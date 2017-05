Pale, 2. svibanj 2017.

U ponedjeljak, 1. svibnja 2017. župljani planinske župe Pale, petnaestak kilometara istočno od Sarajeva, proslavili su svoga zaštitnika sv. Josipa radnika. Malobrojnoj paljanskoj zajednici pridružili su se i vjernici iz sarajevskih župa.

Euharistijsko slavlje prevodio je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu vlč. Oliver Jurišić. Koncelebrirala su 13 svećenika među kojima i umirovljeni svećenici vlč. Marko Perić i vlč. Božo Odobašić, koji su u predratnim godinama u vrijeme kada su obavljali službu nadbiskupova tajnika nedjeljom slavili misu na Palama.

Riječi pozdrava, dobrodošlice i zahvale svim koji su došli proslaviti patron uputio je paljanski župnik vlč. Fabijan Stanušić.

U prigodnoj propovijedi profesor Jurišić podsjetio je da „svi govore o radu“ te da je „svijet je pun stručnjaka za rad“. „Gledati rad ljudskim očima znači uglavnom ne reći ništa novog, svi govorimo o niskim plaćama, niskim mirovinama, visokim cijenama, ekonomskoj nepravdi. Čak i u Crkvi ponekad kada govorimo nešto o radu ne kažemo ništa novo i mi govorimo o pravednosti, ekonomiji, plaći, teškoj ekonomskoj situaciji. Bilo bi zanimljivo sigurno kada bi čovjek mogao bar na trenutak pogledati na sve ono što govorimo o radu očima onoga koji stvorio i čovjeka i rad, a to je Bog“, kazao je vlč. Jurišić te, podsjećajući na Knjigu Postanka, pojasnio da rad nije čovjek domislio, nego je Bog zamislio čovjeka kao biće koje radi.

„Stoga raditi ne znači isključivo i apsolutno kako je čovjek onaj koji može i treba odrediti što je rad, pravednost, pravedna plaća nego je to i Božji zahtjev. Raditi znači ispunjavati Božji zahtjev koji pred mene stavljen u službi u kojoj se nalazim. Mi u Crkvi se susrećemo s određenim problemima kada pokušavamo naš vlastiti rad shvatiti kao naš vlastiti domet, kreativnost, trud, ali bez Boga“, rekao je profesor Jurišić te dodao da su rad „počeli gledati izvan Božjeg zahtjeva, čisto kao ekonomiju učinkovitosti, pri tom pomalo ostavljajući po strani shvaćanje rada kao Božjeg dara i Božjeg zahtjeva“.

„Pokušati vidjeti rad Božjim očima na prvom mjestu uključuje shvaćanje rada kao cijelog ljudskog života. Raditi ne znači samo zarađivati, nego također i živjeti i ispuniti ono što je Bog pred mene stavio kao moje poslanje i poziv. Naše previše ekonomsko shvaćanje rada nas ponekad pretvara u one koji s dozom razočarenja gledaju na svoj vlastiti život, i poslanje i poziv jer nas čeka vrijeme kada nećemo moći raditi, a s dozom preziranja gledamo na one koji su ekonomski gledano svoj radni vijek završili i sada im ne preostaje ništa drugo nego čekati vlastiti kraj. Iz Knjige Postanka proizlazi da raditi ne znači prije svega ubiti se od posla do 65 ili 75 a onda razočarano otići u mirovinu jer više nikome ne trebam, jer sam ekonomski potrošen. Raditi znači biti sposoban prepoznati da pred Bogom nikada nisam ekonomski potrošen, znači prepoznati da se za Boga i s Bogom uvijek nešto može raditi, koliko god to bilo neznatno i nevidljivo jer je rad zahtjev koji Bog stavlja pred mene i onda kada drugi tvrde da sam za rad potpuno nesposoban. Promatrati rad Božjim očima uključuje i ono što nam danas često nedostaje, a što svi želimo čuti, a to je zahvalnost i priznanje za naš rad“, kazao je profesor Jurišić.

„Sv. Josip radnik kojega danas slavimo očito nije bio ekonomist, jer ga stručnjaci za rad nikada nigdje ne spominju... Ako je Josip svoj rad gledao Božjim očima onda je bio svjestan da je rad zahtjev koji je Bog pred njega stavio, a nije ga on izmislio. Ako je gledao svoj rad Božjim očima onda je bio svjestan da raditi pred Bogom i s Bogom znači raditi cijeli život, da za Boga nikada neće biti ekonomski potrošen i beskoristan. Ako je gledao rad Božjim očima onda je bio svjestan da može god Boga ako nigdje drugo računati na pravednu nagradu, da može kod Boga ako nigdje drugo računati na zahvalnost. Gledati svoj vlastiti rad bilo prošli ili budući rad, Božjim očima bi bilo otprilike biti nešto poput sv. Josipa, raditi i živjeti cijeli život, a to onda znači i materijalno i duhovno raditi zajedno, računati kod Boga na pravednu nagradu i računati kod Boga na zahvalnost ako je već neće biti ovdje i od onih koji bi nam trebali i zahvaliti i pravedno nas nagraditi... Božji pogled na rad uključuje prihvaćanje Božjeg zahtjeva koji rad vidi kao cjelokupni ljudski životu svim njegovim trenutcima i ne uključuje samo fizičku snagu i aktivnost, nego i pobožnost i molitvu u starosti kada se fizičke snage potroše jer prema Knjizi Postanka rad je božanski zahtjev i sudjelovanje u stvaranju svijeta kojega je Bog započeo bez obzira u kojem sam staležu, službi i godinama života“, zaključio je vlč. Jurišić.

Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Sve prisutne svećenike, časne sestre, katedralne pjevače i sve okupljene vjernike župnik Fabijan pozvao na blagdanski objed i zajedničko druženje.

Crkva Sv. Josipa na Palama izgrađena je 1911. godine radi brojnih radnika, posebno u šumarstvu i jedina je drvena crkva u Vrhbosanskoj nadbiskupiji koja je u uporabi do danas. Župa Sjetlina_Pale utemeljena je 1928. godine odvajanjem pojedinih naselja od župa Sarajevo i Višegrad. Godine 1911. uprava Zavoda sv. Josipa sestara Kćeri Božje ljubavi kupila je na Palama vilu u tirolskom stilu i prozvala je Marijin dom, a uz nju su izgradile kapelicu u čast Majke Divne te drvenu kuću u kojoj su otvorile osnovnu školu. Za vrijeme rata, 1941., u samostanu Marijin dom na Palama živjele su poglavarica s. M. Jula Ivanišević (Hrvatica, 48 g.), s. M. Berchmana Leidenix (Austrijanka, 76 g.), s. M. Krizina Bojanc (Slovenka, 56 g.), s. M. Antonija Fabjan (Slovenka, 34 g.) i s. M. Bernadeta Banja (Mađarica iz Hrvatske, 29 g.). Iako su svima činile dobro, a ponajviše susjedima i mještanima pravoslavcima, predvečer 11. prosinca 1941. četnici su opkolili samostan i svih pet sestara nasilno odveli u pravcu Goražda. Samostan Marijin dom nakon toga opljačkali su i zapalili.

Sestre su te večeri, zajedno s nekoliko drugih zarobljenika, započele svoj četverodnevni križni put po brdima i šumama Romanije, po oštroj hladnoći i dubokom snijegu. Uz razna preslušavanja, prijetnje i vrijeđanja, put ih je najprije vodio do Sjetline, gdje je 76-godišnja s. M. Berchmana, iznemogla od puta, odvojena od ostalih sestara i zadržana. Ostale sestre odvedene su u Goražde i smještene u vojarnu na drugi kat. Iste večeri, 15. prosinca 1941., četnici su provalili sestrama u sobu i nasrnuli na njih, tražeći od njih da ostave svoj način života. U obrani svoga ljudskog dostojanstva i zavjetovane čistoće, sestre su skočile kroz prozor, nakon čega su noževima usmrćene i bačene u Drinu. Sestra Berchmana ostala je desetak dana u Sjetlini u zatočeništvu, a zatim je, kako joj je rečeno, trebala poći u Goražde k ostalim sestrama koje su već bile ubijene. Četnici koji su je odvezli izjavili su po povratku da je sretno stigla svojim sestrama. Međutim s. M. Berchmana ubijena je kod pračanskog mosta 23. prosinca 1941.

Glas o mučeničkoj smrti ovih pet sestara, poznatih u narodu kao Drinske mučenice, brzo se širio od samih početaka. Nadbiskupijski postupak za njihovu beatifikaciju otvoren je u Sarajevu u prosincu 1999., a nakon njegova završetka postupak je nastavljen na Kongregaciji za kauze svetaca u Rimu. Nakon pozitivnog ishoda i zaključka teoloških i ostalih stručnjaka, u siječnju 2011. papa Benedikt XVI. odobrio je njihovo proglašenje blaženima. Svečana beatifikacija Drinskih mučenica održana je 24. rujna 2011. u Sarajevu, u Olimpijskoj dvorani Zetra. (kta)



