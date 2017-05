Sutomor, 8. svibanj 2017.

Štićenici međunarodne zajednice „Cenacolo“ iz Međugorja boravili su u Crnoj Gori od 2. do 4. svibnja 2017. Na inicijativu predsjednika Caritasa Crne Gore mons. Ilije Janjića, kotorskog biskupa, oni su pozvani kako bi se svima u potrebi koji se hrvaju s problemima ovisnosti pružila i ovakva vrsta pomoći: upoznavanje djelovanja zajednice po svjedočanstvu njezinih štićenika prvi je korak u otkrivanju pouzdanog puta procesa oslobođenja od ovisnosti i izlječenja. Ovisnost u svojim različitim formama (droga, alkohol, kocka, internet i sl. ) je akutan problem današnjice, a ljudi koji se s tim problemom bore, rijetko se odlučuju zatražiti pomoć, te ostaju zarobljeni što u konačnosti dovodi do razaranja osobnog, obiteljskog i društvenog života. Zajednica “Cenacolo”, utemeljena je 1983. godine u Italiji, a ubrzo nakon toga se širi diljem svijeta te je prepoznata po jednom od najuspješnijih programa za liječenje ovisnosti. Ovaj njihov prvi boravak u Crnoj Gori bio je ispunjen susretima, svjedočanstvima i ad-hoc radnim akcijama.

Mladići iz Zajednice bili su smješteni u Sutomoru gdje već neko vrijeme boravi njihov bivši štićenik Alen Turza koji je sada «prijatelj zajednice». Prvoga dana susretljivošću g. Vladimira Marvučića, predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Sveti Jeronim u Baru, upoznali su bogatu vjersku i kulturnu povijest staroga Bara. U srijedu 3. svibnja, obišli su grad Kotor gdje ih je primio biskup mons. Ilija Janjić. Tribinu „Iz tame u svjetlo“ održali su u večernjim satima u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi, u kojem je domaćin bilo Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore. Štićenici zajednice su predstavili Zajednicu i posvjedočili promjenu koju su doživjeli u životima, govoreći otvoreno o problemima današnje mladeži s kojima su se i sami morali uhvatiti u koštac.

Sebastijan iz Zagreba, koji je u zajednici četiri godine, govorio je o svom životu: sve je krenulo od obiteljskih problema, očeva alkoholizma i konstantnih svađa. On je reagirao povlačenjem u sebe, laganjem, manipuliranjem. S 14 godina puši marihuanu, a još ranije počinje konzumirati alkohol. U 16. godini preprodaje drogu i krade. Razvija pomalo mržnju prema roditeljima. I onda dolazi heroin, o kojem je Sebastijan postao potpuno ovisan. „Uspio sam se skinuti. Živio sam lažni život. Za sve sam imao različitu priču. Imao sam sto priča u danu. I došlo je na naplatu. Dobio sam dvije godine zatvora. Počeo sam se bojati samog sebe.“ Za zajednicu Cenacolo Sebastijan je čuo od majke. Ni sam ne zna kako je dobio snagu da ode na razgovor. „Nešto je Bog napravio svoje. Znao sam da ću ući u tu zajednicu. U početku nisam imao povjerenje. Jednostavno nisam vjerovao da ti netko hoće nešto besplatno dati. Da hoće da ti pomogne. Da se smije. Ali, osjećao sam se tamo lijepo.“ I tako je to do dan danas. Sebastijan je odlučio „raditi stvari do kraja“. Nakon 18 godina pristupio je svetoj ispovijedi i, kako svjedoči, osjećao se nakon toga kao novi čovjek. „Novi život sam dobio u ruke i krenuo sam dalje kroz zajednicu. Proradila mi je savjest.“

Tribinu je zaključio biskup Janjić koji ih je ohrabrio da i nadalje nastavili svjedočiti velike promjene koje je Gospodin učinio u našim životima.

Završnog dana boravka, u četvrtak 4. svibnja održali su tribinu u prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije. Slobodno vrijeme iskoristili su za ad-hoc radne akcije proljetnog uređenja okoliša župnih crkvi u Sutomoru i Šušnju.

Dirljiva i iskrena svjedočanstva ovih mladića koji su nakon životnih stranputica uz pomoć zajednice Cenacolo uspjeli pronaći izlaz i ponovno se vratiti na pravi put, bila su izvanredna prilika za domaće slušateljstvo bez obzira na dob i vjersko opredjeljenje, među kojima je bilo i predstavnika lokalnih institucija i nevladinih udruga koje se bave prevencijom narkomanije i bolesti ovisnosti, da se pobliže upoznaju djelovanjem zajednice Cenacolo koja svojim pristupom cjelovitog izlječenja daje najuspješnije rezultate. (kta/kotorskabiskupija.me)



foto