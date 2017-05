Zagreb, 9. svibanj 2017.

U ponedjeljak, 8. svibnja 2017., u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisan je Sporazum o zajedničkoj suradnji udruga prognanih i Hrvata povratnika Sjeverozapadne Bosne.

Sporazum o zajedničkoj suradnji potpisalo je osam udruga: Udruga Dom Briševo Dobri; Udruga Prijatelji Volara; Udruga prognanih Hrvata Banja Luke i banjalučkog područja Nazaret; Udruga Šimićana – Šimići; Udruga za povratak građana, regionalni razvoj i zaštitu okoliša – Ivanjska Potkozarje; HKU Orahova, Kotor Varoš; Hrvatska udruga Banja Luka, Okučani i Zavičajni klub župe Stara Rijeka i okolica, Zagreb.

Prije svečanog potpisivanja, predstavnici udruga su predstavili svoj rad, aktivnosti te probleme s kojima se suočavaju. Istaknuli su da je cilj zajedničkog nastupa udruga prognanih i Hrvata povratnika u Sjeverozapadnu Bosnu snažnije zastupanje svojih prava te rješavanje brojnih otvorenih pitanja i poteškoće s kojima se Hrvati / povratnici u ovaj dio Bosne i Hercegovine suočavaju - od obnove porušenih kuća, sanacije puteva i prilaza naseljima i selima gdje žive Hrvati, zakonska rješenja koja motiviraju na prodaju ili napuštanje imovine, izostanak sustavnog pristupa obnovi infrastrukturnih objekata poput nedostatka električne energije i vode u povratničkim naseljima, poteškoće pri korištenju zdravstvenih usluga, zapošljavanju i sl.

„Čestitam vam na ovoj vrijednoj i značajnoj inicijativi, spremnosti da udruženi, dodatnim naporima ostvarujete zajednički cilj – stvaranje uvjeta za održivi povratak, kako vas tako i naših sunarodnjaka na svoja stoljetna ognjišta“ – rekao je tom prigodom Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i dodao „Svjesni smo svih teškoća s kojima se suočavate prilikom povratka. Od zakonodavnih rješenja koji idu na štetu Hrvata – povratnika do borbe za osiguranje elementarnog ljudskog prava - prava na dom. Stoga, siguran sam da je Sporazum koji danas potpisujete temelj bolje budućnosti Hrvata Sjeverozapadne Bosne. No na tom putu niste i nećete biti sami. Vlada Republike Hrvatske i mi u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske pružat ćemo vam i nadalje maksimalnu potporu u stvaranju uvjeta za održivi povratak – od omogućavanja stvarne jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH do pomoći u otvaranju radnih mjesta, izgradnji škola, domova zdravlja odnosno unapređenja ukupne kvalitete života i položaja Hrvata u BiH “ rekao je Milas koji je još jedanput naglasio kako ta potpora nije samo ustavna i zakonska obveza Republike Hrvatske „ Dio smo jednog i nedjeljivog naroda bez obzira na granice“.

Na potpisivanju je istaknuto kako je u odnosu na ranija razdoblja, u 2016.godini potpora za programe i projekte Hrvata u entitetu Republika Srpska bila značajnija. Iznos od 2.430.000,00 čini više od 12 posto ukupno dodijeljenih sredstava za programe i projekte BiH (primjerice u 2015. ta potpora je iznosila 5 posto od ukupno dodijeljenih sredstava za programe i projekte Hrvata u BiH. Ukupan iznos potpore – 20.000.000,00 kn. Za 2017. planirana sredstva za ovu namjenu su povećana – 23.500.000,00 kn)

Na koncu svečanog potpisivanja, predstavnici udruga su zahvalili Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na dosadašnjoj potpori u pripremi i realizaciji ove inicijative koja je rezultirala današnjim potpisivanjem Sporazuma o suradnji. (kta)



Popis udruga i sažetak Sporazuma

Sporazum o zajedničkoj suradnji udruga prognanih i Hrvata povratnika u Sjeverozapadnu Bosnu



Udruga Dom Briševo Dobri, Sesvete

Zdravko Marijan, predsjednik

Udruga Dom Briševo-Dobri osnovana je 2014 u Zagrebu. Broji oko 80 članova. Udruga se bavi povratkom i obnovom infrastrukture, zaštitom okoliša, ali i promicanjem spomena na žrtvu i obilježavanje dana stradanja 68 Briševljanskih civila. Selo se nalazi u Prijedorskoj općini Župa Stara Rijeka. U selu trenutno ne živi nitko. Obnovljeno je par kuća bez odgovarajuće infrastrukture. Prije rata je živjelo oko 500 stanovnika u 140 obiteljskih kuća.



Udruga Prijatelji Volara, Zagreb

Ana Josić, predsjednica

Udruga Prijatelji Volara je osnovana 2015. u cilju promicanja ideje o okupljanju protjeranih i raseljenih Hrvata iz sela Volara u općini Prijedor, koji su raseljeni gotovo na svim kontinentima, a ponajviše u zemljama Zapadne Europe i RH, razvitka i unapređenja komunikacije među raseljenim i protjeranima te zauzimanje udruge za održivi povratak.

Udruga djeluje na području zaštite ljudskih prava i sloboda, kulture, održivog povratka i razvoja, međunarodne i prekogranične suradnje, na području izbjeglih i raseljenih osoba s prostora bivše Jugoslavije, promocije tradicionalnih vrijednosti, posebice među mladima, zaštite okoliša. Broji 56 članova.



Udruga prognanih Hrvata Banja Luke i banjalučkog područja Nazaret, Zagreb

Vinko Laštro, predsjednik

Udruga prognanih Hrvata Banja Luke i banjalučkog područja Nazaret je osnovana 2015.godine Ima 250 članova koji žive u svim krajevima RH, Ogulinu, Zadru, Rijeci, Sisku, Požegi, Zagrebu, Petrinji, Kninu, Plaškom, Okučanima. Ciljevi udruge su rješavanje problema prognanih Hrvata iz Banja Luke i banjalučkog područja, poticanje na okupljanje, međusobno povezivanje i pomaganje Hrvata i drugih građana iz Bosne i Hercegovine radi zaštite gospodarskih, informacijskih, znanstvenih, kulturnih, povijesnih, etničkih, nacionalnih, ekoloških, humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, športskih i drugih vrijednosti, zauzimanje za poštivanje međunarodnih standarda u očuvanju temeljnih načela demokracije, zaštite ljudskih prava, sloboda i razvoja demokratskog društva.



HKU Orahova, Kotor Varoš, BiH,

Nediljko Perić, predsjednik

Humanitarno kulturna udruga "ORAHOVA" je osnovana 03.11.2011 god. u Kotor Varošu s ciljem pomaganja u obnovi i održivom povratku Hrvata u Kotor Varoš, Republika Srpska BiH gdje je prije rata živjelo preko 10000 Hrvata. Danas ih se vratilo oko 200. Udruga ima 200 članova.



Udruga Šimićana Šimići , Banja Luka, BiH,

Pero Radman, predsjednik

Udruga Šimićana je osnovana 2010. i broji 750 članova. Šimići su hrvatsko selo udaljeno od cca 20 km od Banja Luke. Danas u selu živi 35 Hrvata dok ij je 1991. bilo 1600 u 395 kućanstava. Udruga se bavi aktivnostima vezanim uz očuvanje sela, obnovom porušene i pokradene imovine, obnovom infrastrukture, dovršetkom crkve, organizacijom različitih okupljanja i druženja te pruža pomoć svim Šimićanima.



Udruga za povratak građana,regionalni razvoj i zaštitu okoliša-Ivanjska, Banja Luka, BiH

Marko Majdandžić, predsjednik

Udruga za povratak građana, regionalni razvoj i zaštitu okoliša-Ivanjska je registrirana2011. god. u Banja Luci.Ivanjska je mjesto udaljeno 16 km od Banja Luke. Sada nosi naziv Potkozarje. Udruga je podnijela zahtjev da se vrati naziv mjesta, čije se ime spominje još u 13. stoljeću. Prije ovog zadnjeg rata u Ivanjskoj je živjelo 3.600 Hrvata. Sada, u župi živi133 povratnika. Udrugu podupire preko 1000 fizičkih i pravnih osoba. Ciljevi udruge su opstanak Hrvata na ovom području, održivi povratak, obnova infrastrukture odnosno kvalitetnim projektima osigurati povratnicima da ostanu svoji na svome, poticati i druge da se vrate.



Hrvatska udruga Banja Luka, Okučani

Igor Debeljak; predsjednik

Hrvatska udruga Banja Luka osnovana je 2011. u Okučanima, RH na inicijativu građana, prognanih Hrvata iz Banja Luke. Okuplja 536 člana koji žive diljem Republike Hrvatske. Ciljevi udruge su međusobno povezivanje prognanih Hrvata iz Banja Luke te povezivanje s rodnim zavičajem, poticanje i pomoć u povratku, posebice starijim i nemoćnim.



Zavičajni klub župe Stara Rijeka i okolica, Zagreb,

Anđelko Vidaković, predsjednik

Zavičajni Klub Župe St. Rijeka i okolica broji 200 članova. Osnovan je u cilju promicanja ideje o okupljanju protjeranih i raseljenih Hrvata iz BiH: sela Stara Rijeka, Stari Majdan, Batkovci, Džigalevac, Tromeđa, Litica, Ovanjska, Ravska, Raljaš, Ljubija, Ljeskare, Kalajevo, Vidrenjak, Žune, Prijedor i okolica, Sanski Most, Sasina, Poljak, Škrljevita, Tomašica i druga sela koja pripadaju Banjalučkoj Biskupiji, a koji su raseljeni po svim kontinentima, a ponajviše u zemljama Zapadne Evrope i RH, te zauzimanje za održivi povratak. Klub djeluje na području zaštite ljudskih prava i sloboda, kulture, održivog povratka i razvoja, međunarodne i prekogranične suradnje, na području izbjeglih i protjeranih osoba s prostora bivše Jugoslavije, promicanje tradicionalnih vrijednosti, posebice među mladima, zaštiti okoliša i dr.



Sporazum o zajedničkoj suradnji

- Poduzimanje potrebnih aktivnosti na pronalasku svih ubijenih i nestalih Hrvata s područja sjeverozapadne BiH u ratu od 1991. – 1995. godine,

- Stvaranje uvjeta za održivi povratak na svoja ognjišta svih prognanih Hrvata s područja sjeverozapadne BiH,

- Pružanje svih vrsta pomoći Hrvatima sa područja sjeverozapadne BiH bez obzira da li su prognani ili žive na području sjeverozapadne BiH,

- Obnova ili nadoknada učinjene štete na privatnoj imovini svih Hrvata sa područja sjeverozapadne BiH bez obzira gdje trenutno žive i bez obzira da li trenutno posjeduju neku imovinu bilo gdje u svijetu,

- Obnova svih kulturnih dobara na području sjeverozapadne BiH koji su bili važni čimbenik postojanja Hrvata na tom području (crkve, škole, zdravstvene ustanove, domovi kulture,....),

- Obnova i razvoj cjelokupne infrastrukture u skladu sa programima razvoja infrastrukture na ostalim ne hrvatskim područjima sjeverozapadne BiH, u prvom redu obnova i razvoj električne mreže, vodovoda i putne infrastrukture....,

- Pravo na obnovu kuća koje su zamijenjene a bile su srušene ili devastirane i izmjena zakona koji to sprečava

- Zajednički nastup pred svim relevantnim institucijama BiH, Hrvatske, Europske unije i šire svjetske zajednice, s ciljem riješavanja svih otvorenih pitanja Hrvata sjevero-zapadne BiH,

- Aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima koje će provoditi razne institucije na pitanjima rješavanja statusa Hrvata glede konstitutivnosti i jednakopravnosti na cijelom prostoru BiH,

- Poduzimanje svih aktivnosti koje će dovesti do ukidanja poreza na imovinu svih Hrvata na području sjeverozapadne BiH sve do trenutka dok se ne dogodi povratak, stvarno uživanje svoje imovine i dobivanje koristi od iste,

- Pružanje pomoći u rješavanju pravnih pitanja svih Hrvata s ovog područja

- Održavanje kulturnih manifestacija i druženja

- Nastaviti suradnju sa Banjalučkom biskupijom

- Aktivno sudjelovanje u pripremi i provođenju sudjelovanja Hrvata sjeverozapadne BiH na svim izborima u BiH