Caracas, 3. svibanj 2017.

Venezuelski je predsjednik Nicolas Maduro je 1. svibnja 2017. podigao minimalnu plaću za 60 posto kao i subvencije za namirnice kako bi pomogao stanovništvu da preživi inflaciju. Socijalistički je Predsjednik te mjere najavio istoga dana kada je papa Franjo uputio apel venezuelskoj Vladi te svim sastavnicama venezuelskog društva da mirnim putem i pregovorima riješe tešku humanitarnu, društvenu, političku i gospodarsku krizu koja tu južnoameričku zemlju potresa posljednje tri godine.

Situacija je doista dramatična – kazala je u telefonskom razgovoru za Radio Vatikan venezuelska novinarka Sarai Suarez. U Venezueli su danas mnogi ljudi izgladnjeli, a djeca padaju u nesvijest, pa čak i umiru od gladi - upozorila je novinarka. Procjenjuje se da Venezuela ima najveće zalihe nafte na svijetu, no višegodišnjim je lošim upravljanjem gospodarski potpuno uništena. Suarez je kazala da su trgovački centri i pekarnice bez robe, a ljekarnama nedostaju lijekovi. Bezopasne bolesti su odjednom postale opasne po život zato što nedostaje najobičnijih sredstava, dok liječnici uspoređuju sadašnje stanje u Venezueli s ratnim uvjetima. Bolnice nemaju čak ni zavoja – istaknula je novinarka.

Riječ je o trećem po redu povećanju minimalca u ovoj godini, no rijetko tko vjeruje da će najnovije mjere donijeti olakšanje. Suarez je napomenula da su krizom pogođeni svi društveni slojevi u toj zemlji – neki više nego drugi. To više nije pitanje novca – kazala je – [godišnja] stopa inflacije je iznad 700 posto. Gotovo je nemoguće preživjeti s mjesečnom plaćom. Osim toga, treba reći da Vlada na perfidan način koristi glad kao sredstvo manipulacije. Vlada tako sada po niskim cijenama prodaje pakete namirnica, no obiteljima koje su se otvoreno suprotstavile Maduru onemogućena je kupnja tih paketa. Riječ je o političkoj manipulaciji: glad se koristi kao instrument kontrole.

Suarez je primijetila da se nakon 18 godina socijalističke vladavine javno mnijenje o socijalizmu promijenilo. Ljudi su razočarani Madurovim lošim upravljanjem, kao i korupcijom koja je posljednjih mjeseci porasla. Uz predsjednika Madura su danas Vladini službenici. Oni marširaju za njega jer u protivnom riskiraju gubitak posla. Vlada je oslabila: izgubila je legitimitet i utjecaj koji je imala – kazala je novinarka.

U svom se apelu venezuelskoj Vladi i sastavnicama venezuelskog društva papa Franjo dotaknuo i teme demokracije. Unatoč masovnim i stalnim prosvjedima protiv njega, Maduro je odbio mogućnost održavanja izbora. Najnovije je zaoštravanje krize uslijedilo nakon što je Vrhovni sud prvo donio, a nedugo potom i opozvao odluku o preuzimanju ovlasti Nacionalne skupštine. Samo je u travnju u prosvjedima poginulo više od 30 ljudi, a 500 ih je ranjeno. (kta/rv)