Bruxelles, 12. svibanj 2017.

U kongresnom centru hotela Bedford u Bruxellesu (Belgija) u vremenu od srijede do petka, 10.-12. svibnja 2017. god., održana je ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa. Na konferenciji, kojoj je predsjedao predsjednik Caritasa Europa biskup Genta S.E. mons. Luc van Looy, sudjelovali su ravnatelji ili njihovi izaslanici 42 nacionalna Caritas iz cijele Europe, a koji su puni članovi Caritasa Europa. Dva nacionalna Caritasa samo su pridruženi članovi i nemaju pravo odlučivanja: Caritas Kosova i Caritas Azerbajdžana Uz predsjednika sjednici je nazočio generalni tajnik Caritasa Europa gosp. Jorge Nuño Mayer. Iz Rima je stigao generalni tajnik Caritasa Internationalis gosp. Michel Roy. Caritas Bosne i Hercegovine predstavljao je ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, a Hrvatski Caritas gđa Suzana Borko.

Sjednicu prvog radnog dana, u srijedu, 10. svibnja 2017., molitvom i molitvenom šutnjom, posebno za brojne izbjeglice koji su tijekom minuloga vremena izgubili svoje živote u Sredozemnom moru, otvorio je predsjednik mons. Luc Van Looy. Tijekom cijelog popodneva prvog radnog dana u središtu su bile izbjeglice, koje su tijekom zadnjih nekoliko godina u središtu zanimanja cijele Europe, zatim Crkve i njezine karitativne ustanove Caritas i to na svim razinama. Radilo se po radnim grupama uređenim prema govornim područjima, a nakon toga uz desetominutno razmišljanje izabranih predstavnika pojedinih nacionalnih Caritasa (Grčke, Španjolske, Austrije i Češke) i kroz razmišljanja jednog broja diskutanata došla je do izražaja sva važnost problema i različit pristup nacionalnih Caritasa. Bila je to bogata i konstruktivna rasprava koja je bila veliko obogaćenje za sve nazočne.

Drugi dan konferencije, u četvrtak, 11. svibnja 2017. započeo je euharistijskim slavljem kojemu je predsjedao predsjednik Caritasa Europa. I tijekom drugog radnog dana u središtu predavanja, rasprava i popodnevnih radnih grupa bile su ponovno izbjeglice i prognanici. Posebno su bile zanimljive teme stručnjaka i djelatnika novoutemeljenog vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, koji je osnovao papa Franje prošle 2016. god., a koji je zaživio početkom ove godine: Katolički socijalni nauk o izbjeglicama, Strategija dikasterija u pitanju izbjeglica i prognanika kao i Doprinosi s obzirom na izbjeglice i prognanike. Veliki dio vremena bio je posvećen akcijama Caritasa Internationalis ili Caritasa nekih europskih zemalja. Ravnatelj Caritasa BiH u svome interventu tražio je da se kod svih inicijativa i projekata gleda na cijeli europski prostor od Turske do Islanda i od Rusije do Portugala, jer problem izbjeglica i prognanih nije samo pitanje i problem od prije nekoliko godina, nije vezan samo uz jedan prostor i da o njemu svoj sud donosi samo nekoliko bogatih europskih zemalja. Dalje je istaknuo kako nas ljubav Kristova poziva na cjelovitu odgovornost i na cijeli europski prostor, a u to se ovih dana mogao osobno uvjeriti i predsjednik ovog novoutemeljenog vatikanskog dikasterija Peter kardinal Turkson u Bosni i Hercegovini i to samo na nekim dijelovima Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije.

Zadnji dan konferencije, petak, 12. svibnja 2017. bio je središnji dan konferencije bio je i najvažniji dan. Započeo je euharistijskim slavljem kojemu mu je, uz sadržanu propovijed, predsjedao Peter kardinal Turkson. Osim predsjednika Caritasa Europa, sjednici je nazočio predsjednik spomenutog vatikanskog dikasterija Peter kardinal Turkson u čijem je nadleštvu i Caritasa. U svome izlaganju nazočnima je predstavio novoutemeljeni dikasterij kojemu je na čelu. Vide se brojne i sadržajne projemene i brojni sadržaji koji pripadaju ovom dikasteriju. Pozvao je sve nazočne djelatnike Caritasa i na svim razinama da učine sve kako bi se ostvarilo karitativno poslanje cijele Crkve, posebno kad su u pitanje izbjeglice i prognanici. U tematskom dijelu obrađene su teme: Službe i projekti Caritasa u Europi, Menagement standardi Caritasa Internationalis i Sustav obvezatne članarine za sve članice. U najvažnije dijelu predstavljena su sva izvješća i planovi za sljedeću godinu, a o kojima su se izjašnjavale sve članice.

Ovogodišnju regionalnu konferenciju zaključio je predsjednik Caritasa Europa S.E. mons. Luc van Looy zahvalivši svima za dolazak i odgovornost koju su im biskupi povjerili, a na dobro bližnjega. Sljedeća Regionalna konferencije Caritasa Europa, koji ima sjedište u Bruxellesu (Belgija), bit će od 7. do 9. svibnja 2017. god. u Gruziji. Generalni tajnik Caritasa Internationalisa, sa sjedištem u Rimu, kazao je kako će sljedeća opća konfernecija Caritasa Intarnationalis biti održana od 23. do 28. svibnja 2019. god. u Rimu. (kta/caritas.ba)

