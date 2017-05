Sarajevo, 15. svibanj 2017.

Mjesec svibanj i svibanjske pobožnosti prigoda su za sve vjernike da se još više približe BDM, Isusovoj i našoj majci. To je posebno vrijeme, koje nam nudi upoznati još dublje našu nebesku majku, koja je prva imala privilegij osjetiti ljubav svojeg Sina i svu tu ljubav majčinski s nama podijeliti.

Osjetiti potrebe svoje djece, žrtvovati se i voljeti ih, nitko ne zna kao majka. Ni sama ne zna tu ljubav objasniti, niti ju shvaća, ali ju zna darovati. Darivanje je majčino ime, urezano u njezino srce, satkano nitima ljubavi, koju, nažalost, često ne razumijemo i ne prihvaćamo. No ni naše neshvaćanje ljubavi ne umanjuje majčinsku ljubav. Ne da ju ne umanjuje, nego baš naprotiv, uvećava ju i čini još jačom. Kad su svi umorni, kad ne mogu više izdržati, kad se povlače i odustaju, majka uvijek iznova pronalazi snagu i ostaje vjerna dokraja. Majka ne odbacuje, majka ne posustaje, majka se ne odriče. Ali što je to u nama što nam priječi upoznati i uzvratiti na tu nesebičnu majčinu ljubav?

Prva riječ u našoj slabosti i nezahvalnosti trebala bi biti zapravo molitva – iskrena, djetinja, s neizmjernim povjerenjem. Bože, oslobodi me sebičnosti, oslobodi me moje površnosti i moje tvrdoće srca. Podari mi onakvo nježno i dobro srce koje imaju naše majke, a kojima je uzor i primjer nebeska majka Marija. Podari mi srce koje će prepoznati ljubav Božju u svemu stvorenome, koje će znati diviti se i slaviti Boga u svemu što je njegova ljubav stvorila i dala čovjeku na služenje. Pomozi mi da današnji mentalitet posjedovanja zamijenim mentalitetom divljenja. Jer suvremeni čovjek sve što vidi želi posjedovati. Jednako želi posjedovati osobe, prirodu i stvari. To je zato jer ni u čemu ne prepoznaje tvoju sliku i tvoju dobrotu. Podari mi takvo srce koje će prepoznati Boga i u bližnjima, posebno u onima koji trpe, koji su odbačeni i ostavljeni. Podari mi srce koje će sve ljude osjećati svojom braćom i sestrama. Interes je brata pretvorio u robu i roba. Zbog toga ne čudi tolika hladnoća, bezosjećajnost, indiferentnost. Nismo ni svjesni da zaboravljamo živjeti bez osvete i mržnje. Čak i rat postaje normalno stanje. Čini se sve da se rat opravda i prikaže prijeko potrebnim. Tako biva kada brata – bližnjega zamijeni interes. Majci je uvijek interes dobro drugoga, njezina djeteta. Mariji smo svi njezina djeca, braća i sestre. Povratak Mariji povratak je bližnjemu, povratak Bogu.

Neka se iz tako oblikovana srca, u kojem smo svi braća i sestre, uzdigne Bogu zahvala za našu nebesku majku i sve majke diljem svijeta te što je našim misionarima i misionarkama podario srce kojim grle cijeli svijet i svakog čovjeka. Što za sve imaju razumijevanja, strpljenja, ljubavi… Naša molitva i pomoć našim misionarima treba biti poput majčinske ljubavi – nesebična, neuvjetovana, trajna.

Mjesec svibanj nam je prigoda da ispunimo svoja srca majčinskom, misionarskom ljubavlju kojom je BDM ljubila svojeg Sina i kojom isto tako ljubi sve nas, njezinu djecu, braću i sestre svojega ljubljenog Sina.



Piše: mons. Luka Tunjić