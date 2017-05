Banja Luka, 8. svibanj 2017.

Članovi Komisije „Justitia et pax“ Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (BK BiH) okupili su se 6. svibnja 2017. u središtu Banjolučke biskupije na obilježavanju 20. obljetnice osnutka Komisije. Njima su se pridružili i članovi istih komisija Hrvatske i Slovenske biskupske konferencije (HBK i SŠK). Na jubilarnoj sjednici sudjelovao je i poseban gost, kardinal Peter Turkson, dugogodišnji predsjednik Papinskog Vijeća „Justitia et pax“, a sad predsjednik Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj, novoimenovanog tijela Svete Stolice.

Sa svoga zajedničkog zasjedanja sudionici upućuju crkvenoj i sveopćoj javnost sljedeću

IZJAVU

U duhu Apostolske Konstitucije Pastor Bonus pape sv. Ivana Pavla II., Komisija „Justitia et pax“ (Pravda i mir) BK BiH nastoji – između ostalog:

· na području BK BiH promicati pravdu i mir prema načelima Evanđelja i crkvenog društvenog nauka;

· prikupljati vijesti i rezultate istraživanja o pravdi i miru, o napretku naroda i o povredama ljudskih prava te ih vrednovati i upoznavati javnost sa svojim zaključcima;

· njegovati odnose s katoličkim udrugama i drugim ustanovama i izvan Katoličke Crkve, koje se iskreno zanimaju za ostvarenje pravde i mira u svijetu;

· održavati posebne odnose s Papinskim vijećem „Justitia et pax“, odnosno Dikasterijem za cjeloviti ljudski razvoj.

Od svoga osnivanja Komisija je članica Konferencije europskih Komisija „Justitia et pax“.

I. Biskupi Bosne i Hercegovine su i prije osnivanja Komisije „Justitita et pax“ – u duhu Evanđelja i društvenog nauka Katoličke Crkve, dosljedni crkvenim stavovima u vezi s ratom i mirom mnogo puta – zajednički i pojedinačno – apelirali i zauzimali se da do rata ne dođe, da se zaustavi nametnuti rat i da se uspostavi pravedan i trajan mir za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Konstantno su se zauzimali za temeljna ljudska i građanska prava i slobode svih naroda i vjera. Dizali su odlučno svoj glas protiv svih vrsta ratnih i poratnih zločina i nasilja – nad konkretnim čovjekom, neovisno radilo se o katolicima ili nekatolicima.

Biskupi su tijekom rata (1992-1995) u svojim brojnim apelima domaćim i međunarodnim političarima jasno davali do znanja „da ne pristaju ni na kakvo mijenjanje granica svojih biskupija, niti na nestanak s tih prostora većeg dijela hrvatskog naroda i Katoličke Crkve, koja mu je inače bila i ostala vjekovima najvjernija roditeljica i zaštitnica“. To su nastavili činiti i nakon rata.

U svojoj izjavi od 29. 1. 1995. biskupi su napisali i ovo:

„Duboko smo ožalošćeni zbog nedopustivih propusta međunarodne političke zajednice, koja je pokazala neshvatljivo popuštanje prema agresiji i „sili jačega“, a ravnodušnost prema svom pučanstvu koje trpi neizmjerne nepravde, nasilja, rušenja, progonstva, klanja… Zaprepašteno se pitamo je li moguće da su politički interesi i prestiži beskrajno važniji od čovjeka, od ljudi i naroda, koji se bez ikakve krivnje nalaze pred genocidnim istrebljenjem nakon tolikih stoljeća svoje nacionalne opstojnosti, vjerske prakse ˈkulturne otvorenosti prema svima na ovim prostorimaˈ?“.

U svome pismu Visokom predstavniku Carlosu Westendorpu od 4. 12. 1998. bili su također jasni i dosljedni:

„Tražimo ostvarenje prava na siguran povratak i život dostojan čovjeka na vlastitom posjedu i u svom zavičaju, ne samo za pripadnike svoje katoličke zajednice, koji se žele vratiti nego i za pripadnike svake druge vjerske zajednice ili etničke skupine“.

Biskupi BiH su i deset godina nakon rata (29. 10. 2005.) – po tko zna koji put – javno upozorili da Daytonski mirovni sporazum postaje trajan izvor nestabilnosti i ujedno prijetnja miru, te da je najviše štete donio pripadnicima domicilnog hrvatskog naroda odnosno Katoličke Crkve:

„Iako su najmalobrojniji i najveće žrtve rata, prognano ih je 67 %, a vratilo se do s ada (2005.) samo 13 %, Hrvati su žrtve i Daytonskog sporazuma, jer kao konstitutivni narod nemaju ni prava manjine. Kao najstariji narod u BiH traže samo da u pravima i dužnostima budu izjednačeni s druga dva naroda u toj zemlji.“

Također i tijekom sljedećih 10–12 godina su biskupi BK BiH u brojnim svojim javnim nastupima kritički, ali dobronamjerno, upozoravali na nametnuti kontrolirani i dozirani kaos u nepravedno uređenoj, nefunkcionalnoj i preskupoj državnoj tvorevini, gdje nije bilo moguće ostvariti ni osigurati potrebni napredak i sigurniju budućnost za sve narode i građane BIH.

Na takav njihov dosljedan i principijelan stav obvezivale su ih smjerodavne riječi pape sv. Ivana Pavla II., izrečene u Sarajevu 13.4.1997., da su kao biskupi „obvezni upozoravati na nasilja, raskrinkavati nepravde, nazivati zlo pravim imenom i svim zakonitim sredstvima braniti povjerene im zajednice“.

II. U duhu jasnih i dosljednih upozorenja i prokazivanja od strane biskupa BK BiH brojnih nedostataka u temeljnom uređenju države BiH i selektivnosti i nedosljednosti u provođenju Daytonskog mirovnog sporazuma tijekom više od dvadeset poratnih godina, izjašnjavala se i Komisija „Justitia et pax“ te iste BK.

U svojim brojnim izvješćima Komisija je:

· jasno označavala i obrazlagala uzroke konstantnog stanja obespravljenosti građana i naroda u BiH;

· predlagala konkretna rješenja;

· slala apele relevantnim domaćim i međunarodnim političkim čimbenicima za korjenitu promjenu postojećeg nezadovoljavajućeg društveno-političkog stanja u državi;

· kontinuirano ukazivala da je jedan od glavnih izvora obespravljenosti građana i naroda u BiH nedemokratski, neracionalan i nefunkcionalan ustroj multietničke države BiH, a to su sve gorki plodovi nepravednih rješenja nametnutog Daytonskog mirovnog sporazuma.

Komisija je uvijek iznova u svojim godišnjim izvješćima argumentirano ukazivala da Anex 4 Daytonskog mirovnog sporazuma kao Ustav BiH zapravo nije legitiman, jer njegovi potpisnici nisu demokratski izabrani od strane građana BiH i njenih konstitutivnih naroda. On nije ni legalan s obzirom da kao međunarodni sporazum nije nikad ratificiran u Skupštini BiH niti potvrđen od strane Predsjedništva BiH.

Komisija je višekratno ponavljala općepoznatu činjenicu da je spomenuti Sporazum zaustavio prolijevanje krvi, ali nije donio pravdu i pravednost za sve stanovnike zemlje, nego stalni politički konflikt među domaćim strankama i političarima. Taj konflikt, koji čini državu BiH sve nestabilnijom i besperspektivnijom, ugrožava ujedno i susjedne zemlje.

Komisija je i tijekom zadnjih godina u višekratnim svojim izjavama za javnost, koje je prosljeđivala na adrese svih odgovornih domaćih i međunarodnih dužnosnika, konkretno upozoravala na u praksi sve dramatičniju situaciju – dekonstituiranog domicilnog hrvatskog naroda. Njega sada (22 godine nakon rata) prema crkvenim statističkim podacima nedostaje na području cijele države BiH čak više od 45 % od njegovog predratnog broja. U gotovo polovici države – u entitetu Republika Srpska (RS) – uslijed temeljitog etničkog čišćenja i onemogućavanja održivog povratka prognanog katoličkog pučanstva nedostaje ga više od 90 %.

Tijekom proteklih godina Komisija je često pozivala na dosljednu i striktnu primjenu Aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma da se svim izbjeglim i prognanim osobama stvore uvjeti za siguran i održiv povratak. Općenito je poznato da je kod svih dosadašnjih donatorskih i obnoviteljskih akcija najmanje pomoći dodijeljeno prognanim Hrvatima (3 %!), napose prognanim Hrvatima s područja RS-a, gdje su rezultati njihova održivog povratka poražavajući. Višestruko je isticala da bez održivog povratka u svoja rodna mjesta onih prognanika i izbjeglica, koji se još uvijek žele vratiti, neće biti zadovoljena pravda niti ostvareno pomirenje među ljudima. Rat koji je stotine tisuća naših sugrađana protjerao iz njihovih kuća, uništio im živote i imovinu bio je projekt države ili država. Zato obnova kuća, povratak, stvaranje uvjeta za normalan život isto tako treba biti projekt države ili država. Stoga je Komisija smatrala i smatra kako nitko, u ime bilo kojih ciljeva, nema pravo proglasiti povratak prognanih završenim dok se ne provede Aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma i dok i prognani Hrvati – katolici ne dobiju iste uvjete – kao i drugi – za svoj održivi povratak.

Osim na bolnu i dramatičnu činjenicu fizičkog iskorjenjivanja domicilnog hrvatskog – katoličkog naroda, Komisija je u više navrata upozoravala službene dužnosnike i cjelokupnu javnost također i na potpuno brisanje njegovih kulturnih, etničkih i političkih identifikacija i nazivlja – od brisanja u matičnim uredima do promjena imena ulica, zatiranja kulturnih društava i vjerskih institucija.

Upozoravala je i na fatalnu nebrigu velikog broja službenih predstavnika Hrvata u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na razini cijele države, a osobito entiteta RS, za opstanak hrvatskog naroda u vlastitom zavičaju, te za nužnu materijalnu pomoć onim malobrojnim Hrvatima katolicima, koji su, uz brojne poteškoće, uspjeli ostati u svom rodnom kraju ili su se – uz velike prepreke – uspjeli vratiti odakle su nasilno bili istjerani.

Takvim ponašanjem ti politički predstavnici hrvatskog naroda pristajali su na legaliziranje nasilnog progona i iskorjenjivanja naroda u velikom dijelu Bosne i Hercegovine, a samim tim i definitivnog nestanka Katoličke Crkve na tim prostorima.

Komisija je ponavljala riječi biskupā BiH i biskupā Republike Hrvatske (RH) iz 1993. godine, kojima su oni naglašavali kako se ne mogu „pomiriti ni s kakvim političkim rješenjem o budućnosti te napaćene zemlje (BiH), koje bi ozakonilo uništenje više od polovice članova i imovine Katoličke Crkve i hrvatskog naroda u Republici BiH. Time bi se praktički ugasile dvije katoličke biskupije na području Europe“.

Komisija je poticala sve odgovorne u vlasti da odlučnije i zajednički porade na uređenju države uz garanciju svih osnovnih i građanskih prava i sloboda, osobnih i kolektivnih u svim dijelovima zemlje. Upozoravala je da će samo djelomična i kratkoročna rješenja uređenja države nastaviti rađati novim nepravdama i dovesti u pitanje daljnju opstojnost države BiH, ali i domicilnih naroda u nekim njenim sadašnjim dijelovima.

III. Katolička je Crkva u ovim krajevima i u prošlosti i u sadašnjosti neustrašivo i dosljedno branila čovjekovo dostojanstvo, njegovu bogolikost i temeljna ljudska prava.

Javnosti je poznato da u ovakvim bosansko-hercegovačkim odnosima domicilni Hrvati i katolici nemaju jednake mogućnosti sudjelovanja u javnom informiranju putem kojega se onemogućava stvaranje istinite predodžbe u bh javnosti o stanju i problemima hrvatskog i katoličkog pučanstva u BiH. Često se u javnosti prikazuje kako svi drugi u zemlji imaju više problema nego Hrvati. Kad se o problemima Hrvata i katolika izvješćuje to se radi na senzacionalistički i neobjektivan način zbog čega se Hrvati sasvim pogrešno percipiraju kao teret Bosne i Hercegovine i u njoj kao remetilački faktor.

I ovaj put ponavljamo svoj moralni sud – na koji imamo pravo – i kao kršćani i kao građani – da se svim građanima ove naše predugo zgažene – države – pa tako i ovdašnjim katolicima mora omogućiti pravo na izgrađivanje svoje budućnosti, kao što je to slučaj i u svakoj drugoj suvremenoj europskoj prosperitetnoj i funkcionalnoj, pravno uređenoj državi, a što se tijekom svih poratnih godina onemogućavalo.

Također i ovaj put Komisija ponavlja gorku i dramatičnu činjenicu da su katolici u BiH danas fizički najugroženiji dio Katoličke Crkve na cijelom europskom kontinentu.

Svjedoci smo da se nastavlja – pa i povećava neizvjesnost fizičkog opstanka Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini, unatoč neumornom nastojanju vodstva Crkve da u ovoj politički i pravno nesređenoj zemlji bude prijeko potreban čimbenik pravednog i trajnog mira.

Komisija ponovno upozorava da se u BiH nastavlja nepravedna legalizacija zločina počinjenih u ratu 1992. – 1995., kao i politička previranja, sukobi i opća društvena nesigurnost, otežavanje povratka prognanih, onemogućavanje zapošljavanja osobito mnogih mladih ljudi, povećanje nestabilnosti brojnih obitelji, te afektivno i društveno razdvajanje čitavih zajednica.

Komisija i ovaj put potiče sve odgovorne da odlučnije pristupe korjenitim ustavnim promjenama države BiH na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti te legitimnog predstavljanja njegovih konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.

Komisija apelira na službene predstavnike međunarodne zajednice u BiH da pruže učinkovitiju političku, pravnu i materijalnu pomoć za uspostavljanje stvarne ravnopravnosti na području cijele države svih pripadnika triju konstitutivna naroda Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao i drugih građana.

Komisija se pridružuje i ovaj put svima onima, koji se trude oko konačnog donošenja Ustava – jednog za cijelu zemlju – umjesto dosadašnja četiri različita ustava.

IV. Bosnu i Hercegovinu, kao „semiprotektorat“ međunarodne zajednice, ta ista Međunarodna zajednica – nažalost – ostavila je tijekom svih poratnih godina da bude „prostor nesigurnosti“ umjesto zone mira. Svakom iole humanom čovjeku, a pogotovo političaru, zasigurno je jasno kako održavanje ovakvog „kontroliranog kaosa“ u BiH predstavlja latentnu opasnost ne samo za stabilan mir u ovom dijelu Europe nego i za svjetski mir.

Zato pozdravljamo i podržavamo „Izvješće“ Europskog Parlamenta od 20. veljače 2017. o aktualnoj situaciji u BiH u kojem je izražena spremnost da se državi BiH učinkovitije nego ranijih godina pomogne u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj Uniji.

Komisija „Justitia et pax“ BK BiH, zajedno s Komisijom HBK i Komisijom SŠK izražava zahvalnost europskim političarima, osobito onima iz Hrvatske i Slovenije, za njihov dragocjeni doprinos u pripremanju i u prihvaćanju ovog dokumenta međunarodnog karaktera, na temelju kojega će se – nadamo se – moći konačno učinkovitije poraditi oko uređenja BiH kao pravne, sigurne i prosperitetne države za sve njezine stanovnike, etničke i vjerske zajednice, a osobito obespravljenu katoličku populaciju u njoj.

Zahvalni smo svim našim dobročiniteljima – osobito Svetom Ocu i Svetoj Stolici – za svu dosadašnju dragocjenu brigu i potporu životu i djelovanju Katoličke Crkve u ovoj zemlji, kao i zauzimanju – osobito njenih pastira – za istinu i pravdu, za ravnopravnost, za praštanje, pomirenje i pravedni mir za sve stanovnike Bosne i Hercegovine.

Stanislav Zore,

ljubljanski nadbiskup, metropolit,

predsjednik Komisije „Justitia et pax“ SŠK





Vjekoslav Huzjak,

bjelovarsko-križevački biskup,

predsjednik Komisije „Justia et pax“ HBK





Franjo Komarica,



banjolučki biskup,

predsjednik Komsije „Justitia et Pax“ BK BiH

***

Dichiarazione congiunta

dei membri delle Commissioni „Justitia et pax“

delle Conferenze episcopali di Bosnia-Erzegovina,

della Croazia e della Slovenia

I membri della Commissioni „Justitia et pax” della Conferenza episcopale di Bosnia-Erzegovina (BK BiH), si sono riuniti il 6 maggio 2017 presso la sede della Diocesi di Banja Luka per la ricorrenza del ventesimo anniversario della fondazione della Commissione. Ad essi si sono uniti anche i membri delle medesime Commissioni delle Conferenze episcopali di Croazia e di Slovenia (HBK i SŠK). A questa seduta “giubilare” ha partecipato anche un ospite di eccezione: il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, da lungo tempo presidente del Pontificio Consiglio „Justitia et pax“ e, attualmente, presidente del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, nuovo organismo della Santa Sede.

Da questa seduta, i partecipanti desiderano far pervenire all’opinione pubblica ed alla Chiesa la seguente

DICHIARAZIONE

Nello spirito della Costituzione apostolica Pastor Bonus del papa san Giovanni Paolo II, la Commissione „Justitia et pax” (giustizia e pace) della BK BiH, si propone – tra l’altro:

· di promuovere, nel territorio della BK BiH, la giustizia e la pace secondo i principi del Vangelo e della Dottrina sociale della Chiesa;

· raccogliere le notizie ed i risultati di investigazione sulla giustizia e la pace, sul progresso della popolazione, sulle violazioni dei diritti umani, potenziandoli e mettendo a conoscenza l’opinione pubblica sulle conclusioni;

· curare i rapporti con le associazioni cattoliche e le altre istituzioni, anche fuori dalla Chiesa cattolica, che sono interessate sinceramente alla realizzazione della giustizia e della pace nel mondo;

· intrattenere particolari rapporti con il Pontificio Consiglio „Justitia et pax“, o per meglio dire, con il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Dal suo esordio, la Commissione è membro della Conferenza delle Commissioni europee di „Justitia et pax“.

I. Prima dell’istituzione della Commissione „Justitia et pax”, i Vescovi della Bosnia-Erzegovina – nello spirito del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa –, coerenti alla posizione della Chiesa circa la guerra e la pace, molte volte – sia singolarmente che congiuntamente – hanno rivolto appelli e si sono impegnati affinché non scoppiasse la guerra, affinché cessasse la guerra imposta, affinché si stabilisse una pace giusta e duratura per tutti gli abitanti della Bosnia-Erzegovina. Costantemente si sono impegnati a favore dei diritti umani e civili, per la libertà di tutti i popoli e per la libertà religiosa. Hanno, decisamente, alzato la voce contro ogni tipo di crimine di guerra e ogni violenza contro l’uomo concreto, indipendentemente, sia esso cattolico o non-cattolico.

Durante la guerra (1992-1995), i Vescovi nei loro numerosi appelli ai politici locali ed internazionali hanno chiaramente fatto capire “di non accettare alcun tipo di modifica dei confini delle proprie diocesi, e neppure la scomparsa, da questi territori, della maggior parte del popolo croato e della Chiesa cattolica che, per loro, è stata per secoli il più fedele genitore e difensore”. Azione che hanno continuato a fare anche dopo la guerra.

Nella loro dichiarazione del 29.1.1995, i Vescovi ha scritto quanto di seguito:

“Siamo profondamente addolorati a causa degli errori intollerabili della comunità politica internazionale che ha mostrato di cedere di fronte all’aggressione e ‘alla forza del più forte’; a causa dell’indifferenza per la propria popolazione che soffre grandissime ingiustizie, violenza, distruzione, esilio e mattanza... Sbalorditi, ci chiediamo se sia possibile che gli interessi politici e il prestigio siano più importanti dell’uomo, delle persone e dei popoli che, senza alcuna colpa, si trovano di fronte ad uno sterminio genocida dopo tanti secoli della loro esistenza nazionale, delle loro pratiche religiose e “apertura culturale verso tutti in questi territori?”.

Nella loro lettera all’Alto Rappresentante Carlos Westendorp Cabeza del 4.12.1998, i Vescovi sono stati altrettanto chiari e coerenti:

“Chiediamo il diritto ad un ritorno sicuro e ad un dignitoso vivere nel proprio possesso e nel proprio paese, non solo per i membri della Comunità cattolica, che desiderano tornare, ma anche per i membri di qualsiasi altra comunità religiosa o gruppo etnico”.

I Vescovi della BiH, dieci anni dopo la guerra (29.10.2005) – per l’ennesima volta – hanno avvertito pubblicamente che l’Accordo di pace di Dayton diventava fonte continua di instabilità e minaccia alla pace, causando la maggior parte dei danni ai membri del popolo croato locale cioè della Chiesa cattolica:

“Errore di traduzioneAnche se è il più piccolo popolo, ma la più grande vittima della guerra – sono stati espulsi il 67% e ritornati, fino ad oggi (2005), solo il 13% –, il popolo croato è vittima anche dell’Accordo di Dayton in quanto, come popolo costitutivo non gode dei diritti della minoranza. In qualità di popolo più antico in BiH chiede solo di essere trattato a parità di diritti e doveri con gli altri popoli in questo paese”.

Inoltre nel corso dei successivi 10-12 anni, i Vescovi della BK BiH, nei loro numerosi interventi pubblici, hanno richiamato l’attenzione, in modo critico e con buone intenzioni, sul caos imposto, controllato e dosato presente nell’ingiusta ma ordinata, inadeguata e costosa creatura statale, nella quale è impossibile creare e assicurare lo sviluppo necessario per un più sicuro futuro per tutti i popoli e gli abitanti della BiH.

In questa loro posizione coerente e di principio li ha vincolati le parole guida di san Giovanni Paolo II, pronunciate a Sarajevo il 13.4.1997, in quanto Vescovi sono “tenuti a denunciare le violenze, a smantellare l’ingiustizia, a chiamare il male con il suo vero nome ed a difendere, con tutti i mezzi legali, le comunità loro affidate”.

II. Nello spirito dei richiami chiari e coerenti da parte dei Vescovi della BK BiH, anche la Commissione „Justitia et pax” della stessa BK si è espressa circa le numerose carenze nella struttura di base dello stato della BiH e circa la selettività e l’incoerenza dell’attuazione dell’Accordo di pace di Dayton, lungo i 20 anni del dopoguerra.

Nei suoi numerosi interventi, la Commissione ha:

· chiaramente indicato e specificato la cause del costante stato di privazione dei diritti dei cittadini e dei popoli in BiH;

· proposto delle risoluzioni concrete;

· inviato appelli a tutti i fattori politici nazionali e internazionali rilevanti per un cambiamento della situazione socio-politica insoddisfacente esistente nel paese;Errore di traduzione

· continuamente indicato che una delle principali fonti di privazione dei diritti dei cittadini e dei popoli in BiH è l’organizzazione antidemocratica, irrazionale e disfunzionale dello stato multietnico di BiH che sono tutti frutti amari delle risoluzioni ingiuste dell’Accordo di pace di Dayton.

La Commissione, sempre di nuovo nei suoi rapporti annuali, argomentando ha mostrato che l’Allegato 4 dell’Accordo di pace di Dayton circa la Costituzione di BiH in realtà non è legittimo perché i suoi firmatari non sono stati eletti democraticamente da parte dei cittadini di BiH e dei rispettivi popoli costituenti. Esso non è legale in quanto essendo un Accordo internazionale non è stato mai ratificato nel Parlamento di BiH e neanche confermato da parte della Presidenza di BiH.

La Commissione in diverse occasioni ha ripetuto il fatto generalmente noto che l’Accordo menzionato ha fermato lo spargimento di sangue, ma non ha generato giustizia ed equità per tutti i cittadini del paese, ma un conflitto politico costante tra i soggetti nazionali ed i politici. Questo conflitto rende lo stato di BiH sempre più instabile e senza prospettive, mettendo in pericolo indirettamente anche i paesi limitrofi.

La Commissione, anche negli ultimi anni nelle sue ripetute dichiarazioni al pubblico, che ha inoltrata all’indirizzo di tutti i responsabili nazionali e internazionali pertinenti, concretamente ha messo in guardia circa la pratica di tutta la drammatica situazione del nativo costituito popolo croato.

Secondo i dati statistici della Chiesa, nel territorio di tutto lo stato di BiH, adesso (22 anni dopo la guerra) di questo popolo manca più del 45 % del numero prima della guerra. In più della metà dello stato – nell’entità RS – a causa della pulizia etnica approfondita e dell’impossibilità di un ritorno sostenibile della popolazione cattolica sfollata, manca più del 90%.

Negli ultimi anni, la Commissione ha più volte sollecitato l’applicazione coerente e rigorosa dell’allegato 7 dell’Accordo di pace di Dayton affinché per tutti i rifugiati e gli sfollati si creino le condizioni per un ritorno sicuro e sostenibile. È noto che in tutte le precedenti azioni di donazioni e di ricostruzione l’aiuto minimo è stato assegnato ai profughi croati (3%) soprattutto ai Croati nel territorio della RS, dove i risultati del loro ritorno sostenibile sono devastanti. In molteplici modi abbiamo sottolineato che senza un ritorno sostenibile ai propri posti di lavoro per quei rifugiati e sfollati i quali ancora desiderano tornare, non si realizzerà né una giustizia soddisfacente né una riconciliazione fattiva tra le persone. La guerra, che ha espulso centinaia di migliaia dei nostri concittadini dalle loro case, ha distrutto le loro vite e le proprietà ed è stato un progetto di stato o di stati. Pertanto, la ricostruzione delle case, il ritorno, la creazione di condizioni per una vita normale dovrebbe anche essere un progetto di stato o di stati. Pertanto, la Commissione ha ritenuto e ritiene che nessuno, in nome di un qualsivoglia obiettivo, ha il diritto di dichiarare completato il ritorno degli sfollati finché non si attua l’allegato 7 dell’Accordo di pace di Dayton e finché gli esuli croati-cattolici non ricevono le stesse condizioni - come gli altri - per un loro ritorno sostenibile.

Oltre al fatto doloroso e drammatico dello sradicamento fisico del popolo croato – cattolico locale, la Commissione ha ripetutamente messo in guardia i funzionari ufficiali e il grande pubblico anche circa la totale cancellazione della loro identità culturale, etnica e politica e della terminologia – che va dall’eliminazione negli uffici del Registro di sistema fino al cambiamento delle strade, all'oppressione delle istituzioni culturali e delle istituzioni religiose.

Ha messo in guardia anche contro la negligenza fatale di un gran numero di rappresentanti ufficiali dei croati in seno alle autorità legislative ed esecutive a livello di tutto il paese e, in particolare, dell’entità RS, per la sopravvivenza del popolo croato nella loro stessa patria; ma anche per l’assistenza materiale necessario ai quei pochi cattolici croati i quali, insieme a numerose difficoltà, sono riusciti a rimanere nella loro patria oppure – con grandi difficoltà – sono riusciti a tornare da dove sono stati sfollati con la forza.

Con un tale comportamento questi rappresentanti politici del popolo croato hanno permesso di legalizzare la persecuzione violenta e lo sradicamento della popolazione in gran parte della Bosnia-Erzegovina e, quindi, la scomparsa definitiva della Chiesa cattolica in questi territori.

La Commissione ha ripetuto le parole dei Vescovi di BiH e dei Vescovi di RH del 1993, con le quali hanno sottolineato congiuntamente che non possono “riconciliarsi con nessuna decisione politica sul futuro di questo paese sofferente (BiH), che legalizza la distruzione di più della metà dei membri e delle proprietà della Chiesa Cattolica e del popolo croato nella Repubblica di BiH. Con questo si spengono praticamente due diocesi cattoliche in Europa”.

La Commissione ha invitato tutti i responsabili del governo a lavorare, con decisione e congiuntamente, sull’assetto del paese con la garanzia di tutti i diritti civili fondamentali, delle libertà individuali e collettive in tutte le zone del paese. Ha avvertito che le soluzioni parziali e a breve termine circa l’assetto dello stato continueranno a produrre solo nuove ingiustizie, mettendo in discussione l’esistenza futura dello Stato di BiH, come anche dei popoli locali in alcune sue parti.

III. La Chiesa cattolica in queste regioni, come nel passato ora nel presente senza paura e costantemente ha difeso la dignità dell'uomo, la sua immagine di Dio e i diritti umani fondamentali.

Al pubblico è ben noto che in queste relazioni bosniaco-erzegovinesi, i croati locali e cattolici non godono di pari opportunità riguardo la partecipazione all’informazione pubblica attraverso la quale si impedisce la creazione di vere e proprie idee nell’opinione pubblica della BiH circa la situazione e i problemi della popolazione croata e cattolica in BiH. Spesso in pubblico si mostra come tutti gli altri, nel paese, hanno più problemi di croati. Quando si espongono i problemi dei croati e dei cattolici, si fa in un modo sensazionalista e non obiettivo per cui i croati, erroneamente, si percepiscono come un peso della BiH ed, in essa, come un fattore di disturbo.

Anche questa volta ripetiamo il proprio giudizio morale - a cui abbiamo diritto sia come cristiani che come cittadini – che a tutti i cittadini del nostro troppo e a lungo schiacciato paese - compresi i cattolici locali - deve essere concesso il diritto di costruire il proprio futuro, come in ogni altro stato europeo, fondato contemporaneo prospero e funzionale; diritto che in tutti gli anni del dopoguerra è stato negato.

Anche questa volta, la Commissione ribadisce l’amara e drammatica constatazione che i cattolici in BiH, oggi, sono fisicamente la parte più vulnerabile della Chiesa cattolica in tutto il continente europeo.

Siamo testimoni che si continua, anzi aumenta, l’incertezza della sopravvivenza fisica della Chiesa cattolica in Bosnia-Erzegovina, nonostante gli sforzi instancabili di governo della Chiesa che, in questo paese disordinato politicamente e giuridicamente, è un fattore indispensabile per una pace giusta e duratura.

La Commissione, ancora una volta, mette in guardia che in BiH si continua a legalizzare i crimini commessi durante la guerra del 1992-1995, così come i disordini politici, i conflitti e l’insicurezza sociale generale; si ostacola il ritorno dei rifugiati; si impedisce l’occupazione soprattutto a tanti giovani; si aumenta l’instabilità di famiglie numerose e la separazione affettiva e sociale di intere comunità.

La Commissione, ancora una volta, incoraggia tutti i responsabili ad approcci risolutamente radicali per una riforma costituzionale di tutta la società bosniaco-erzegovinese riguardante i principi del federalismo, del decentramento, della sussidiarietà e della rappresentazione legittima dei suoi popoli costituenti e delle minoranze nazionali.

La Commissione fa appello ai rappresentanti ufficiali della Comunità internazionale in BiH affinché fornisca un sostegno politico, legale e materiale più efficace per la creazione di una reale uguaglianza di diritti e doveri in tutto il paese tra i membri dei tre popoli costitutivi bosniaci, serbi e croati.

La Commissione concorda, ancora una volta, con tutti coloro che si sforzano per la stesura finale di una Costituzione - unica per l’intero paese - invece delle attuali quattro diverse costituzioni.

IV. Bosnia-Erzegovina, come “semiprotettorato” della Comunità internazionale. Quella stessa Comunità internazionale - purtroppo – l’ha lasciata, durante gli anni del dopoguerra, diventare uno “spazio di incertezza”, piuttosto che una zona di pace. A qualsiasi persona lontanamente umana, in particolare ad un uomo politico, sicuramente è chiaro che il mantenimento di un tale "caos controllato" in BiH rappresenta un pericolo latente non solo per la pace stabile in questa parte dell’Europa, ma anche per la pace nel mondo.

Pertanto va salutato con favore e sostenuto il “Rapporto” del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017, sull’attuale situazione in BiH in cui si manifesta la volontà di aiutare lo stato della BiH, in modo più efficace rispetto agli anni precedenti, nel quadro del processo di stabilizzazione e di adeguamento alle strutture europee.

La Commissione "Justitia et Pax" della BK BiH, insieme alla Commissione della HBK e la Commissione della SŠK, esprime la sua gratitudine ai politici europei, in particolare della Croazia e della Slovenia, per il loro prezioso contributo nella preparazione e al voto di questo documento di carattere internazionale, sulla base del quale si potrà - si spera - essere in grado, finalmente, di lavorare, in modo efficace, all’assetto della BiH come un paese legale, sicuro e prospero per tutti i suoi abitanti, le comunità etniche e religiose ed, in particolare, per la popolazione cattolica privata ​​dei diritti civili in esso.

Siamo grati – in particolare al Santo Padre e alla Santa Sede per tutta la cura attuale e preziosa, per il sostegno alla vita e per l’opera della Chiesa cattolica in questo Paese nell’impegno – soprattutto dei suoi pastori – a favore della verità, della giustizia, dell’uguaglianza, per il perdono e la riconciliazione, per una pace giusta per tutti gli abitanti della Bosnia-Erzegovina.

Stanislav Zore,

Arcivescovo di Lubiana, metropolita,

Presidente della Commissione „Justitia et pax“ SŠK

Vjekoslav Huzjak,

Vescovo di Bjelovar-Križevci,

Presidente della Commissione „Justitia et pax“ HBK

Franjo Komarica,

Vescovo di Banja Luka,



Presidente della Commissione „Justitia et pax“ BK BiH

***