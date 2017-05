Vatikan, 8. svibanj 2017.

Za Isusa nismo stranci, već prijatelji i braća – istaknuo je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Kraljice neba u nedjelju, 7. svibnja 2017. na Trgu svetoga Petra. Objasnio je da se Isus u evanđelju toga dana predstavlja dvjema slikama: pastira i vrata ovčinjaka. Za razliku od kradljivca i razbojnika koji ne ulazi na vrata nego preskače drugdje, Isus ulazi na vrata. On je pastir ovaca, kojemu vratar otvara vrata i ovce slušaju njegov glas. Imenom ih zove, pa ih izvodi na zelene pašnjake gdje nalaze dobru pašu.

Druga slika kojom se Isus služi jest „vrata ovcama“. On kaže za sebe: „Ja sam vrata: tko kroza me uđe, spasit će se“, odnosno imat će život i to u izobilju. Krist, Dobri pastir, postao je vrata spasenja čovječanstva kako bi dao život svojim ovcama.

Isus, kao dobri pastir i vrata, vođa je čiji se autoritet očituje u služenju – napomenuo je Papa. Riječ je o vođi koji kako bi upravljao polaže svoj život i ne traži od drugih da ga žrtvuju. U takvog se vođu možemo pouzdati poput ovaca koje slušaju glas svoga pastira jer znaju da ih vodi na dobre i obilne pašnjake. Osjećamo posebnu povezanost s Gospodinom poput ovaca sa svojim pastirom. No ponekad previše racionaliziramo vjeru i riskiramo izgubiti sposobnost opažanja glasa Isusa Dobroga pastira, koji potiče i oduševljava. Predivno je osjećati se ljubljenim od Isusa: za njega nikada nismo stranci, već prijatelji i braća – kazao je Sveti Otac.

Ipak, nije uvijek lako razlučiti glas Dobroga pastira. Uvijek postoji opasnost da nam buka brojnih drugih glasova odvuče pažnju – upozorio je Papa Franjo. Ne dopustimo lažnim mudrostima ovoga svijeta da nam odvrate pozornost, nego slijedimo Uskrsloga kao jedinog sigurnog vodiča koji daje smisao našem životu – potaknuo je Papa i na kraju zazvao Blaženu Djevicu Mariju da prati deset novih svećenika koje je jutros zaredio.

Poslije molitve Regina Caeli Sveti je Otac napomenuo da su jučer u Španjolskoj blaženima proglašeni Antonio Arribas Hortigüela i njegovi sudrugovi koji su za vrijeme Španjolskoga građanskog rata ubijeni iz mržnje prema vjeri. Papa je na poseban način pozdravio udrugu „Meter“ koja se već više od dva desetljeća bori protiv svih oblika zlostavljanja maloljetnika. Na kraju je papa Franjo podsjetio da se kroz mjesec svibanj naročito molimo za mir kao što je zatražila Gospa Fatimska. (kta/rv)