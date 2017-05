Vatikan, 3. svibanj 2017.

Tijekom opće audijencije u srijedu, 3. svibnja 2017. papa Franjo se osvrnuo na glavne trenutke svoga apostolskog pohoda Egiptu, pojasnivši kako je do tog posjeta došlo na poziv egipatskog predsjednika, koptsko-pravoslavnog patrijarha i koptsko-katoličko patrijarha te velikog imama iz Al-Azhara, kojima je zahvalio na lijepom i srdačnom prijemu. Oni su – prema Papinim riječima – uložili mnogo truda kako bi cijeli program mogao proteći u najboljem redu. To je naime bio znak mira za Egipat i za cijelo područje Bliskog Istoka, koje nažalost trpi zbog oružanih sukoba i terorizma. Papin posjet održan je pod geslom: Papa mira u Egiptu mira.

Papino predavanje na konferenciji za mir na najstarijem i najpoznatijem sunitskom islamskom sveučilištu Al-Azhar imalo je – prema njegovim riječima – dvostruki vidik: dijalog između kršćana i muslimana i promicanje mira u svijetu. Za čitavo čovječanstvo Egipat je sinonim antičke civilizacije, blagâ umjetnosti i znanja; i to nas podsjeća da se mir gradi obrazovanjem, oblikovanjem mudrosti, humanizma koji obuhvaća također kao sastavni dio vjersku dimenziju, odnos s Bogom, kao što je u svome govoru podsjetio veliki imam. Mir se gradi također na način da se ponovno uzme za polazište savez između Boga i čovjeka, tog temelja saveza među svim ljudima, utemeljena na dekalogu upisanom na kamenim pločama Sinaja, ali mnogo dublje u srcu svakog čovjeka svih vremena i mjesta, zakon koji se sažima u dvije zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu", istaknuo je Papa te primijetio kako je to "sažeto u dvije zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu". To je i temelj izgradnje društvenog i građanskog poretka na čemu moraju surađivati građani svih kultura i vjera bez obzira na njihovo porijeklo. Ta zdrava laicistička vizija došla je do izražaja i u govoru Predsjedniku Republike, predstavnicima vlasti i diplomatskom zboru.

Osvrćući se na ulogu kršćana u Egiptu, kao i u svim zemljama, Papa je istaknu kako moraju biti kvasac bratstva, što je došlo posebno do izražaja na susretu s koptsko-pravoslavnim patrijarhom Tawadrosom II. s kojim je Papa potpisao dokument o uzajamnom priznavanju sakramenta krštenja. Zajednički su molili za žrtve najnovijih atentata. Na obredu je sudjelovao i carigradski pravoslavni ekumenski patrijarh Bartolomej.

Drugi dan svog boravka u Egiptu Papa je posvetio malobrojnoj katoličkoj zajednici za koju je služio misu na stadionu vojnog zračnog egipatskog zrakoplovstva. Papa Franjo je potaknuo vjernike da nastoje uvijek pronaći Krista, radost u vjeri, žar u nadi i snagu svjedočiti njegovu ljubav. Svoj boravak u Egiptu Papa je završio susretom sa svećenicima, redovnicima, redovnicama i sjemeništarcima. Priznao je kako je za njega bila velika utjeha vidjeti tako veliki broj sjemeništaraca na okupu.

Egipat je za papu Franju – kako je primijetio na kraju današnje opće audijencije – znak nade, utočišta i pomoći. Kada je onaj dio svijeta zahvatio glad Jakov je sa svojim sinovima otišao upravo na područje Egipta. Kada se Isus našao u opasnosti sklonio se s Josipom i Marijom na to područje. Upravo zbog toga – primijetio je papa Franjo osvrćući se na ovo 18. apostolsko putovanje - Egipat je znak nade i za suvremenu povijest.

Papa Franjo također je uputio je pozdrav hrvatskim hodočasnicima koji su sudjelovali na općoj audijenciji 3. svibnja u Vatikanu. "Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito svećenike, nastavnike, sjemeništarce i maturante katoličkih gimnazija iz Požeške biskupije, zajedno s njihovim biskupom Antunom Škvorčevićem, koji su došli na grob Apostola Petra kako bi potvrdili vlastitu vjeru u prigodi dvadesete obljetnice osnutka Biskupije. Dragi prijatelji, u uskrsnoj radosti zahvalite Gospodinu za sve darove koje vam daje te u kršćanskoj nadi hodite hrabro naprijed, odgovarajući svakodnevno na Isusov poziv da ga slijedite kao njegovi učenici. Na tome putu neka vas prati nebeski zagovor Blažene Djevice Marije i Svetoga Ivana Pavla II., koji je i osnovao vašu Biskupiju. Obećajem vam svoju duhovnu blizinu te udijeljujem vama i vašim obiteljima apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!", rekao je Sveti Otac hrvatskim hodočasnicima.(kta/ika)