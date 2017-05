Sarajevo, 3. svibanj 2017.

Nerijetko se može čuti da netko, objašnjavajući odnose u ovom našem ljudinjaku, kaže kako su svi ljudi na svijetu međusobno braća i sestre te se zbog toga trebaju poštivati. I premda se to teološki itekako može opravdati, ipak nam stvarnost ukazuje na nešto posvema drugačije, gdje je čovjek, prečesto, „stranac djeci matere svoje“ (usp. Ps 69,9), a u načelu i jedan drugom: vuk. Odatle je puno lakše uočiti razlike i ono što razdvaja nego poveznice i ono što ljude ujedinjuje. Međutim, onaj tko od ove površnosti zađe u dublje promatranje vrlo često se iznenadi našavši snažne dodirne točke u onomu što izgleda kao da nema nikakve međusobne veze. Tako, Bosna i Hercegovina na prvi pogled – izuzmemo li fantastično-satiričnu priču o „piramidama u Visokom“ – ne bi mogla obznaniti poveznice s Egiptom. No, uz 18. međunarodno putovanje pape Franje u Zemlju faraona (28. i 29. travnja 2017.), navodeći neke od specifičnosti kršćanstva u državi koja postoji na tlu drevne civilizacije, upućujemo i na to.

U prvom redu, zasigurno je vrlo malo onih starijih katolika koji „ne poznaju“ Sv. Antu Pustinjaka čiji se spomendan slavi 17. siječnja te ga se naziva i „zimskim“ Sv. Antom, a s obzirom da je zaštitnik blaga (stoke, marve) u pojedinim ga krajevima zovu i „marveni“. Premda mu jamačno još uvijek bivaju upućivane redovite molitve za zagovor, vjerojatno je malo onih koji znaju da je on Egipćanin – rođen u imućnoj obitelji, u selu Komas blizu Herakleje u gornjem Egiptu. Ostavivši svjetovno zaputio se u pustinju te se posvetio askezi i uz nadvladavanje strahovitih kušnji postao jedan od utemeljitelja monaštva… Osim njega, mnoga katolička groblja u BiH nose ime Sv. Marka, a taj je evanđelist kako govori tradicija utemeljitelj Katoličke Crkve u Egiptu. Uz njih, oni koji se budu bavili teologijom neminovno će se susresti sa znamenitim crkvenim ocima Egipćanima, kao što su: Sv. Klement Aleksandrijski i veliki mu učenik Origen.

No, iako se ne možemo s Egiptom nadmetati u planetarno „znamenitim imenima“, ipak postoje i Hrvati koji su svoj trag ostavili na tom tlu. Nama najbliži jest rodom Imoćanin, fra Paškal Vujučić (1826. – 1888.) koji je 28. rujna 1860. postavljen za biskupa Aleksandrije i papinskog vizitatora središnje Afrike. Među mnogim ličnostima s kojima je tamo drugovao, jest i francuski inženjer Ferdinand de Lesseps koji slovi za graditelja Sueskog kanala. Na tom povijesnom pothvatu fra Paškal je tako zaposlio tisuće Hrvata i pobrinuo se za njihove duhovne potrebe, prije nego je imenovan biskupom u Bosni 1866., a na toj će poziciji ostati do 1881. i obnove redovite hijerarhije u BiH. Sueski kanal je 17. studenoga 1869. blagoslovio njegov nasljednik Dubrovčanin Ljudevit Ćurčija (1818. – 1881.).

Ipak,mlađim će generacijama i široj javnosti u BiH najpoznatiji Egipćanin biti Butros Butros-Gali (1922. – 2016.), glavni tajnik UN-a od 1992. do 1996. kada je na ovim prostorima bjesnio rat, a njegovo se lice često pojavljivalo na tv-ekranima. Ovaj je egipatski diplomata po nacionalnosti Kopt i pripadao je tamošnjoj autohtonoj, predkalcedonskoj (451.) Koptskoj Crkvi koja danas broji između 11 i 13 milijuna članova te kao takva predstavlja najveću kršćansku skupinu na Bliskom istoku. Osim njih u Egiptu, prema podatcima press ureda Svete Stolice, postoji i 272 000 katolika, što na populaciju od ukupno 88 milijuna stanovnika, predstavlja udio od 0,31 %. Oni čine 213 župa, a imaju 16 biskupa, 250 dijecezanskih i 244 redovnička svećenika, 727 časnih sestara, tri sjemeništarca i 98 bogoslova. Katolici vode 317 predškolskih ustanova i osnovnih škola te 79 srednjih škola i tri sveučilišta…



