Hrasno, 17. svibanj 2017.

Svečanom sv. Misom koju je, u koncelebraciji s petnaestak svećenika, uza sudjelovanje velika mnoštva vjernika (više od 5.000), na drugu nedjelju mjeseca svibnja – V. vazmenu, 14. V. 2017., predvodio mons. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije, obilježena je ujedno četrdeseta obljetnica biskupijskoga svetišta podignuta u čast nebeske Majke Blažene Djevice Marije Kraljice mira u župi Hrasno u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. U slavlju je sudjelovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske gosp. Andrej Plenković, župan Dubrovačko-neretvanski gosp. Nikola Dobroslavić, više sabornika te neki načelnici općina s područja Trebinjske biskupije kao i iz susjednoga Metkovića u RH.

Hodočasnici su od ranih jutarnjih sati pristizali pješke, na biciklima, motociklima, osobnim vozilima i autobusima. Svi, od najmlađih, kojih je ove godine bio zamjetno velik broj, do onih najstarijih, nakon pozdrava don Antuna Pavlovića, župnika i upravitelja svetišta, pošli su u pokorničkom hodu, uz pjevanje litanija i Gospinih pjesama, kipu Kraljice mira na Gradinu. Njoj, koja jednom rukom uzdignutom prema nebu moli mir, a drugom ispruženom prema narodu prenosi Božje blagoslove, htjeli su povjeriti i preporučiti svoje životne potrebe i brige, ali i prenijeti radosti i nade. Na Gradini je biskup Perić izmolio posvetnu molitvu koju je prigodom hodočasničkoga pohoda ovomu svetištu – o njegovoj desetoj obljetnici – sastavio blagopokojni zagrebački nadbiskup kard. Franjo Kuharić i osobno izmolio na Gradini. Nakon posvetne molitve biskup Perić je blagoslovio sva vozila pozvavši sve vozače na razbor i oprez. „Ne će ti se blagoslov primiti, ako ti želiš biti nerazuman u vožnji!“ Samo u ovom vikendu na području Hercegovine u prometu je smrtno stradalo 7 osoba!

Pjevne dijelove sv. Mise predvodio je župni zbor iz Hrasna, misna čitanja pročitali su vjernici iz župe, a molitvene zazive vjernika bogoslov Antonio Krešić iz župe Hrasno i sjemeništarac Marko Pavlović, gimnazijalac u Zadru, iz župe Blagaj-Buna. Biskup Perić je održao homiliju oslanjajući se na evanđeoski tekst, koju u cijelosti prenosimo u nastavku. Nakon sv. Mise i okrjepe, odvijao se duhovno-kulturni program nastupom zborova i pjevačkih skupina iz raznih župa.

Svetište Kraljice mira u Hrasnu pokrenuo je pokojni hrašnjanski župnik msgr. Stjepan Batinović, u narodu popularno zvan „Dumo“, koji je u župu došao 1947. godine. Bio je velik štovatelj Blažene Djevice Marije. Već je 1958. godine, o 100. obljetnici lurdskih ukazanja, u dvorištu crkve sagradio Gospinu špilju pred kojom je povremeno služena sv. Misa kao i prakticirana pobožnost Gospine krunice. Na ideji da Hrasno postane duhovno – marijinsko svetište na poseban je način radio 1967. godine u prigodi 50. obljetnice Gospinih ukazanja u Fatimi. Želio je na brdu Budisavina podignuti kip u čast Gospe Fatimske. Tadašnje mu vlasti nisu to dopustile. Providonosno, a da ni sam to nije bio znao, u nekom sudskom sporu iz turskoga vremena, kao naknadu, župa je gruntovnički dobila obližnju uzvišicu zvanu Gradina. Tu je, na Gradini, gdje je, nakon što je blagopokojni mostarski biskup Petar Čule odobrio svetište, 8. svibnja 1977., podignut i blagoslovljen kip Kraljice mira, rad akademskoga kipara Ante Starčevića. U tom slavlju, blagoslova kipa i osnutka svetišta, uz biskupa Čulu, sudjelovao je i njegov koadjutor msgr. Pavao Žanić te biskupi iz susjednih biskupija: iz Dubrovnika msgr. Severin Pernek, biskup ordinarij, te pomoćni splitski, msgr. Ivo Gugić. Od tada, svake druge nedjelje mjeseca svibnja, vjernici Trebinjske biskupije, ali i iz župa susjednih biskupija, hodočaste Gospi – Kraljici mira na Hrasno. Na 10. obljetnicu svetišta, Hrasno je posjetio hrvatski kardinal Franjo Kuharić, zagrebački nadbiskup, koji je predvodio Misno slavlje i proslavu, u koncelebraciji s tadašnjim vrhbosanskim nadbiskupom i metropolitom msgr. Markom Jozinovićem te biskupom Pavlom Žanićem. Tada je kardinal Kuharić sastavio posvetnu molitvu Kraljici mira, koja se moli svake godine pred njezinim kipom na dan proslave. Početkom Domovinskoga rata, 4. kolovoza 1991., u sklopu svetišta otkriven je spomenik žrtvama Drugoga svjetskoga rata župe Hrasno, rad akademskoga kipara Nikole Vučkovića iz Metkovića, na kojem je uklesan epitaf "Domovino, radi tebe, radi bitka tvog, gdje nam kosti rasute su znade samo Bog". Uz Gradinu prema kipu postavljen je i Križni put, rad akademskog kipara Dušana Stanojevića, dar ponajviše naših iseljenika. Na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2011., uz misno slavlje koje je predvodio biskup Ratko Perić te sudjelovanje 30 svećenika, obilježena je 250. obljetnica župe. (kta/kium)

Homilija biskupa Perića

NEKA SE NE UZNEMIRUJE SRCE VAŠE!

Držimo se današnjega evanđeoskog odlomka sv. Ivana: 14,1-7, tumačeći rečenicu po rečenicu radi boljega osvjetljenja naše vjere koju Bogu dugujemo i koju Bog od nas očekuje.

1. - Neka se ne uznemiruje srce vaše! poziva Gospodin Isus svoje učenike na Posljednjoj večeri. Srce se ljudsko smatra stjecištem vjere i nevjere, ljubavi i ljutnje, mira i nemira. Glasovita je rečenica sv. Augustina u početku njegovih Ispovijesti: Bože, „stvorio si nas za sebe, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi“. Isus, vječni Sin Božji, došao je na ovaj svijet prije 2000 godina da dadne Mir svoj ljudskim nemirnim srcima, da nas oduči od tjeskobe pred neizvjesnošću. „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje.Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši“ (Iv 14,27), ponavlja Isus misao u istom govoru. Sve su njegove božanske riječi usmjerene na to da nas uvjere da budemo u srcu mirni, jer imamo Oca koji nam je srca stvorio da se raduju, za nas se brine i na nebeskim nas čeka vratima da se s povjerenjem pojavimo pre Njim. Krist je mir srca i života našega. „On je Mir naš“ (Ef 2,14). Kakve li utješne riječi u ovom našem nemiru i jadu! Toliko puta ništa ne razumijemo, zbog svega strahujemo. A Uskrsli uporno ohrabruje: „Mir vama!“ (Lk 24,36). Naš mir počiva na uvjerenju da je Gospodin neprestano uz nas i da smo mi uz njega. On je Gospodar mira i nemira, smrti i života.

Isus je svoju majku Mariju ovlastio da nam bude prenositeljica Njegova mira, da bude Kraljica mira, za koju je koadjutor Pavao Žanić prije 40 godina, 6-8. svibnja 1977., ovdje trodnevnicom pripremao narod a biskup Petar Čule proglasio joj Svetište. U Službenom vjesniku naših biskupija (2/1977., str. 69-70) čitamo da je u prigodnoj propovijedi biskup Čule „komemorirao 60. obljetnicu Gospinih ukazanja u Fatimi, prošlogodišnju [1976.] proslavu u Solinu, i Veliki Zavjet hrvatskoga naroda, i pozvao prisutne da iskreno, odano i pobožno štuju presv. Bogorodicu i pozvao ih da se ovdje u Hrasnu na današnji dan [tj. 2. nedjelje svibnja] u hodočašćima okupljaju kod kipa Kraljice mira“. Hvala župniku don Stjepanu (+1981.), biskupu koadjutoru Pavlu (+2000) i biskupu ordinariju Petru (+1985.).

- Kraljice mira, moli od Boga pravedan i trajan mir svakoj osobi i obitelji, svemu našemu narodu i svoj Crkvi Božjoj!

2. - U Boga vjerujte! Vjera je predanje čitavim svojim bićem Ocu nebeskomu, kao što sinčić ima puno povjerenje u svoga oca zemaljskoga. Bog sve vidi i sve proviđa. Povjeriti mu svoj um i srce, predati život i smrt u njegove ruke, sve u svjesnoj vjeri u njegovu mudrost i ljubav, to je smisao našega poziva u ovu opstojnost i u nebo. Stoga, nema u našem životu takva mraka, koji on ne može rasvijetliti. Nema na našemu putu takve i tolike boli, koju on ne može ukloniti. Svemu zna uzroke i razloge, i sve može preokrenuti u naše dobro. Eto to je Bog, Otac, kojega Isus navješćuje. Vjerujte u Boga kroza sve svoje nevolje!

Primjer nam je Nazaretska Djevica koja u svemu vjerom prihvaća svetu volju Božju: „Blago tebi što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina“ (Lk 1,45), kaže joj njezina rođakinja Elizabeta.

- Kraljice obitelji, zagovaraj sve naše obitelji da se u njima djeca rađaju a ne pobacuju, da se rođena čestito odgajaju a ne na zlo privikavaju! Da svi budemo velika obitelj sloge i suradnje.

3. - I u mene vjerujte! dodaje Gospodin. Isus nas poziva da jednako tako i u njega vjerujemo. On je živi dokaz Božje - Očeve ljubavi prema ljudima: on je Istina koja odgovara na sva naša pitanja; On je Put kojim se ide u Život; On je Život, Uskrsnuće, Mir, Vrata, Pastir Dobri. On je postao čovjekom, a ostao Bogom, da ga kao Bogočovjeka možemo vidjeti i s njime razgovarati. On je slika i odraz Boga nevidljivoga. Tko vidi njega, vječnoga Sina, vidi i vječnoga Oca. Kako možemo ne vjerovati u Oca i u Sina kada nas Isus tako neodoljivo poziva i uvjerava da je to jedini put osmišljenja svih životnih putanja i zemaljskih patnja. Po Očevu programu i ovlaštenju Sin će njegov Isus Krist suditi svijetu. On će nas dočekati na Nebu i suditi po pravdi Boga Velikoga. Stoga je nužno za spasenje vjerovati i u Isusa i držati se njegova križa i mira.

Gospodin je želio da uz njega na Kalvariji bude i njegova Majka, koju je preko Ivana predao svima nama za majku (Iv 19,26), koja je i danas s njime u nebeskoj slavi, i koja će biti s njime i na Sudu kao svjedokinja naših molitvenih vapaja i litanija, krunica i hodočašća.

- Kraljice Svih Svetih, pomozi da se mladi Božjega drže zakona i da se među njima pokažu oni pozvani koji će se odvažno opredijeliti za svećeničko ili redovničko zvanje!

4. - U kući Oca mojega ima mnogo stanova. Sin se Božji po Duhu Svetome u Blaženoj Djevici Mariji utjelovio zato da nam objavi što se nalazi u Oca njegova i Oca našega. I eto kazao je: ima mnogo stanova. Praznih stanova, koji čekaju na nas ljude. Nije u Oca mojega - poručuje nam Isus - kao u nekih zemaljskih roditelja koji se boje djece, jer nemaju stana kakav bi oni željeli. U Oca mojega ima obilje stanova, božanski građenih, i svi na dar! Tko god nema stana na ovome svijetu, a ima pouzdanja u Oca moga i u mene vjeruje, imat će stan vječni, stan trajni, stan nerazorivi, iz kojega ga nitko ovrhom istjerati ne će, niti će ga ikakva zapaljiva granata ili strašan potres uništiti. Živjet će u ljubavi Očevoj i mojoj, kaže Isus. A od nas se ljudi očekuje da pošaljemo svoja dobra djela kojima će Bog ukrasiti te stanove.

Ti čvrsto vjeruj, dobro djeluj i pouzdano očekuj da će ti Bog uručiti ključ u ruke od tvoga stana, kao što je Gospi već dao najsavršeniji stan, koji je ona povlasticom Božjom i svojom velikom vjerom i djelatnom ljubavlju zaslužila.

- Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, kojoj je ova crkva i župa u Hrasnu posvećena, isprosi od Boga bolesnima zdravlje, grješnima oproštenje, začetima rođenje, sposobnima školovanje, nezasposlenima posla, političkim predstavnicima da „zaboravljaju privatno a brinu se za javno“, beskućnicima kuće, a svima nama stanove vječne!

5. - Idem pripraviti vam mjesto! Isus je naš preteča, pripravitelj. I ići nam je za njim: kroza smrt u uskrsnuće, kroz nevolje u kraljevstvo Božje. Uvijek nas zadivljuje Isusova čestitost i poštenje. Svakomu svom sljedbeniku obećaje nevolju i križ, pozivajući ujedno na herojsku izdržljivost i ustrajnost. A njegova je posljednja riječ: Slava kod Oca nebeskoga. Idem pripraviti vam mjesto za sve ono što ste mučenički podnijeli za me i za moje Evanđelje.

A ako je Isus istinit s obzirom na križ - a jest! - tko mu onda ne će vjerovati da će nam pripraviti i vječno prebivalište u nebesima, kao što je pripravljeno i njegovoj Majci Bogorodici koja je prošla mučeničku patnju nerazumijevanja i progona, trpljenja i poniženja!

- Kraljice mučenika, posreduj za nas da se pokojni nađu u Kraljevstvu Očevu, a mi živi da hrabro podnosimo patnje koje nisu ništa prema slavi koja nas čeka u nebu!

6. - Ponovo ću doći i uzeti vas k sebi, obećaje Gospodin. Evo još jedne neprolazne istine iz budućega života i vijeka. Vidiš li da nije sve gotovo na ovome svijetu? Postoji život, onaj pravi, na drugome. Isus će nam ponovo doći. To je Njegova konačna pobjeda. Svi će pasti pred njim nice. Sve one koji su se oholili, bit će sitniji od zrnca prašine. Koji su njega prezirali, osjetit će se odbačeni. A oni koji su u njega vjerovali, njegova se imena ne stidjeli na ovome svijetu, bit će ponosni na njega, na njegov Pojavak. Koji su ga štovali, ljubili i priznavali, on će ih uzeti k sebi, u besmrtnu slavu, i priznati ih svojima pred Ocem nebeskim. Radovat će se Spasitelj, radovati spašenici.

A već je svu slavu postigla i njegova Majka koja je dušom i tijelom uznesena u nebesku diku.

- Kraljice na nebo uznesena, moli za nas koji ti se utječemo kao Pomoćnici i Kraljici!

7. - Da i vi budete gdje sam ja. Mi smo često zabrinuti što će biti nakon naše smrti i nakon Sudnjega dana. Evo jasna Isusova odgovora: Vi ćete biti gdje sam ja uz uvjet vjere i dobrih djela! Što nam drugo treba? Kada neku osobu voliš, uopće ne gledaš gdje se nalaziš: na selu ili u gradu, na moru ili u planini. Može biti sami dim i neugoda u dotičnoj kući, a da ljudska ljubav bude čista kao suza. Ako je Isus naša ljubav, tu je Božji raj. Najvažnije je da ćemo biti gdje je on. I to je najveća čast i najveći stupanj ljubavi.

Gospodin je učinio da je prva s njime njegova Majka, koja je prihvatila volju Očevu, pristala uz Križ Isusov, odano u patnji slijedila ljubav Duha Svetoga. Kao što se Isus zauzeo da se srce njegove Majke smiri u nebu, u vječnome stanu, gdje joj je pripravio najuzvišenije mjesto, uzevši je k sebi, da bude s njime, tako uskrsli Gospodin i svakoga od nas poziva da vjerujemo i djelujemo po ovoj njegovoj riječi, da i mi budemo gdje je on i njegova Majka.

- Sveta Marijo, molimo Te ovim Tvojim 40-godišnjim Svetištem Kraljice mira, Tvojim duhovnim majčinstvom kroz 14 stoljeća naše hrvatske i crkvene povijesti, zagovaraj nas da se i mi jednom nađemo s Tobom kod Tvoga Sina i vječnoga Oca i Duha Svetoga, Boga, po sve vijeke vjekova. Amen.