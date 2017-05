Sarajevo, 10. svibanj 2017.

Govoreći o političkoj situaciji kao što je ova u Bosni i Hercegovini, ili pak – još drastičnije – u Izraelu i Palestini, ljudi često rezignirano kažu kako je to toliko zapetljano da „ni dragi Bog ne bi raspetljao“. Međutim, zavirimo li u Bibliju pronaći ćemo tragove Božje svemoći i ravnanja svijetom koje opovrgavaju ovakve stavove, ali također susrest ćemo se i s činjenicom da se Bog zbilja „ne bavi“ politikom. Štoviše, Isus Krist daje takve poruke iz kojih se iščitava da ga ona uopće ne zanima. Čak ga kao člana židovskog naroda koje je trpio rimsku okupaciju, nisu uspjeli navući da što govori o državnom uređenju – kritizira postojeće ili daje preporuke kakvo bi buduće trebalo biti. Ljudski gledano, nekako bi logično bilo da je Bog dao konkretne smjernice za stvaranje „Božje države“ na zemlji. No, on je tek uzgred spomenuo kako kraljevstvo ako se „u sebi razdijeli ne može opstati“ (usp. Mk 3,24), a sukus njegove poruke o odnosu prema političkom uređenju jest: „Dajte caru carevo, a Bogu Božje“ (Lk 20,25). I da ne bi bilo zabune, na suđenju pred upraviteljem Pilatom je rekao da njegovo „kraljevstvo nije od ovoga svijeta“ (Iv 18,36). Istodobno, puno je puta govorio o tom „kraljevstvu nebeskom“ koje je s njime nastupilo i zapravo predstavlja normu za svako ispravno ljudsko, pa tako i političko, djelovanje i uređenje. Na osnovu njega se može i treba vrjednovati svaki oblik vladavine u svijetu, uključujući i, sad već očito, famoznu demokraciju.

Ono što o njoj već i djeca znaju jest da je to „vladavina naroda“ pri čemu svaki čovjek ima pravo glasa, tj. trebao bi imati mogućnost: birati predstavnike vlasti i biti biran. Na osnovu toga se, između ostaloga, sagledava i stupanj razvijenosti, odnosno civiliziranosti nekoga društva i zajednice. Međutim, ako igdje drugo, onda se na ovdašnjem podneblju pokazuju sve manjkavosti takvoga načina upravljanja. Ne zalazeći dublje „u politiku“, o čemu je riječ zgodno ilustrira primjer izbora najljepšeg uskrsnog jajeta u jednoj župi. Naime, nakon mise na Uskrs, svi pristigli župljani imali su prigodu donijeti pisanicu i postaviti je pod pripadajući joj redni broj. Potom su onda opet svi, mogli dobro promotriti svako jaje te u „glasačku kutiju“ ubaciti papirić s rednim brojem onoga koje smatraju najljepšim, a pobjeđuje ono koje bude imalo najviše glasova. I što se dogodilo: pobjednik je bio onaj tko je imao najviše rodbine na natjecanju – nevažno što njegova pisanica najvjerojatnije i nije bila najljepša… Sljedeće godine nemalo župljana je tražilo da se oformi „stručni žiri“, a ne da svatko ima pravo glasa.

Uistinu, demokracija ovako shvaćena i realizirana, omogućava da na vodećim položajima u državi ne budu ni najčestitiji ni najsposobniji, nego oni koji znaju iskoristi sve blagodati ovog oblika upravljanja – nerijetko služeći se i nečasnim metodama i radnjama. Tomu temeljno doprinosi činjenica da svačiji glas jednako vrijedi, pa je tako u izborima svejedno je li netko kriminalac, ubojica, prevarant, analfabet ili čestiti čovjek, uzoran građanin i visokoobrazovan pojedinac. Stoga nije nikakvo čudo da praksa pokazuje kako tragikomično izgledaju javni istupi – usmeni ili pismeni – pojedinih „predsjednika“, „zamjenika“, „savjetnika“… koječega i kojekoga, koji graniče sa zdravom pameću. No, takvima je demokracija omogućila da raznoraznim malverzacijama, lopovlucima i vezama dođu na pozicije s kojih neradom mogu realizirati vlastite interese i probitke.



Posljednji pasus uvodnika pročitajte

u tiskanom izdanju Katoličkog tjednika