Sarajevo, 11. svibanj 2017.

Na prijedlog Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine (PMD BiH), biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine na svom 66. redovitom zasjedanju, održanom 17. i 18. ožujka 2016. u Mostaru, prihvatili i preporučili gradnju crkve Marije Pomoćnice u Kimihururi, jednoj od četvrti glavnog grada Kigalia. Gradnju ove crkve vodi dugogodišnji misionar don Danko Litrić (u misijama od 1981.g.). U svom dopisu za Misijsku nedjelju, koji je poslan svim župnim uredima, crkvenim ustanovama i vjeroučiteljima u BiH, nacionalni ravnatelj PMD BiH mons. Luka Tunjić pisao je o važnosti ove misijske akcije podsjećajući da je to deseta misijska akcija kojom podržavaju određene projekte u misijama

U svom dopisu don Danko, upravitelj salezijanske zajednice u Kimihururi, objašnjava: „Tu imamo više od 1.500 učenika u dječjem vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi. To je ujedno kapelanija, župna podružnica prve župe u glavnom gradu Kigali. Svi vjerski obredi – i za školu i za kapelaniju – odvijaju se u jednoj prostoriji u kojoj, kad se zbiju, može stati do petsto đaka.“ Budući da ova zajednica vjernika raste, don Danko je uvjeren da će ubrzo postati župa i da će to biti župna crkva. U svom dopisu don Danko najprije poziva na molitvu Mariji Pomoćnici jer to mogu svi: djeca, mladi, satri, bolesni, siromašni… a ona će, po svome Sinu, potaknuti srca dobrih duša koje će prepoznati važnost ove crkve i pripomoći u gradnji.

U godišnjem izviješću za 2016. godinu iz Misijske središnjice Mons. Tunjić podsjetio je na tu misijsku akciju. „To činimo i sada u mjesecu Marije Pomoćnice, s nadom da će svibanjske pobožnosti naših vjernika i vjernika u Kimihururi, upućene našoj zajedničkoj majci Mariji i potaknute istim Duhom uskrslog Gospodina, izmoliti potrebne milosti i darove za gradnju ove lijepe crkve. Dok se po Europi i svijetu crkve prodaju i pretvaraju u druge namjene trebamo biti ponosni i Bogu zahvalni da i danas ima mjesta i vjernika koji žele graditi domove Božje, koji će im pomoći da svojom vjerom uprisutnjuju i šire ljubav Božju. 'Udovičini novčići' uvijek su čuda činili kad se ujedine. Neka i naš novčić u ovoj misijskoj akciji bude dio tog čuda. Neka Marija Pomoćnica zablista na proplanku predgrađa Kigalia s kojeg će majčinski zagovarati i štititi našu afričku braću i sestre u Kristu. Bit će to ostvarenje sna koji je Božja providnost dala našem don Danku da ga dosanja i ostvari“, napisao je mons. Tunjić podsjećajući da akcija traje do konca lipnja 2017. godine. Zahvalio je svima koji su se već odazvali na ovaj misijski zov i dali svoj prilog. (kta)