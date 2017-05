Sarajevo, 4. svibanj 2017.

Iz tiska je nedavno izašao novi broj Svjetla riječi. Svibanjsko izdanje posvećeno je marijanskom štovanju, uz 100. obljetnicu Gospinih ukazanja u Fatimi. U uvodniku fra Janko Ćuro piše: „Medijski eksponirani neodgovorni tekstovi i poruke, prožeti frenetičnim negiranjem i ismijavanjem, izrazito kulminiraju u rijetkim slujčajevima kad se nadnaravno ukaže naravnom. Tipičan primjer za to jesu Gospina ukazanja. Zabrinuta kao najbrižnija majka za alarmantno stanje svoje djece, ona njima opominje, moli i savjetuje. Ne traži pri tom zahvalnost, pa ni priznanje za ovu gestu čiste ljubavi.“

Tema svibanjskog broja obiteljske revije Svjetlo riječi u neposrednoj je vezi sa stotom obljetnicom Gospinih ukazanja djeci-pastirima u portugalskom selu Fatima. Autor teksta Sigurni u pobjedu ljubaviMarinko Varnica tako piše: „Tematika posljednjih vremena sastavni je dio kršćanske tradicije. Stoga nikako nije naodmet približiti se i iz toga kuta porukama Fatime. Marija je prethodila prvomu Isusovu dolasku i tako će prethoditi u slavi i njegovu drugomu dolasku. Postavlja se pitanje nije li se taj Marijin dolazak već dogodio, pogotovo ako se uzmu u obzir poruke iz Lurda, Fatime i ostalih Marijinih svetišta.“

U uskrsnom vremenu Crkva još uvijek intenzivno razmišlja o događaju Kristova Uskrsnuća. Stoga u rubrici Nepoznata Biblija istaknuti bibličar dr. fra Darko Tepert tematizira crkvu Svetoga groba, koju danas kršćani časte u Jeruzalemu kao Isusov grob i uspoređuje ga s evanđeljima.

Kako je svibanjski broj posvećen Gospi, ovog mjeseca objavljena je reportaža o najvećem marijanskom svetištu u Hrvatskoj – Svetištu Majke Božje Bistričke. Marija Bistrica leži na sjeverozapadu zemlje među pitomim brežuljcima Hrvatskoga zagorja. Već stoljećima se u Mariju Bistricu slijevaju vjernička mnoštva iz svih hrvatskih krajeva i inozemstva, ali i pojedinci koji ovamo dolaze u tišini osobnoga hodočašća, tražeći i nalazeći duhovni mir.

S obzirom na središnju temu novog broja, dr. fra Leon Kikić piše o teološkom vrednovanju fenomena ukazanja, Boris Beck piše o Svetom djetetu – maloj Jacinti, kojoj se u Fatimi ukazala Gospa, a u rubrici S našima u svijetu čitajte o Hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu.

U novom broju Svjetla riječi čitajte intervju s povjesničarom i spisateljem Michaelom Hesemannom, o posljednjoj fatimskoj tajni. On u razgovoru, u kojem se dotiče eshatološke dimenzije fatimskih tajni, tvrdi: „Bezbožnost provocira nove ratove i katastrofe. I to nije nikakva zastrašujuća poruka, niti se tu radi o kaznama srditoga Boga, nego naprosto o uzročno-posljedičnome načelu. Bezbožnost, odbacivanje zakona utkanih stvaranjem i milosti Stvoritelja, nužno vodi u propast. To iskustvo su imale kulture, države i režimi svih vremena. Tako ni bezbožnost našega vremena neće završiti dobro.“

U ostalim redovnim rubrikama stručnjak za Crkveno pravo dr. fra Šimo Ivelj piše o izravnim ženidbenim zaprekama, hrvatski misionar u Francuskoj i dominikanac fr. Tomislav Kraljević piše o Hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu, a dr. fra Marko Karamatić predstavlja zaboravljeno umjetničko blago Bosne Srebrene.

Ovo je samo mali dio iz raznovrsnoga sadržaja koji možete naći na 84 stranice vaše i naše revije Svjetlo riječi. Ako još niste nabavili svoj primjerak ili se želite pretplatiti pa da vam svakoga mjeseca reviju šaljemo na kućnu adresu, pozovite +387/ 33 726 200 ili pišite na redakcija@svjetlorijeci.ba Pratite nas i na Facebook i Twitter profilu Svjetlo riječi, a možete nas posjetiti na adresi Zagrebačka 18 u Sarajevu. Širite Svjetlo, čitajte riječ. Revija za cijelu obitelj! (kta)