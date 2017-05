Čitluk, 11. svibanj 2017.

U subotu, 6. svibnja 2017. u župi Krista Kralja u Čitluku biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić, tijekom svečanog Misnog slavlja, podijelio je sakrament sv. potvrde krizmanicima, kojih je bilo šezdeset i šestero: 38 srednjoškolki i 28 srednjoškolaca prvoga razreda, a koje su pripremali župnik fra Miro Šego i župni vikar fra Goran Azinović.

Biskupa Perića pred oltarom pozdravili su krizmanica i krizmanik u ime svojih vršnjaka, a župnik fra Miro u ime cijele župe.

U prigodnoj propovijedi biskup Perić je tumači kako su postojale dvije skupine sljedbenika koje je Isus izabrao: prva je, ona šira, Sedamdeset i dvojica (Lk 10,1), druga je šest puta uža, to su Dvanaestorica (Lk 6,13).

"Kada je Isus njima i mnoštvu od 5.000 samo muškaraca govorio o najavi Euharistije, o žrtvovanju svoga tijela koje će postati svijetu hrana za život vječni, učenici i apostoli nisu mogli doći k sebi od čuda. Isus im ponavlja i ne odstupa. Oni mogu, ako hoće, odstupiti, ali na svoju vječnu odgovornost, ali on ne odstupa od Božje ideje i dogme. Neka se ne opravdavaju da ih to "sablažnjava". Nema sablazni kada je riječ o vječnoj Božjoj istini koja se provodi u ovom vremenu i prostoru. Tko vjeruje - blago njemu! A tko ne vjeruje – kuku njemu! I stvarno „otada mnogi učenici odstupiše od njega, nisu više išli s njime“ (Iv 6,66). Isus se obraća i preostaloj skupini, Dvanaestorici, i pita ih: Hoćete li i vi otići? Petar se javlja i kaže da oni vjeruju da je Krist Sin Boga živoga. Nemaju kuda ići. Sve je pustoš i praznina. Ništa izvan Krista! On će nas jedini dočekati na nebeskim vratima: nijedan utemeljitelj tolikih religija na svijetu, samo Isus, Sin Božji, opunomoćeni Sudac svega svijeta. Krizmanici, ne odstupajte od Krista!

Međutim, Isus jest dovršio svoje otkupiteljsko djelo, ali je ostalo još djelo Duha Svetoga. Duh daje svoje darove, sedam "predmeta" koji se uče i polažu u Duhovoj životnoj školi, od mudrosti do bogobojaznosti. Njegov sedmoliki dar zapečaćuje našu kršćansku inicijaciju: krštenje, ispovijed/Euharistija, sv. krizma. Jednom kršten, vječno kršten; jednom krizman, vječno krizman. Ne može nam nitko ni na ovom ni na drugom svijetu obrisati biljega, pečata. Pa stoga, krizmaniče, živi i radi u skladu s tim pečatom: mudro, razborito, s pravim savjetom i znanjem, pobožno, hrabro i bogobojazno! To je sav i savršen čovjek!", kazao je biskup Perić.

Na kraju je jedna krizmanica uime svojih vršnjaka uputila zahvalu biskupu Periću i darovala mu sliku Gospe Fatimske kojoj ovih dana slavimo Stotu obljetnicu ukazanja u istoimenu gradu u Portugalu trima pastirićima (kta/kium)

