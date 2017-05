Olovo, 2. svibanj 2017.

Tradicionalno na 1. svibnja u svetištu Gospe Olovske u Olovu nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predslavio je Svetu misu i zavjet Gospi u tome svetištu.

Prije Misnog slavlja kardinal Puljić je blagoslovio hodočasnike koji su došli na zavjet u svetište te je nakon blagoslova započela pobožnost moljenja krunice i obilazak oko crkve sa čudotvornom slikom.

Na početku Svete mise kardinala Puljića je pozdravio čuvar Gospina svetišta fra Ilija Božić te nakon njega provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić. U pozdravnom govoru fra Jozo je istaknuo da je Olovsko svetište najstarije na ovim prostorima te pozvao na pouzdanje u Boga posebno u ovome vremenu zla i zveckanja oružja na svim krajevima svijeta.

U svojoj homiliji kardinal Puljić prisjetio se vremena kada se započelo sa hodočašćima na 1. svibnja u Olovu te zahvalio vjernicima na njegovanju toga čina. Nadalje kardinal Puljić osvrnuvši se na Riječ Božju pozvao je vjernike na povjerenje Bogu, na istraživanju volje Božje za nas ponaosob posebno kroz čitanje Svetoga Pisma i utjecanja Majci Božjoj koja je cijeli svoj život stavila u službu Bogu i to nesebično. Osvrćući se na krizu duha u današnjem vremenu kardinal Puljić napomenuo je da često ne znamo uživati u onome što imamo nego patimo za onim što nemamo i to nas trajno čini nesretnima, te da se trebamo liječiti od toga a to ćemo moći samo prihvaćajući svoj križ kojega nam je Gospodin dao. Često puta mislimo da je tuđi križ lakši ali to nije tako istaknuo je kardinal Puljić.

Pod Misom su pjevali i ministrirali bogoslovi franjevačke bogoslovije, a sudjelovalo je oko 2000 vjernika, oko 30 svećenika među kojima provincijal fra Jozo Marinčić i dekan mons. dr. sc. Anto Ćosić, bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa sa odgojiteljima.

Ispred oltara tijekom Mise bio je postavljen kip Gospe Fatimske koji je izložen vjernicima na čašćenje. Naime na ovaj dan u Vrhbosanskoj nadbiskupiji započinje pobožnost obilježavanja 100 godina od ukazanja Majke Božje u Fatimi. Kip koji je bio izložen kupljen je i blagoslovljen u kapelici ukazanja u Fatimi, a kovčeg u kojemu se sada nosi izrađen je prijedlogom akademskog kipara Ilije Skočibušića. Kip će svaki dan biti u drugoj župi Vrhbosanske nadbiskupije izložen na čašćenje i tako će proći kroz 155 župa nadbiskupije.

Nakon Mise kardinal Puljić je pred kipom izmolio posvetnu molitvu i time je započela pobožnost obilježavanja 100 godina ukazanja Majke Božje u Fatimi u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. (kta/vrhbosanska-nadbiskupija.org)



foto