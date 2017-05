Rim, 9. svibanj 2017.

Na Nedjelju Dobroga Pastira, 7. svibnja 2017. prigodom proslave blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića i bl. Ivana Merza, svečanim euharistijskim slavljem obilježen je proljetni susret hrvatskih studenata u Rimu.

U zajedništvu s četrdesetak svećenika, u ispunjenoj zavodskoj crkvi sv. Jeronima, euharistijsko slavlje je predslavio i propovijedao p. Alen Modrić, DI, doktorand kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Gegoriana.

Na samom početku sve je prisutne pozdravio rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima preč. Bože Radoš, posebno zaželivši dobrodošlicu Akademskom muškom zboru Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem mo. Josipa degl' Ivellia, koji su svojim pjevanjem uzveličali slavlje. Riječi dobrodošlice uputio je i veleposlanicima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine pri Vatikanu i Republici Italiji, osobito novome veleposlaniku BiH, gospodinu Josipu Gelu, pri čemu mu se zaželilo puno blagoslova i uspjeha u njegovu radu.

P. Modrić u svojoj je homiliji istaknuo važnost hodanja s vjerom i znanosti ruku pod ruku, kako jedna drugu ne isključuje, te kako obje pričaju i istražuju Istinu, svaka na svoj način, ali se međusobno nadopunjujući. Za to je na poseban način istaknuo primjer b. Ivana Merza koji je, kao znanstvenik i profesor, svjedočio svoju vjeru koja je za njega bila, kako je i sam bio rekao, životno zvanje. Od sv. Oca Leopolda Mandića možemo naučiti, navodi pater, kako se ljubavlju i praštanjem postaje istinski Božji div, koji pokazuje time put u istinski i autentični Kristov ovčinjak. Nadalje, p. Modrić navodi važnost Nedjelje Dobroga Pastira u kojoj smo pozvani razmatrati „što to znači biti ovca, ali ne ovca u negativnom smislu riječi, već ovca u kristovskom smislu, a to znači da smo potrebni Dobroga Pastira Isusa Krista, koji iskazuje ljubav i milosrđe.“

Leopold Bogdan Mandić i Ivan Merz, prvi div a drugi orao Kristov, naša dva sunarodnjaka, „primjer su nam dubokog i istinskog življenja vjere u duhu poniznosti i spremnosti da ono što primamo da to i dajemo na službu Bogu i braći ljudima“, zaključio je p. Modrić.

Po završetku Misnoga slavlja, uslijedio je koncert Akademskog muškog zbora Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem mo. Josipa degl' Ivellia, koji je uputio nekoliko uvodnih riječi o djelovanju i povijesti Zbora. U pratnji su bili i dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mislav Grgić i prodekan izv. prof. dr. sc. Mario Vražić.

Susret i druženje nastavilo se domjenkom na prvome katu Zavoda uz okrjepu i pjevanje. (kta/m.p.)



Foto: Zlatko Matić

foto