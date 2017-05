Kelkheim, 8. svibanj 2017.

Župa Main-Taunus / Hochtaunus proslavila je tradicionalno Majčin dan u subotu, 6. svibnja 2017. u Gradskoj dvorani u Kelkheimu, pod geslom "Mama, volim te!" Na proslavi su nastupali broje aktivnosti župe: predškolci, zbor djece, zbor mladih; mali, srednji i veliki folklor; plesna skupina „No limit“.

U prigodnom programu nastupao je mali folklor, koji je svoju razigranu zahvalnost prema mami izrazio folklornim plesom "Slavonija-gajde" pod vodstvom Julije Maraković i Lare Kadoić. Potom je nastupao srednji folklor, koji je pod vodstvom svojih voditeljica, Glorije Jozić i Lare Dadić, izveo Baranju. Zbor mladih pod vodstvom Ivana Miletića i Marte Drežnjak, te uz pratnju Filipa Barnjaka na klavijaturi otpjevao dvije pjesme: Silan Bog i Spasenja moć. Recital "Majko, ti si žar" izvele su Kristina Brko, Izabela Curić, Laura Tomac i Matilda Petrović. Za ovu prigodu ih je pripremila Smiljana Veselić-Vučina. Zbor djece radosno i zahvalno je pjevao o mami i o Domovini kroz dvije pjesme: Priča o mami i Domovina. Pjesme i plesove Hrvata iz Bosanske Posavine sjajno je izveo veliki folklor, a njega zajedničkim snagama vode Martina Višić i Marta Drežnjak. I za kraj nastupala je plesna skupina "No Limit", koja je izvela hit pjesmu "Shake it off" od Taylor Swift, a za ovu prigodu pripremala ih je njihova trenerica Laura Tomac.

Zahvalnu riječ i čestitke majkama za Majčin dan uputio je župnik fra Marinko. Također je zahvalio svim sudionicima šarolikog i bogatog programa, te voditeljima brojnih aktivnosti. Zahvalnost je uputio darovateljima kolača i brojnim sponzorima kao i svima koji su se trudili da ovo slavlje što ljepše uspije, posebno župskom vijeću. Nakon programa svim majkama - ženama darovane su prigodne ruže.

Organizirana je i bogata tombola, a prihod od proslave u iznosu od 2.500 eura namijenjen je za Caritas u banjalučkoj biskupiji, koji pomaže brojne siromašne i prognane obitelji, te stare i nemoćne.

U zabavnom dijelu nastupio je glazbeni sastav naše župe „Tempo Band“. (kta/m.t.)



