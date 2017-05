Banja Luka, 7. svibanj 2017.

Kardinal Peter Turkson, u Nedjelju Dobrog Pastira, 7. svibnja 2017. slavio je svečano Euharistijsko slavlje u katedrali sv. Bonaventure u Banjoj Luci u zajedništvu s mjesnim biskupom mons. Franjom Komaricom i četvoricom svećenika.

Prije Svete mise pozdrav kardinalu Turksonu u ime cijele vjerničke zajednice uputio je biskup Komarica ističući da je dolazak prefekta Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja znak ne samo njegove osobne blizine Banjolučkoj biskupiji i krajevnoj Crkvi u Bosni i Hercegovini nego i izraz blizine Svetog Oca. Dodao je da je kardinala Turksona, dan prije polaska u Bosnu i Hercegovinu, primio papa Franjo i poručio da prenese i njegove pozdrave prisjećajući se svoga pohoda Bosni i Hercegovini i njezinom glavnom gradu Sarajevu prije dvije godine. Pojasnio je i da je kardinal Turkson bio nekoliko godina predsjednik Papinskog vijeća „Justitia et pax“ koje je nedavno objedinjeno s nekim drugim vijećima i novi Dikasterij kojemu je također kardinal Turkson na čelu. Istaknuo je da je dolazak kardinala Turksona još jedan znak ljubavi Svetog Oca i zajedništva cijele Crkve. Pozdravio je i još jednom zahvalio svim učesnicima međunarodne biciklijade "Marija Zvijezda" koju po četvrti oput organizira "Kristov Stol" - Misijska europska inicijativa u čast sv. Ivana Pavla II., a koji su u Banju Luku stigli kroz sedam gradova i marijanskih svetišta koja je pohodio sv. Ivan Pavao II. Učesnici biciklijade čitali su misna čitanja i Molitvu vjernika, a liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni zbor pod ravnanjem s. Damjane Kovačević. Na Svetoj misi sudjelovale su također sestre Misionarke ljubavi poznatije kao sestre Majke Terezije, sestre Klanjateljice Krvi Kristove i sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog.

U prigodnoj propovijedi kardinal Turkson se ispričao što neće moći propovijedati na hrvatskom jeziku te kroz šalu upitao, ima li nekoga tko je spreman učiti ga hrvatski izražavajući uvjerenje da bi im prigodom sljedećeg dolaska mogao propovijedati na hrvatskom. Kazao je da slave Nedjelju Dobrog Pastira, Isusa Krista koji svoj život polaže svoj život za svoje ovce. Dodao je da upravo u Euharistiji slave ono o čemu trebaju posebno razmišljati u uskrsnom vremenu. „Ovo uskrsno vrijeme pokazuje nam da je Isus Krist umro i uskrsnuo za nas da bi nas otkupio i upravo o tome želimo razmišljati“, kazao je kardinal Turkson. Podsjetio je na Knjigu Postanka koja opisuje stvaranje svega i prvih ljudi koji nisu poslušali Božju zapovijed nego su jeli s drveta dobra i zla nakon čega im je Bog rekao da su prah i da će se u prah vratiti. Kazao je da se stekao dojam da je to sudbina čovjeka i čovječanstva - da su prah i da će se u prah vratiti.

Kardinal Turkson je potom istaknuo da je Bog smislio plan spasenja kada je poslao svoga Sina Isusa Krista koji je uzeo ljudski „prah“ u utrobi Blažene Djevice Marije i postao čovjeku u svemu jednak osim u grijehu. Dodao je da je Isus nosio ljudski „prah“ te da je umro i po smrti uzdigao taj „prah“ u uskrsnuće. „U smrti i uskrsnuću Isusa Krista naša ljudska sudbina je preobražena“, kazao je kardinal Turkson dodajući da zahvaljujući uskrsnuću čovjek nije samo prah nego će se po uskrsnuću taj prah uzdignuti u slavu nebeskog Oca. Pojasnio je da u Euharistiji svaki put slave to da ih je Bog otkupio po smrti i uskrsnuću i da ih poziva u nebesku slavu. Rekavši da upravo to naviještaju i sv. Petar i drugi apostoli te da su kršteni u ime Isusa Krista, pojasnio je što znači biti kršten u Isusu Kristu. Podsjećajući na prolazak izabranog naroda kroz Crveno mora, istaknuo je da je taj narod bio stiješnjen egipatskom vojskom s jedne strane i morem s druge strane. Dodao je da su bili spremni poslušati i krenuti kroz Crveno more dok su im vode stajale s lijeva i zdesna. Istaknuo je da i krštenici trebaju imati takvo povjerenje u Božju ljubav i blizinu te krenuti tamo kamo ih Bog poziva uvjereni da ih Bog vodi putem prema svojoj nebeskoj slavi. Ohrabrio je sve nazočne da u svim poteškoćama u životu idu putem koji im Isus Krist pokazuje te da se ne boje biti vjerni Gospodinu. (kta)

Više fotografija moguće je pogledati na mrežnoj stranici Banjolučke biskupije.

