Vatikan, 18. svibanj 2017.

Sveti Otac nam je rekao da želi sinodu posvećenu amazonskim narodima – kazao je nadbiskup metropolit Salvador Piñeiro García-Calderón, predsjednik Peruanske biskupske konferencije, govoreći za vatikanski dnevnik Osservatore Romano u prigodi pohoda 'ad limina'. Na tu se vijest, u razgovoru za Radio Vatikan, osvrnuo kardinal Cláudio Hummes, predsjednik Panamazonske crkvene mreže, te istaknuo da je to vrlo važna vijest u vidiku bolje inkulturirane Crkve, s više amazonskim licem; Crkve koja se zauzima u zaštiti Amazonije koja bi mogla biti potpuno uništena, opustošena i obezvrijeđena!

Prije svega – objasnio je kardinal – u Amazoniji ima malo misionara; nedostaje veća blizina s domorodačkim narodima, ponajviše unutar Amazonije. Domorodački se puk žali na to, željeli bi da im Crkva bude bliža – kazao je te dodao – Možda je nekada bila bliža, ali danas je iz više razloga ona manje prisutna. Osim toga, tu je i pitanje inkulturacije; valja joj dati amazonsko lice, a to podrazumijeva Crkvu koja je inkulturirana u izvorne kulture tog mjesta. Dug je to put, a sinoda bi mogla potaknuti, uputiti na pravi put u tom smjeru – primijetio je kardinal Hummes. (kta/rv)