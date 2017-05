Travnik, 4. svibanj 2017.

U gradu na rijeci Lašvi, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi neumrlo djelo nadbiskupa Stadlera, koji 1882. godine utemelji malo sjemenište, zbio se osobiti susret sjemeništa iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Premda je redoviti godišnji susret ipak je osobit zbog sjemeništarca, mladića koji odlučiše izbliže slijediti Onog koji ih zavoli i pozva.

Hodočašće na mjesto mučeništva Drinskih mučenica

Na hodočašće koje prozvasmo „Put Drinskih mučenica“, sjemenišna zajednica iz Splita, Sinja, Zadra s domaćinima iz travničkog sjemeništa, krenula je do mjesta mučeništva sestara Kćeri Božje Ljubavi u u daleko Goražde. U subotu, 29. travnja, vozeći se i moleći, prva nam postaja bijaše franjevačko sjemenište u Visokom. Tu nas dočeka odgojitelj Stipo Alandžak, koji nam pokaza sjemenište, konvikt, sportsku dvoranu, sjemenišnu knjižnicu, lapidarij te zoološku zbirku. U sjemenišnoj crkvi pomolismo se i krenusmo prema Sarajeva, a preko Romanije do Goražda. Sestra Antonela, iste družbe kao i drinske mučenice, bijaše nam više nego izvrstan vodič. Upoznasmo sestre, njihove životne putove, službe ali i hrabrost vjere koju nam darovaše. Sestra Antonela zgodno izlažući životne prilike sestara pomogla je sjemeništarcima vidjeti i životne poteškoće i ne obeshrabriti se. Izmolismo krunicu na čast mučenicama i stigosmo do bivše vojarne, danas osnovne škole, mjesto gdje su sestre dovedene s Pala, preko brda, do Goražda. Tu se pomolismo i zapalismo pet svijeća mučenicama na spomen. Pred spomen obilježjem izmolismo zahvalnu molitvu i spustismo pet ruža u hladnu rijeku koje nas povezaše s pet sestara bačenih u Drinu koja im postade grob bez križa.

Na Palama zavjet sv. Josipu

Okrjepljeni napustili smo Goražde, vozeći se i gledajući Drinu koja čuva priču o sestrama, preko Prače, Romanije došli smo na Pale. Mala je to zajednica katolika, jedva njih sedamdesetak, ljubomorno čuva prekrasnu drvenu crkvicu podignutu na čast sv. Josipu. Slaveći Euharistiju, učinismo zavjet, na uočnicu svetom Josipu. Nismo zaboravili ni ostavili razmišljati o Drinskim mučenicama, jer i one su dolazile u ovu crkvu u zagovor sv. Josipu. Okrjepljeni nedjeljnom euharistijom, čitajući evanđelje o Emausu, doživjeli smo svoj vlastiti Emaus. Uputismo se do samostan, koji je spaljen po uhićenju sestara, od kojeg ostadoše samo dijelovi zidina. Pod dojmom zatrtog samostana, uz Miljacku, dođosmo u Vrhbosnu, središte vrhbosanske crkvene pokrajine, u Sarajevo.

U srcu Vrhbosne susret s nadbiskupom vrhbosanskim

Šetnjom od Bentbaše, kroz Bašćaršiju, zastadosmo kod kipa sv. Ivana Pavla II., tik ispred katedrale. Razgledavši katedralu, dođosmo do drugog velebnog zdanja nadbiskupa Stadlera, do Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa gdje nas dočeka rektor Knežević. U auli Pavla VI., nadbiskup i metropolit, Vinko kardinl Puljić pozdravio je sjemeništarce i približio im život crkve u BiH. Razgledavši bogoslovnu crkvu krenusmo prema Travniku iščekujući da nam se pridruže i sjemeništarci sa Šalate i franjevački sjemeništarci s Kaptola, koji su hodočastili na susret katoličke mladeži u grad heroja - Vukovar.

Ispunjeno Barbarićevo sjemenište

Dolaskom sjemeništa sa Šalate i Kaptola sjemenište u Travniku postalo je dirljivo mjesto susretišta. Iz nadbiskupskog sjemeništa „Zmajević“ iz Zadra stiglo je 16 sjemeništaraca predvođeni rektorom don Antom Dražina, iz franjevačkog sjemeništa iz Sinja 12 sjemeništaraca s dva odgojitelja fra Ivanom Udovičićem ravnateljem Gimnazije i fra Nedjeljkom doprefektom, a trojica sjemeništaraca imala su krizmu te nisu mogli sudjelovati. Iz nadbiskupskog sjemeništa podno Marjana, iz Splita, uz odgojitelje don Juru Bjeliša rektora, don Vedrana Torića, prefekta i don Matu Brečića, duhovnika stiglo je 18 sjemeništaraca. Deset sjemeništaraca, franjevačkog sjemeništa s Kaptola došlo je sa svojim viceprefektom fra Danielom Patafta. U najkopletnijem sastavu stiglo je Međubiskupijsko sjemenište sa Šalate. Uz novog rektora don Matiju Pavlakovića, duhovnika Ivana Grbešića, prefekte vlč. Gorana Bužaka i vlč. Josipa Đurina, stiglo je 48 sjemeništaraca. Na susretuu Travniku je nazočilo 111 sjemeništaraca.

Euharistijskim slavljem, u Petrovoj crkvi, ušli smo u marijanski svibanj

Dostojno je susret onih koji se odazvaše Kristu započeti euharistijom koju zapovijedi činiti Njemu na spomen. Osobitost tog slavlja je i mjesto, crkva groba Petrova, koja je posve ispunjena licima mladića. Prigodnu propovijed izrekao je preč. Anto Meštrović, kanonik stolnog kaptola u Vrhbosni, izaslanik nadbiskupa vrhbosanskog. Pozvao je sjemeništarce odazvati se Kristu, posjetivši se i svoga rada u zadarskom sjemeništu .

Dodir Petrove krunice

Ovaj prigodni susret zaslužuje i izvanredne odluke. Svjestan važnosti susreta, rektor Željko Marić, odlučio je, poslije euharistijskog slavlja, ponuditi na čašćenje krunicu na kojoj je Petar Barbarić žarko i često molio, a čuva se u riznici sjemeništa. Izloženu, na grob, krunicu počastili su svi nazočni, neki dodirom, neki cjelovom, neki poklonom.

Promocija sjemeništa u auli

Predstavnici sjemeništa predstavili su život svojih zajednica, osobitosti i redovite poslove. Rektor Marić pozdravivši sve, otkrio je moto susreta, riječi sv. Ivana Pavla II. koji u sarajevskoj prvostolnicu, 1997. godine sjemeništarcima i bogoslovima za nasljedovati ponudi baš primjer travničkog sjemeništarca Petra Barbarića - „Zvanje je pustolovina koja se isplati živjeti do kraja…“ Sjemeništarci iz Sinja predstavili su život svoje zajednice u prisutnosti Gospe Sinjske, sjemeništarci iz Zadra kroz govor i pjesmu, splitsko sjemenište prikazalo je prigodni recital o Viktoru, sjemeništarcu pobjedniku. Sjemenište sa Šalate predstavilo se kroz molitveno-glazbeni prikaz života svoje zajednice. Franjevačko sjemenište s Kaptola prikazalo je svoje aktivnosti. Sjemenište iz Travnika predstavilo je svoju zajednicu dramsko – koreografskim igrokazom „Nadbiskupska klasična gimnazija“. Prikazujući tešku zbilju prošlosti BiH, utemeljenje Sjemeništa, na temelju zapisa o. Puntigama, citirajući originalne dijelove Travničke spomenice, uključujući djelo travničkog nobelovca Ive Andrića - Priča o kmetu Simanu, i dvije posvetne pjesme nastale u travničkom sjemeništu Do nebesa i Rajska djevo, koje napisa travnički sjemeništarac Petar Perica, kasnije isusovac i mučenik s Dakse. Sve je prožeto epizodama iz života Petra Barbarića.

Sportska natjecanja

Dugo iščekivana prigoda revanširati se za poraze od prošle godine, poslije ručka, u dvorani organizirano je natjecanja u nogometu, košarci, stolnom tenisu i šah. Oni malo manje vični sportu i navijanju otišli su do Bojne, isusovačkog groblja, gdje je bio i prvi Petrov grob. Natjecanja je vodio vlč. Đuro, travnički prefekt. Najizvrsnije rezultate ostvarili su sjemeništarci sa Šalate osvojivši prvo mjesto u nogometu, košarci i šahu. Travnički sjemeništarci iscrpljeni od priprava susreta, svakodnevnog dvorenja, nisu uspjeli obraniti prošlogodišnji uspjeh.

Susret odgojitelja

Osvrćući se na godišnji susret, odgojitelji su promišljali pastoral duhovnih zvanja, podijelili iskustvo. Zaželjeli da se i ostala sjemeništa uključe u godišnji susret. Predloženo je da odgojitelji malih sjemeništa imaju godišnji susret u organizaciji biskupskih konferencija kao što imaju velika sjemeništa. Donesena je odluka da sljedeći susret bude u sjemeništu u Split.

Svibanjska pobožnost

Prije odlaska svojim kućama, započeli smo, zajedno, svibanjsku pobožnost, koju će svako sjemenište nastaviti, u crkvi moleći krunicu i litanije svetog Josipa čiji spomendan danas slavimo. Zajednička fotografija ispred sjemenišne crkve ostat će svjedokom ovogodišnjeg susreta. Tijekom zajedničke večere, proglasili smo pobjednike, podijelili nagrade i darove, te se službeno pozdravili radujući se zbog dogođenog i iščekujući novi susret.



Rektor Željko Marić



foto

Više fotografija ...