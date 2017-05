Sarajevo, 6. svibanj 2017.

U subotu 6. svibnja 2017. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, katedrali Srca Isusova i Katoličkom školskom centru sv. Josip u Sarajevu bit će upriličen XX. Susret ministranata Vrhbosanske nadbiskupije.

Euharistijsko slavlje je u sarajevskoj katedrali Srca Isusova u 10.30 sati, a nakon okrjepe u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu uslijedit će natjecateljski dio na prostoru Katoličkog školskog centra sv. Josip.

Program susreta:

- do 9.45 sati - Predviđeno je okupljanje i oblačenje ministranata

- 10 sati - Procesija od Bogoslovije do Katedrale

- 10.30 sati - Sveta misa u sarajevskoj katedrali

- 12 sati - Ručak i okrepa u Bogosloviji

- 12.20 sati - Okupljanje u KŠC-u Sv. Josip Sarajevo

- 12.35 - sati - Započinje zabavni - sportsko - rekreativni dio program

- 15.45 do 16.15 sati - Podjela nagrada

Svi sportovi: nogomet, šah, stolni tenis, igre bez granica, mice kao i Kviz znanja su u KŠC-u.

"Sve vas rado i ovim putem pozdravljam i očekujem u Sarajevu, te potičem na fer i korektno držanje u svim vrstama natjecanja, a na poseban način na pošten pristup i da jedni druge poštujemo i uvažavamo te sportski čestitamo boljem i aplauzom podržimo sve dobre poteze. Ovo je okupljanje i takmičenje prvenstveno ministrantskog osnovnog školskog uzrasta pa molimo sve koji skrbe o ministrantima da se toga i pridržavamo poštujući jedni druge i neka pobjede najbolji", poručio je vlč. Marko Mikić, koordinator XX. Susreta ministranata. (kta)