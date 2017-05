Sarajevo, 9. svibanj 2017.

Dan molitve za duhovna zvanja proslavljen je u nedjelju, 7. svibnja 2017. euharistijskim slavljem u oratoriju sv. Nikole Tavelića na Kovačićima u Sarajevu, na inicijativu Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine.

Misno slavlje u prijepodnevnim satima predslavio je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić u zajedništvu s o. Krešimirom Djakovićem, DI i o. Petrom Galaunerom, DI te okupljenim redovnicama i vjernicima.

U svojoj homiliji fra Jozo je istaknuo: “Nedjelja dobrog Pastira je važna ne samo radi Kristove pastirske službe, nego i radi toga što je Krist svoju pastirsku službu povjerio i ljudima. Zato nas potiče na gorljiviju molitvu za one osobe koje su u Crkvi Božjoj ovlašteni vršiti službu koju im on povjerava, a to su biskupi i svećenici, redovnici i redovnice.” Sudionike slavlja pozvao je da budu dobri uzori te da slijedeći Isusa kao Dobrog Pastira, budu pastiri jedni drugima, baš kao što su to bili apostoli, baš kao što su to roditelji svome djetetu, kao što je to svaki čovjek koji se oko dobra trudi svima onima koje susreće.

Nakon euharistijskog slavlja bilo je klanjanjem Presvetom oltarskom sakramentu i molitva za svećenička i redovnička zvanja koje su animirale sestre Služavke Malog Isusa Provincije Bezgrješnog začeća. Za vrijeme Svete mise i klanjanja svirala je provincijalna poglavarica s. Julijana Djaković.

Zajedništvo je nastavljeno u ugodnom druženju uz razgovor i osvježenje napitcima. (kta/kvrppbih)



foto