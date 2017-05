Vatikan, 17. svibanj 2017.

Istinski mir ne možemo proizvesti mi, jer je on dar Duha Svetoga – kazao je papa Franjo u utorak, 16. svibnja, u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. Istaknuo je, osim toga, da mir bez Križa nije Isusov mir, te napomenuo da nam u našim nevoljama mir može dati samo Gospodin.

„Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem“ – Sveti je Otac propovijed započeo polazeći od Isusovih riječi koje je rekao učenicima na Posljednjoj večeri. Pritom se zadržao na značenju mira koji nam daruje Gospodin. Odlomak iz Djela apostolskih, iz prvog misnog čitanja, – napomenuo je Papa – govori o velikim nevoljama koje su Pavao i Barnaba imali na svojim putovanjima na kojima su naviještali Evanđelje. Je li to mir koji daje Isus? – upitao se papa Franjo, te odmah primijetio da Isus ističe kako mir koji On daje nije onaj koji daje svijet.

Mir koji nam nudi svijet je – prema Papinim riječima – mir bez nevolja; on nam nudi umjetni mir, mir koji se svodi na 'smirenost'. Riječ je o miru – dodao je – koji gleda samo na vlastite stvari, vlastite sigurnosti, da ništa ne nedostaje; pomalo poput mira bogatoga Epulona. Ta nas smirenost, međutim, čini 'zatvorenima', da ne vidimo 'dalje'.

Svijet nam pokazuje put mira s anestezijom – napomenuo je papa Franjo. Umrtvljuje nas kako ne bismo vidjeli drugu stvarnost života, a to je Križ. Zbog toga Pavao kaže da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Ali, je li moguće imati mira u nevoljama? S naše strane ne; – kazao je Papa – mi nismo sposobni postići mir koji bi bio 'spokoj', psihološki mir, mir koji smo sami postigli, jer nevolja ima… ima boli, bolesti, žalosti za preminulima… Mir koji daje Isus je dar, dar Duha Svetoga. Taj mir ide među nevolje, i ide naprijed. Nije to neka vrsta stoicizma, poput onoga što radi neki fakir. To je nešto drugo – istaknuo je Papa.

Božji je mir dar koji nam pomaže ići naprijed – kazao je potom Sveti Otac. Nakon što je dao mir svojim učenicima, Isus trpi u Getsemanskom vrtu; tamo sve predaje Očevoj volji i trpi, ali ne nedostaje Božja utjeha. Doista, Evanđelje nam kaže da mu se ukazao anđeo koji ga je ohrabrio.

Božji je mir stvaran; ulazi u stvarnost života, on ne niječe život. Život je takav – kazao je Papa – ima trpljenja, ima bolestî, ima mnogo ružnih stvari, ratova… ali onaj mir iznutra, koji je dar, on se ne gubi; ide se naprijed noseći Križ i trpljenje. Mir bez Križa nije Isusov mir, nego je to mir koji se može kupiti, koji mi možemo proizvesti. Ali taj mir – prema Papinim riječima – nije trajan; nestaje.

Kada se netko razljuti, izgubi mir – kazao je potom papa Franjo. Kada se moje srce uznemiri – dodao je – to je zbog toga što nisam otvoren Isusovu miru, jer nisam sposoban nositi život onako kako on dolazi, s križevima i bolima. Moramo, naprotiv, biti sposobni moliti od Gospodina milost Njegova mira.

Kroz mnoge nevolje imamo ući u Kraljevstvo Božje – ponovio je Papa te istaknuo milost mira, milost da ne izgubimo unutarnji mir. Govoreći o tomu jedan je svetac kazao: Život je kršćanina hodočašće između progonâ svijeta i utjeha Božjih – napomenuo je Papa podsjećajući na riječi svetoga Augustina. Neka nam Gospodin dade da dobro shvatimo kakav je taj mir koji On daruje po Duhu Svetomu – poželio je na kraju papa Franjo. (kta/rv)