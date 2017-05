Fatima, 14. svibanj 2017.

Sveti se Otac prije molitvenog bdijenja, 12. svibnja 2017 u Fatimi obratio prisutnim hodočasnicima. Zahvalio im je što su mu se pridružili na njegovu hodočašću nade i mira te ih je sve preporučio Gospodinu Isusu Kristu. Potom je na sve odbačene, isključene, siročad i žrtve nepravde zazvao blagoslov Boga koji se utjelovio u Isusu Kristu: „Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!“ (Br 6,24-26).

Taj se blagoslov ispunio u Djevici Mariji. Nijedno se drugo stvorenje nikada nije izložilo svjetlu Božjega lica kao što je to učinila Marija, a ona je zauzvrat dala ljudsko lice Sinu vječnoga Oca. I dok molimo krunicu, možemo ju promatrati u radosnim, svijetlim, žalosnim i slavnim trenucima njezina života – kazao je papa Franjo. S Marijom i Isusom, prebivamo u Bogu. Želimo li biti kršćani, trebamo biti marijanski, odnosno trebamo priznati bitnu, životnu i providnosnu vezu koja sjedinjuje Gospu s Isusom, vezu koja nam otvara put k Njemu. Svaki put kada molimo krunicu, Evanđelje nanovo ulazi u život pojedinaca, obitelji, naroda i čitavog svijeta – napomenuo je Papa.

Sveti je Otac istaknuo da smo hodočasnici s Marijom koja je učiteljica duhovnoga života, koja je prva slijedila Isusa „uskim putom“ križa. Ona nije nepristupačna, niti ju je nemoguće nasljedovati. Zar je Marija ta koja sprječava ruku, kako je rekao, „osvetoljubivog“ Boga, koja je nježnija od Isusa, „nemilosrdnog suca“, milosrdnija od Janjeta koje je za nas zaklano? – upitao je papa Franjo.

Papa je upozorio da se Božjoj milosti čini velika nepravda kada god kažemo da se grijesi kažnjavaju po njegovu sudu, a da prvo ne kažemo – kao što to jasno čini Evanđelje – kako su oprošteni po njegovu milosrđu! Tȁ Bog sudi u svjetlu svojega milosrđa. Božje milosrđe ne uskraćuje pravdu jer je Isus na sebe uzeo posljedice naših grijeha zajedno s odgovarajućom kaznom. On nije zanijekao naše grijehe, nego ih je otkupio na križu. Prema tome, u vjeri koja nas sjedinjuje s Kristovim križem, oslobođeni smo od svojih grijeha; ostavljamo po strani sve strahove, jer to ne priliči onima koji su ljubljeni – kazao je Sveti Otac.

Kada god usmjerimo svoj pogled prema Mariji, ponovno povjerujemo u revolucionarnu narav ljubavi i nježnosti. U njoj vidimo da poniznost i nježnost nisu vrline slabih nego jakih koji ne trebaju zlostavljati druge kako bi se osjećali važnima… Ta je međuigra pravednosti i nježnosti, kontemplacije i skrbi za druge ono što potiče crkvenu zajednicu da Mariju smatra uzorom evangelizacije – istaknuo je papa Franjo, dodajući da s Marijom svatko od nas postaje znakom i sakramentom Božjega milosrđa, Boga koji oprašta uvijek i sve.

Zajedno s Djevicom Majkom možemo uskliknuti: „Moja ti duša pjeva, o Gospodine!“ Milosrđe koje si očitovao svim svojim svetima i čitavom svom vjernom narodu, pokazao si i meni. Zbog oholosti sam svoga srca odlutao, slijedeći vlastite ambicije i interese, a da nisam stekao nikakvo prijestolje! Gospodine, moja je jedina mogućnost uzvišenja da me tvoja Majka uzme u svoje ruke, pokrije svojim plaštem te me postavi do tvojega srca – zaključio je Papa. (kta/rv)