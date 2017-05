Sarajevo, 15. svibanj 2017.

Biskup iz austrijskog grada Klagenfurta mons. Alois Schwarz (Alojz Švarc), u nedjelju 14. svibnja 2017. propovijedao je na Svetoj misi u sarajevskoj katedrali Srca Isusova.

Svetu misu predslavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, koji je na početku poželio dobrodošlicu biskupu Schwarzu i trojici njegovih suradnika laika u biskupiji. „Kada je nama u Bosni i Hercegovini odnosno u Vrhbosanskoj nadbiskupiji bilo teško, biskup Schwarz je to primijetio i pružio bratsku ruku podrške. Sklopili smo pobratimstvo odnosno kumstvo između dviju biskupija. Od tada svake godine dolazimo međusobno u pohode. To je način povezanosti ponajprije u molitvi“, kazao je kardinal Puljić te potaknuo sve okupljene na zahvalnost dobročiniteljima iz Austrije za sve što su učinili te što i sada čine kao i na molitvu za biskupiju Klagenfurt koja već 13 godina blisko surađuje s Vrhbosanskom nadbiskupijom. Napominjući da se toga dana obilježava i dan majki, pozvao je na molitvu za sve majke da budu hrabre obnoviteljice duha i vjere „u ovom vremenu kad se srozalo dostojanstvo majčinstva“.

U prigodnoj propovijedi biskup Schwarz je kazao da smatra velikim Božjim darom „kada može ovamo doći i vidjeti vašu vjeru i povezanost s Bogom“. Potom je protumačio riječ Božju te nedjelje napominjući da pojedine rečenice iz misnih čitanja poput ogledala oslikavaju život u kojem se i danas nalazi Crkva. Oslanjajući na odlomak iz Djela apostolskih u kojem piše da su Židovi grčkog jezika mrmljali protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice, biskup Schwarz je kazao da i danas u župama postoje skupine koje se osjećaju prihvaćene, ali i one koje se osjećaju zapostavljene što ukazuje na potrebu da se o tome ozbiljno promišlja. Dodao je kako su apostoli shvatili da su, zbog brojnih obveza, u opasnosti da napute ono najvažnije, a to je naviještanje riječi Božje. „Vrijeme koje nam je stavljeno na raspolaganje ograničeno je. Obveze se množe i neke od njih zanemarimo. Nadam se da ne zanemarujemo ono najvažnije“, kazao je biskup Schwarz i podsjetio na Isusove riječi iz misnog evanđeoskog odlomka da je On Put, Istina i Život.

„Za nas vrijedi ostvarenje ove izjave, a to znači korak po korak ići tim Putem i otkrivati Istinu i imati Život. Isus kaže da, tko je vidio Njega, vidio je i Oca“, kazao je biskup Schwarz te pozvao na razmišljanje, vjeruju li doista da u susretu s Isusom susreću Boga te da su Isus i Otac jedno. „Naša vjera je uvijek u nastajanju. U snazi vjere činit ćemo djela koja će ljudima učiniti vidljivim Isusov navještaj i ohrabriti ih. Nastavak Isusova djelovanja događa se po djelovanju Njegovih prijatelja. Mi smo pozvani nastaviti njegov nalog“, kazao je biskup Schwarz potičući okupljene da razmišljaju o Isusovim riječima te nastoje ispraviti što nije dobro i staviti neke nove naglaske. „Kroz svoj život trebamo naviještati da je Isus Put, Istina i Život. Najbolji navještaj jest naš vlastiti život“, zaključio je biskup Schwarz. (kta)



