercegovine biskup Vukšić. (kta/ika)