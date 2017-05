Vatikan, 9. svibanj 2017.

Čuvati se od grijeha opiranja Duhu Svetomu i biti prije svega otvorenima Božjim iznenađenjima – poruka je propovijedi pape Franje izrečene na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 8. svibnja 2017. Propovijed je uglavnom bila usmjerena na Djela apostolska i na otvorenost Crkve poganima.

Crkvu pokreće Duh Sveti; On pokreće kršćansku zajednicu. Papa Franjo stavlja naglasak na tu istinu. Bog nas uvijek iznenađuje jer je 'živi' Bog i zajedno s nama hodi kao Sveti Duh; čini čudesa, nove stvari, tako da su neki sigurno bili uplašeni od novosti u ondašnjoj Crkvi – kazao je papa Franjo.

Duh Sveti je Božji dar, Dar Boga, našeg Oca, koji nas uvijek iznenađuje. Bog iznenađuje kazao je papa – zašto? Zato što je 'živi' Bog i Bog koji boravi u nama; Bog koji pokreće naše srce; Bog koji je u Crkvi i s nama hodi i pritom nas stalno iznenađuje. To nekima može pričiniti teškoće kao što je to bilo i u Petrovu slučaju. Učenici su primijetili da su također i pogani slušali riječ Božju. Za njih je Petar „otišao predaleko“ i ukorili su ga. Prema njima, to je bila „sablazan“ pa su mu čak i kazali «Ti, Petar, stijeno Crkve! Kamo nas to vodiš?“.

Ne opirati se Duhu Svetom, opravdavajući se da se „uvijek radilo ovako“. Petar je ispričao svoje viđenje i „Božji znak“ koji ga je „potaknuo da donese hrabru odluku“ – kazao je Sveti Otac. Petar je sposoban prihvatiti Božje iznenađenje. Pred mnogim iznenađenjima Gospodnjim, dakle, 'se trebaju sastati, diskutirati i doći do suglasnosti, kako bi ispunili i ostvarili korak naprijed, koji Gospodin želi poduzeti – kazao je.

Još od vremena proroka, pa sve do danas „postoji grijeh opiranja Duhu Svetomu“. To je isti grijeh zbog kojega je Stjepan ukorio članove Sinedrija – kazao je Papa «Ne, uvijek se radilo ovako i tako treba nastaviti!»… „Ne dolazi nam s tim novostima, Petre; smiri se; uzmi tabletu koja će te smiriti – kaže papa Franjo – to je zatvorenost glasu Božjemu. Sam Gospodin u Psalmu govori svome narodu neka ne otvrdne srce vaše kao što odtvrdnje ocima vašim – kazao je.

Gospodin od nas uvijek traži da ne dopustimo da nam srce otvrdne. «Ono što gospodin hoće“ – kazao je Papa – „jest da ima drugih naroda », drugih stada «koja nisu od ovog ovčinjaka, ali bit će naposljetku, „samo jedno stado i samo jedan pastir“». Zatvorenost i otpor Duhu Svetomu; ona fraza i rečenica koja te uvijek zatvara i zaustavlja: «Uvijek se tako radilo» - kazao je Papa – to ubija. Ubija slobodu, radost, vjernost Duhu Svetomu, koji uvijek djeluje unaprijed, vodeći tako naprijed Crkvu.

Ali po čemu mogu znati da neka stvar dolazi od Duha Svetoga, a ne od duha ovoga svijeta; ili od samoga đavla? – upitao je Sveti Otac te odmah i odgovorio: Moliti milost razlučivanja. Sredstvo koje isti Duh Sveti daje, jest dar razlučivanja. Razlučivanje, u svakom slučaju, što treba činiti. To je ono što čine Apostoli: sastali su se, razgovarali su i uvidjeli da je to bio put Duha Svetoga. Inače, oni koji nisu imali ovoga dara, niti su ga u molitvi tražili, ostali su zatvoreni i posustali su.

Mi kršćani, među mnogim novostima, trebamo znati razlučiti jednu stvar od druge; razlučiti koja je novost, „novo vino“ koje potječe od Boga; koja je to novost koja dolazi od duha ovoga svijeta i ona koja dolazi od đavla. Vjera se nikada ne mijenja nego ostaje ista, ali je u pokretu, raste i širi se. Zamolimo Gospodina – potaknuo je Sveti Otac, na koncu svoje propovijedi – za milost dara razlučivanja, kako ne bismo pogriješili put i pali u nepokretnost, strogoću i u zatvorenost srca. (kta/rv)