Fatima, 14. svibanj 2017.

Na kraju Mise slavljene u svetištu u Fatimi, 13. svibnja 2017., tijekom koje je proglasio svetima brata i sestru, Franju i Jacintu Marto, papa Franjo je uputio posebni pozdrav svim nazočnim bolesnicima. Ne sramite se biti dragocjeno blago Crkve – kazao im je Papa – Računajte na molitve koje se sa svih strana uzdižu za vas i s vama. Bog je Otac i nikada vas neće zaboraviti.

Kada prolazimo kroz neku muku, On je već prošao kroz nju – istaknuo je Papa. U svojoj je Muci On na sebe preuzeo svu našu patnju. Isus zna što znači bol, razumije nas, tješi i daje nam snage, kao što je učinio i sa svetim Franjom i svetom Jacintom Marto, i sa svim svecima svih vremenâ i mjestâ. Kao što je cijela Crkva bila u molitvi za apostola Petra, dok je bio u zatvoru u Jeruzalemu, – nastavio je Papa – tako Crkva i dalje moli Gospodina da utješi ožalošćene poput vas, i On vas tješi. Pred našim je očima Isus skriven, ali je prisutan u euharistiji, kao što je skriven, ali nazočan u ranama naše bolesne braće i sestara koji trpe.

Djevica Marija danas svima nama ponavlja pitanje koje je uputila malim pastirima prije stotinu godina: 'Želite li se prikazati Bogu?' Odgovor 'Da, želimo!' daje nam mogućnost da shvatimo i nasljedujemo njihov život – rekao je papa Franjo, a potom potaknuo bolesnike da svoj život žive kao dar, te da se ne osjećaju samo primatelji solidarnosti, nego punopravni sudionici života Crkve.

Vaša tiha nazočnost, ali rječitija od mnogo riječi, vaša molitva, svakodnevni prinos vašega trpljenja, u jedinstvu s trpljenjem Isusa raspetoga za spas svijeta, te strpljivo, čak i radosno prihvaćanje vašega stanja, duhovno su blago, baština svake kršćanske zajednice. Nemojte se sramiti biti dragocjeno blago Crkve – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)