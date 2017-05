Banja Luka, 9. svibanj 2017.

Susretom u Banjoj Luci s pojedinim članovima Biskupske konferencije te sa svećenicima, redovnicima i redovnicama banjolučkog kraja te s kardinalom Puljićem u Zagrebu, kardinal Peter Turkson, prefekt Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, 8. svibnja 2017. završio je svoj trodnevni pohod Bosni i Hercegovini gdje je boravio kao gost Komisije „Justitia et pax“ (Pravda i mir) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, kojom predsjeda biskup banjolučki mons. Franjo Komarica.

Kardinal Turkson susreo se u Banjoj Luci, 8. svibnja s članovima Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine: dopredsjednikom BK BiH mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom u BiH, biskupom Komaricom, pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Marko Semrenom i predsjednikom Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u BiH fra Miljenkom Štekom, provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije. Istoga dana u popodnevnim satima pri povratku prema zagrebačkoj zračnoj luci, kardinal Turkson, u pratnji biskupa Komarice, susreo se u prostorijama župe bl. Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, predsjednikom BK BiH koji je tih dana boravio u Zagrebu. Tijekom ovih susreta kardinal Turkson upoznat je sa životom i djelovanje Crkve u Bosni i Hercegovini na različitim razinama. Razmišljalo se i o konkretnim akcijama posebno kada je riječ o opstanku i povratku u pojedinim dijelovima BiH.

Tijekom svog boravka u Banjoj Luci kardinal Turkson je, 6. svibnja sudjelovao na zasjedanju Komsije Justitia et Pax (Pravda i mir) Biskupske konferencije BiH kojim je obilježena 20. obljetnice osnutka spomenute Komisije. Članovima Komisije „Justitia et Pax“ Biskupske konferencije BiH pridružili su članovi istoimene Komisije Hrvatske biskupske konferencije na čelu s njezinim predsjednikom mons. Vjekoslavom Huzjakom, biskupom bjelovarsko-križevačkim. U ime Komsije Justitia et Pax Slovenske biskupske konferencije i njezinog predsjednika nadbiskupa Stanislava Zorea sudjelovao je generalni tajnik fra Tadej Strahovec. Tijekom trosatnog zasjedanja kardinal Turkson upoznat je sa stradanjima i statističkim podacima Katoličke Crkve u BiH s posebnim naglaskom na pojedine dijelove u kojima je rat ostavio teške posljedice. Također je upoznat s ratnim poratnim posljedicama na raznim razinama i uzrocima trenutnog stanja, a razmišljalo se i o poduzimanju mogućih koraka u pravcu ispravljanja brojnih nepravdi i uspostavi mira utemeljenog na pravdi. Tijekom susreta bilo je riječi i o pojedinim događanjima u Hrvatskoj i Sloveniji poput otkrivanja grobišta s kraja Drugog svjetskog rata u kojima se nalaze posmrtni ostaci najvećim dijelom Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U nedjelju, 7. svibnja kardinal Turkson predvodio je Euharistijsko slavlje u banjolučkoj katedrali sv. Bonaventure u zajedništvu s biskupom Komaricom. Poslije Svete mise susreo se u neformalnom razgovoru s vjernicima, nazočnim časnim sestrama Klanjateljicama Krvi Kristove, Misionarkama ljubavi i Milosrdnicama sv. Vinka Paulskog te s članovima Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ (Majka Otkupiteljeva) koji su za ovu prigodu došli u Banju Luku iz sarajevskog prigradskog naselja Vogošća. Ponovno se susreo i sa sudionicima Četvrte međunarodne biciklijade posvećene podsjećanju na pohode pape Ivana Pavla II. marijanskim svetištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Kardinal Turkson, u pratnji biskupa Komarice, ravnatelja Caritasa Banjolučke biskupije mons. Miljenka Aničića i generalnog tajnika mons. Ive Tomaševića, 7. svibnja pohodio je tri župe na sjeveru Vrhbosanske nadbiskupije: Bijelo Brdo, Derventu i Plehan gdje imao duži susret i druženje s franjevačkim i dijecezanskim svećenicima derventskog dekanata kojima su se pridružile i sestre Milosrdnice iz Dervente.

Po prelasku u Bosnu i Hercegovinu, 6. svibnja kardinal Turkson te biskupi Komarica i Huzjak i pratnja pohodili su župu Nova Topola gdje su ih radosno dočekale sestre Klanjateljice Krvi Kristove te pokazale obnovljeni samostan i župnu crkvu sv. Josipa. Biskup Komarica upoznao je kardinala Turksona da je prije 25 godine, 16. lipnja 1992. tadašnji župnik u Novoj Topoli svećenik Ratko Grgić odveden od četvorice uniformiranih muškaraca te da posmrtne ostatke kidnapiranog a onda i ubijenog župnika vlč. Ratka predstavnici ovdašnje lokalne vlasti još uvijek nisu vratili da ih na kršćanski način sahrane. Progovorio je o torturama kroz koje su prošle sestre Klanjateljice u tom vremenu. (kta)

