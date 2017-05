Rim, 11. svibanj 2017.

U Rimu je, 8. svibnja 2017. na Papinskome sveučilištu "Regina Apostolorum", u Rimu, započeo 12. ciklus „O egzorcizmu i molitvi oslobođenja“. Cilj niza predavanja i okruglih stolova, koji završava sljedeće subote, jest ponuditi svećenicima i laicima prava sredstva za formaciju o argumentu, koji je ponekad podcijenjen i kontroverzan: naime, o praksi egzorcizma i molitve oslobođenja. Među predavačima iz međunarodnoga kruga, nalazi se i mons. Rafaello Martinelli, biskup Frascatija, koji je o toj temi progovorio za Radio Vatikan.

Mislim da je to služba koja ponuđena na zajedničko razmišljanje, kako bi se iznašli najbolji načini postupanja, na ovome području – kazao je mons. Martinelli. Na primjedbu kako tečaj govori o tematikama kao što su: zloduh, molitva oslobođenja, kao i tema povezanih s egzorcizmom, a za koje rijetko nalaze prostora u propovijedanju; te što misli zbog čega je to tako, monsinjor Martinelli je odgovorio:

U biti, uspoređuju se argumenti koji su pomalo ispali iz uporabe, pa i kad je riječ o propovijedanju i katehezi, međutim, ono što je i lijepo i interesantno – kazao je mons. Martinelli – jest to što Katekizam (KKC), kada govori ovim argumentima, kao što su: zloduh, đavao, Sotona itd., to čini uvijek očitujući i ističući to kao Kristovo djelovanje u našim sučeljavanjima, kada nas čuva ili oslobađa đavlove moći, koji – kao što znamo – ne stoji prekriženih ruku, nego djeluje – podvukao je biskup.

Ipak, u isto vrijeme, Krist je onaj koji ga pobjeđuje; onaj koji nas čuva u borbi protiv ove moći koja, upravo jest đavao. Dakle, važno je da budemo sposobni, u svom propovijedanju i katehiziranju, govoriti o tim argumentima, također i zbog toga što se različite osobe obraćaju nama svećenicima, biskupima, tražeći od nas pomoć. Možemo, dakle,uvijek nanovo i bolje istaknuti Božje djelovanje koji nam, po svom Sinu koji je umro i uskrsnuo; i u snazi Duha Svetoga, daje uistinu snažnu ruku koja nas čuva i oslobađa – upravo od ovih sila – kazao je mons. Martinelli.

Na konstataciju kako je potrebno sjetiti se, da je – prije nego se pristupi egzorcizmu i molitvi oslobođenja – koji su izvanredna sredstva – potrebno upotrijebiti ona sredstva koja nam Crkva od početka stavlja na raspolaganje, biskup Frascatija je rekao:

Na primjer, to bi bili: slušanje Božje riječi, molitva, intenzivnije sudjelovanje u sakramentalnom životu, češće sudjelovanje u Sakramentu pomirenja i Euharistije. Zatim, zasigurno, imamo i posebne molitve, kao što sam egzorcizam, koje su bez daljnjega važne! Ipak, mnogo puta se dogodi da osobe koje od nas traže ove posebne intervencije, zaboravljaju i ne prakticiraju redovita sredstva koja nam naša kršćanska vjera stavlja na raspolaganje i koja s druge strane i sam Katekizam stalno preporučuje – kazao je na koncu kratkoga razgovora Rafajlo Martinelli. (kta/rv)