Vatikan, 3. svibanj 2017.

Nedavno je izdan cjeloviti prijevod Biblije na tatarski jezik – izvijestilo je 28. travnja 2017. Njemačko Biblijsko društvo. Tim jezikom govori više od šest milijuna ljudi i to najviše na području Rusije. To znači da je odsada cjeloviti prijevod Svetoga pisma dostupan na 648 jezika. Cjeloviti su prijevodi Biblije dostupni i na kineskim jezicima Lisu i Yi. Spomenimo da je Novi zavjet osim toga preveden na još 1432 jezika, a dodamo li tomu i prijevode pojedinih biblijskih odlomaka, slijedi da je Biblija cjelovito ili dijelom prevedena na više od 3000 jezika svijeta.

Biblija je Božja riječ upućena čovjeku za sva vremena i sve generacije. To je Božji govor čovjeku. Sadrži istine o Bogu i čovjeku te istinu o Božjem djelu spasenja. To je sveta knjiga Židova i kršćana. No Sveto pismo prelazi važnost vjerske upotrebe. Preko njega su hebrejski, grčki, a i latinski jezik, stil, pojmovi, estetika i moral duboko proželi jezike, misaoni svijet i mentalitet europskih naroda. Biblijski su prijevodi postali temelj i plodno tlo za osnivanje i razvoj pismenosti te književnosti mnogih naroda, pa tako i hrvatskoga. Hrvatsku kulturu, kao i ostale europske kulture, naročito likovne umjetnosti i književnost, nemoguće je razumjeti bez poznavanja biblijskog sadržaja. (kta/rv)