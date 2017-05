Vatikan, 12. svibanj 2017.

Papa Franjo je poslao video-poruku portugalskom narodu dok se priprema za putovanje u Fatimu povodom 100. obljetnice prvog Gospina ukazanja troma malim pastirima – Luciji, Jacinti i Franji – 13. svibnja 1917. godine. Sveti je Otac u video-poruci kazao da se nalazi u stanju radosna iščekivanja zbog njihova skorog susreta u Majčinoj kući.

Papa je rekao da je svjestan kako bi htjeli da posjeti njihove domove, zajednice i gradove, no iako bi htio prihvatiti sve njihove pozivnice, to nažalost nije moguće. Zahvalio je portugalskom narodu i vlastima na razumijevanju što će svoj posjet ograničiti samo na svetište u Fatimi. Također je izrazio nadu susresti sve njih do nogu Djevice Majke.

Želio bih pred Gospu doći kao opći pastir Crkve i ponuditi joj buket najljepšeg „cvijeća“ koje je Isus povjerio mojoj brizi – kazao je papa Franjo. Pod tim mislim na svu našu braću i sestre diljem svijeta koji su otkupljeni Kristovom krvlju, a da nitko nije isključen. Zato je potrebno da mi se svi vi pridružite. Trebam osjetiti vašu blizinu, bilo fizičku bilo duhovnu; glavno da dolazi od srca. Na taj način mogu aranžirati svoj buket cvijeća, svoju „zlatnu ružu“. Budući da tvorimo „jedno srce i jednu dušu“ (Dj 4,32), sve ću vas preporučiti Gospi i zamolit ću od nje da svakom od vas šapne: „Moje će Bezgrješno Srce biti tvoj zaklon, i put koji će te voditi k Bogu“.

S Marijom, hodočasnik u nadi i u miru – moto je Papinog pohoda Fatimi. Sveti je Otac napomenuo kako je u tom motu sadržan čitav program obraćenja. Radostan sam što ste se intenzivnom molitvom pripremali za taj blaženi trenutak – kazao je te nastavio – molitva povećava naša srca i čini nas spremnima primiti Božje darove.

Zahvaljujem vam na svim vašim molitvama i žrtvama koje svakodnevno prikazujete za mene – rekao je Papa – Potrebne su mi jer sam grešnik među grešnicima, „čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam“ (Iz 6,5). Molitva rasvjetljava moje oči kako bih druge mogao vidjeti kao što ih Bog vidi i ljubiti ih kao što ih on ljubi – kazao je papa Franjo te zaključio: Dolazim vam u Njegovo ime i radostan sam što ću sa svima moći podijeliti Evanđelje nade i mira. Neka vas Gospodin blagoslovi, a Djevica Majka štiti! (kta/rv)