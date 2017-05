Split, 4. svibanj 2017.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset zanimljivih naslova među kojima će čitatelji zasigurno pronaći dobre preporuke. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u siječnju smjestila se knjiga "Uskrsnuće – upute za uporabu" Fabricea Hadjadja u kojoj autor propituje događaj i fenomen Kristova uskrsnuća pitajući sebe i nas: mijenja li Uskrsnuće način na koji se odnosimo prema svijetu, način na koji pristupamo svakom novom danu i živimo ga? Hadjadj pokazuje kako život uskrsloga Krista izravno zadire u naš život i trajno nas preobražava. Na drugom je mjestu knjiga Saveria Gaete "Fatima – cijela istina" u kojoj ugledni vatikanist i autor više priznatih knjiga – Gaeta donosi cjelovit i iscrpan pogled stoljetne povijesti ukazanja u Fatimi, detaljne opise sva tri dijela tajne, posvetu Bezgrješnomu Srcu Marijinu, kao i pobožnosti koje je preporučila Gospa od Krunice. Autor u svojoj knjizi iznosi i sve činjenice vezane za ukazanja kao i mišljenja svih papa o Fatimi. Iz svega, proizlazi cjelovita slika koja pomaže razjasniti intrigantne i nejasne dijelove poruke te sumnje o cijelosti Gospine poruke. Slijedi knjiga "Jači od mržnje" to je ujedno i šokantna ispovijest Tima Guenarda u kojoj iznosi svoj put od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana. Njegove riječi u knjizi su izravne i snažne, riječi su čovjeka koji je bio na samom dnu i iz njega se izdigao. Knjiga nosi i poruku nade da svaki čovjek bez obzira koliko je bio ranjen, može oprostiti, voljeti i da je vrijedan ljubavi. Na četvrtom mjestu smjestio se novi naslov u biblioteci Fides, knjiga "Dobri utjecaji" u kojoj su sažete duhovne opomene, pouke i poticaji prepuni dubokih misli i promišljanja oca Jérômea, monaha trapista. Na petom je mjestu roman "Gospodar svijeta" Roberta Hugha Bensona, a prema mnogima samo djelo je najproročanskije djelo u svjetskoj književnosti. Benson na vrlo slikovit način prikazuje svijet posljednjih vremena. Slijedi je knjiga "Osoba i čin" koja je temelj cijeloga sustava moralne teologije Karola Wojtyle, odnosno sv. Ivana Pavla II. Ovo je filozofsko djelo koje svojim sadržajem i uvidima pomaže da se čovjek suoči s temeljnim pitanjima vlastitog postojanja i djelovanja. Na sedmom je mjestu roman "Nespomenuta" autorice Francine Rivers koja donosi biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem. "Nespomenuta" je biblijska priča o strasti, moći, bitkama na bojnim poljima i u ljudskim srcima. Na osmom mjestu smjestila se knjiga "Biblijski kompas", jedinstven i praktičan priručnik koji sadrži sve potrebne podatke za djelotvorno i kvalitetno proučavanje Božje riječi. Upućuje nas kako čitati Bibliju unutar žive predaje Crkve i daje jasne odgovore na brojna pitanja koja se često postavljaju o Bibliji. Na devetom mjestu nalazi se knjiga Mauricea Cailleta "Bio sam mason", fascinantna je knjiga u kojoj nekadašnji visokopozicionirani mason Maurice Caillet opisuje svoj dramatični životni put u obliku životne ispovijesti koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Svoje obraćenje je doživio u Lurdu, nakon čega je odlučio raskinuti s masonerijom. Izlaskom iz lože potpuno se mijenja njegov osobni i profesionalni život i započinju poteškoće i pravi progon. Samo novopronađena vjera bit će mu podrška u borbi protiv moćnih neprijatelja. Na desetom mjestu top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u travnju smjestio se roman "Do nakraj svijeta" Louisa de Wohla u kojem ovaj slavni katolički romanopisac izvanredno dočarava dramatične duhovne i ljudske borbe kao i nenadmašan misionarski žar sv. Franje Ksaverskoga, istodobno slikovito i realistično opisujući vrijeme u kojemu je živio. Sve knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. (kta)