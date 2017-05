Vatikan, 6. svibanj 2017.

I danas u Crkvi postoje ljudi koji moralnom strogošću skrivaju svoje promašaje – istaknuo je papa Franjo u petak, 6. svibnja 2017. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. Polazišna je točka njegove propovijedi bilo prvo misno čitanje uzeto iz Djela apostolskih, u kojem se opisuje obraćenje sv. Pavla.

Papa je podsjetio da se ime Savao prvi put spominje prilikom kamenovanja sv. Stjepana. Sveti je Otac zamislio Savla kao mladog idealista koji je bio strog. Bio je „uvjeren“ u strogost Zakona, no njegova je strogost bila „iskrena“. Isus je međutim osudio one čija strogost „nije bila iskrena“.

Riječ je o strogim ljudima dvostruka života – upozorio je papa Franjo – oni se nastoje prikazati u dobrom svjetlu, kao iskreni ljudi, no kada ih nitko ne gleda, onda čine loše stvari. S druge strane, taj je mladi čovjek bio iskren: Savao je doista vjerovao u to. Dok to govori – nastavio je Papa – misli na mnoge mlade ljude u Crkvi danas koji su podlegli napasti strogosti. Neki su iskreni, oni su dobri. Trebamo se moliti da im Gospodin pomogne rasti na putu blagosti.

No drugi koriste tu strogost kako bi prikrili svoje grijehe i slabosti te da bi se uzdigli iznad ostalih. Savao je postajao strožim te je došao do točke kada više nije mogao podnositi nešto što je smatrao krivovjerjem; i tako je počeo progoniti kršćane. No – primijetio je gorko Sveti Otac – Savao je barem na životu ostavljao djecu: danas ni to… Savao je potom krenuo prema Damasku kako bi kršćane „okovane doveo u Jeruzalem“. I on se na tom putu susreo s Isusom, susreo je snagu Gospodinove blagosti. Savao je postao Pavao koji je naviještao Gospodina do samoga kraja i koji je za njega trpio.

I tako je taj čovjek propovijedao drugima na temelju svoga iskustva. Bio je progonjen, imao je mnogo problema, čak i u Crkvi… Trpio je i zbog toga što su se kršćani među sobom svađali. No Pavao, koji je nekoć kršćane progonio svom strogošću zakona, postao je jedan od najvećih navjestitelja Božje Riječi – rekao je Papa.

Put je kršćanina – istaknuo je Sveti Otac – hodati putom Isusa Krista, putom propovijedanja, trpljenja, križa, uskrsnuća. Molimo se danas Savlu posebno za one u Crkvi koji su strogi; za one stroge i iskrene koji su poput njega revni, ali su u krivu. Konačno, za one stroge koji su licemjerni, koji žive dvostrukim životom, o kojima je Isus svojim učenicima rekao: Činite sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima … Molimo se za stroge – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)