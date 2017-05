Vatikan, 13. svibanj 2017.

Fatimska se poruka vrti oko srži kršćanstva, a ne oko tajni i špekulacijā – kazao je Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, u intervjuu za Radio Vatikan uoči Papina posjeta Fatimi. Špekulacije o takozvanim trima fatimskim tajnama smatra beskorisnima. Što nam je Fatima htjela poručiti, rekla nam je otvoreno i jasno – napomenuo je kardinal. A njezina poruka odgovara onomu što predstavlja srž kršćanstva: Isus je uskrsnuo, on je živ, on je Gospodar povijesti.

Djevica se nije ukazala bogatima ili moćnicima ili utjecajnim ljudima, nego djeci, onima koje Papa naziva 'odbačenima', posljednjima našeg društva – istaknuo je kardinal Parolin. Slično vrijedi i za sadržaj poruke koja je 1917. godine krenula protiv prevladavajuće struje. Bilo je to vrijeme rata i mnogo se govorilo o mržnji, odmazdi, neprijateljima, 'besmislenom ubijanju', kako je to govorio papa Benedikt XV. – kazao je kardinal – Majka Božja naprotiv govori o ljubavi, opraštanju, spremnosti žrtvovati sama sebe i ponuditi sama sebe kao dar za druge. To potpuno preokreće prevladavajuće društvene vrijednosti ili protuvrijednosti.

Rekao bih da je riječ o dvjema vrlo značajnim naznakama kako za Portugal tako i za čitav svijet: sposobnost započinjanja od posljednjih, vrjednovati njih i sposobnost življenja autentičnih vrijednosti koje također mogu biti temelj mirnog i bratskog suživota unutar svake zemlje i među zemljama – kazao je kardinal Parolin, istaknuvši na kraju da su svetišta poput bolnica duha, mjesta duhovnog rasta i ona nam očituju da Bogu ništa nije nemoguće. (kta/rv)