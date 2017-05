Jajce, 17. svibanj 2017.

U srijedu, 10. svibnja 2017. u salonu Doma kulture u Jajcu u sklopu manifestacije "Plivske omahe bosanskohercegovačko višeglasje" upriličeno je predstavljanje knjige o povijesti provincije Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina "Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije" autorice s. Željke Dramac, tiskane u prigodi 75. obljetnice osnutka Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu.

O knjizi su govorili fra Drago Bojić, vikar u samostanu i župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Jajcu, s. Iva Klarić, kućna predstojnica zajednice sestara u samostanu Presvetog Trojstva u Jajcu i sama autorica knjige s. Željka Dramac.

Fra Drago je naglasio na poseban način vrijednost i važnost monografije ne samo za sestre franjevke nego i za Crkvu na ovim prostorima. Također se iz ovoga djela može iščitavati opće društveno i političko stanje na prostorima bivše Jugoslavije, a i šire jer korijeni ove Zajednice sežu do Graza u Austriji. Uz predstavljanje ovog djela imamo priliku upoznati redovničku zajednicu sestara franjevki koja je već pola stoljeća prisutna na prostorima jajačkog kraja, istaknuo je fra Drago.

Sestra Iva govorila je o dolasku, djelovanju i životu sestara u jajačkom kraju. U svom izlaganju navela je razlog dolaska sestara, prvotni apostolat koji se širio do devedesetih godina kada je na ovim prostorima posve utihnuo zbog ratnih neprilika. No ,to je bilo samo nakratko jer su se sestre odmah po oslobođenju ovih krajeva vratile te s još većim žarom i entuzijazmom u različitim svojim djelovanjima pronule na njivi Gospodnjoj. Također je naglasila da je jedan od glavnih razloga života, djelovanja i povratka sestara želja i potreba da s narodom žive, mole, rade i umiru.

Na kraju nazočnima se obratila autorica knjige s. Željka koja je ukratko rekla o samom nastanku ovoga opsežnog djela, ali i o tome kako je Zajednica dospjela na ove prostore, kako se ucijepila i kakav je bio put prvih sestara u Bosnu i u jajački kraj. Također je nazočne upoznala sa nazivom školske sestre te prilikama u kojima nastaje Zajednica.

Ovu svečanu večer obogatio je i zbor Frame glazbenim ugođajem pod ravnanjem gospođe Marine Klarić, koji su otpjevali nekoliko lijepih skladbi.

Večer prije, u utorak 9. svibnja, upriličena je promocija knjige "Letter" autora Mehmeda A. Akšamije. Ovo djelo je osvrt na rad i djelovanje bivšeg reisu-l-uleme dr. Mustafe ef. Cerića na polju međureligijskog razumijevanja. Nakon predstavljanja ove knjige, sam autor dr. Mustafa ef. Cerić te glavni imam Medžlisa Islamnske zajednice u Jajcu Zehrudin ef. Hadžić za poklon uručili knjige promotorima dijaloga i razumijevanja u Jajcu. Među nagrađenim promotorima je također i naša s. Iva Klarić koja zajedno sa sestrama zajednice u Jajcu aktivno sudjeluje u manifestacijama Plivske omahe te u međureligijskom dijalogu i razumijevanju.

Zatvaranje manifestacije "Plivske omahe" bilo je na poseban način svečano. Sudionici te večeri imali su prigodu nazočiti međureligijskom koncertu zborova sa svojim duhovnim skladbama–ilahijama. Na koncertu je nastupio i zbor župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Jajce pod ravnanjem s. Dubravke Dropulje. (kta/ssf.hr)



foto