Sarajevo, 29. travanj 2017.

Od 24. do 28. travnja 2017. Caritas Bosne i Hercegovine bio je domaćin studijske posjete Bosni i Hercegovini, Caritasima Banja Luka i Vrhbosanske nadbiskupije. U posjetu su došle partnerske organizacije iz jugoistočne Europe uključenih u inicijativu za razvoj socijalnog poduzetništva, odnosno projekta E.L.Ba. (Emergenza Lavoro nei Balcani – Izvanredno djelovanje na Balkanu).

Tridesetak sudionika studijskog posjeta iz Albanije, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Italije i Srbije tijekom prva dva dana susreta boravili su u Banjoj Luci gdje su imali priliku upoznati se s programima, projektima i ustanovama Caritasa Banjolučke biskupije. Imali su priliku vidjeti uspješne primjere socijalnih poduzeća Doma za starije i nemoćne „Ivan Pavao II“ i Poljoprivrednu zadrugu „Livač“.

Socijalni centar Caritasa biskupije Banja Luka „Ivan Pavao II.” – Dom za starije osobe, raspolaže s kapacitetom od preko 80 kreveta, te nudi sveobuhvatnu skrb i njegu, usmjerenu prema specifičnim potrebama korisnika. U sklopu centra djeluje i dom za đake i studente, a u planu je izgradnja i dječjeg vrtića, čime Caritas želi poticati međugeneracijsku solidarnost.

Tijekom drugoga dana studijske posjete sudionicima je predstavljena Zemljoradnička zadruga „Livač“, čiji je pokretač i jedan od osnivača Caritas biskupije Banja Luka. Zadruga djeluje kao socijalno poduzeće koje ima za cilj otvaranje radnih mjesta, te financiranje aktivnosti socijalnih projekata Caritasa biskupije Banja Luka kroz ostvareni profit. Uz to, u svom dosadašnjem desetogodišnjem radu Zadruga poljoprivredne proizvode putem Caritasa besplatno donirala potrebitima. Zadruga posjeduje farmu površine od oko 2,5 hektara, gdje se pored proizvodnje mlijeka i nadaleko prepoznatljivog sira trapist vrši i obuka poljoprivrednih proizvođača, te otkup poljoprivrednih proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Zadruga djeluje i na području zaštite životne sredine. Ona posjeduje postrojenje za proizvodnju biogasa iz stajnjaka, čime je omogućena proizvodnja električne energije. Nažalost, trenutni zakonski okviri ne dozvoljavaju decentralizirano ubacivanje električne energije iz manjih kapaciteta u javnu mrežu. I zato zadruga proizvedenu električnu energiju koristi za svoje potrebe, a u narednom periodu se nadaju promjeni regulacije koja će omogućiti prodaju električne energije na tržištu.

U Banja Luci je organiziran i posjet samostanu trapističkog reda „Marija Zvijezda“. Utemeljen u drugoj polovici 19. stoljeća, a do kraja Drugog svjetskog rata imao je brojnu trapističku zajednicu koja je aktivno djelovala na kulturnom i socijalnom području. Izgradili su pivovaru, prvu privatnu hidrocentralu, proizvodili poznati sir „Trapist“, imali su zanatske škole i prihvatilište za djecu. Drugi svjetski rat i bezbožna komunistički režim zadali su najteži udarac ovom samostanu od kojega se do danas nije oporavio. Veliki broj članova zajednice je napustio BiH, a samostanu je oduzet veći dio vlasništva, osim crkve, dijela samostana i vrta. Mala skupina preostalih redovnika nastavila je, koliko su to prilike dopuštale, redovnički život u novom obliku i na skučenom prostoru. Danas je „Marija Zvijezda“ najmanja zajednica trapističkog reda u kojoj žive samo tri redovnika.

Nakon Banje Luke, sudionici studijske posjete su posjetili štampariju Udruženja distrofičara u Doboju, gdje im je predstavljen rad i djelatnost socijalnog poduzeća, ali i programi i aktivnosti Udruženja. Štamparija trenutačno broji 8 zaposlenih, od kojih je 5 osoba s invaliditetom. Objekt u kojem se nalazi štamparija, kao i cjelokupna infrastruktura i oprema, pretrpjeli su potpunu štetu tijekom poplava 2014. god., ali je objekt, kao i neophodna oprema, u značajnoj mjeri obnovljen dijelom zahvaljujući sredstvima donatora iz Italije, talijanske organizacije Ipsij, Caritasa Italiana i Biskupske konferencije Italije.

Nakon Banje Luke, trećega dana studijske posjete, sudionici su posjetili primjere dobre prakse u Sarajevu u Nadbiskupijskom centru za mlade „Ivan Pavao II“ kao i Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije. Prigodom posjeta Nadbiskupijskom Centru za mlade, gdje su sudionici boravili tijekom preostala dva dana svoje posjete, predstavljen je rad i djelovanje Centra. U sklopu aktivnosti Centra, sudionicima posjeta predstavljene su sve aktivnosti: dječji vrtić, sportska dvorana, restoran, apartmani, teretana i sl.

Zatim se krenulo u posjetu Središnjice Caritasa Vrhbosanske Nadbiskupije. Tom prilikom sudionicima je predstavljeno cjelokupno djelovanje Caritasa, a prvenstveno rad dječjeg vrtića „Sveta obitelj“ koji djeluje kao svojevrsno socijalno poduzeće. Vrtić u Sarajevu trenutno broji preko 300 djece, svih uzrasta, a sudionici posjete su imali priliku dobiti informacije o poteškoćama s kojima se osoblje vrtića suočava u svom radu, te razgovarati o budućim planovima i aktivnostima, kao i mogućoj suradnji. Sudionicima posjeta djeca dječjeg vrtića pripremila su i prigodan program.

Četvrtog dana studijske posjete organizirana je posjeta Fondaciji Mozaik, jednoj od vodećih neprofitnih korporacija u regiji, koja kao dio svoje jedinstvene desetogodišnje strategije razvija virtualni inkubator za socijalno poduzetništvo u kojem se razvijaju i testiraju ideje uz vrhunsku tehničku, mentorsku i financijsku podršku. Sudionici posjete su razgovarali i razmijenili informacije o socijalnom poduzetništvu, važnosti marketinga, Mozaikovoj desetogodišnjoj strategiji, a predstavljeni su i primjeri socijalnih poduzeća Feel The Space i Super Žena koje su mladi uspjeli realizirati uz pomoć Mozaika.

Tijekom studijskog posjeta, zbog prisutnosti partnerskih organizacija, održan je i niz radnih sastanaka partnerskih organizacija uključenih u provođenje projekata. Priliku za susret u Sarajevu iskoristili su za posjetu Središnjeg ureda Caritasa BiH kao i predstavnicima partnerskih organizacija koji imaju urede u Sarajevu: Caritas Italije, Caritas Švicarske i Catholic Relife Servic-a s ciljem reflektiranja i evaluacije iskustava prikupljenih tijekom posjete, ali i definiranja sljedećih koraka i planova aktivnosti za naredni period.

Tako je u petak, 28. travnja 2017. god., novoimenovana ravnateljica Caritasa Grčke gđa Maria Alverti posjetila Središnji ured Caritasa BiH u Sarajevu. U razgovoru s ravnateljem mons. Tomom Knežević izrazila je divljenje svim projektima svih Caritasa u BiH. Tako mala zemlja u kojoj je Caritas napravio lijepi broj kvalitetnih projekata kroz koje je prepoznatljivo socijalno poduzetništvo. Kazala je kako se u Bosni i Hercegovina može puno toga naučiti i primijeniti u karitativnom radu Grčke. Caritas Grčke kroz rad s brojnim izbjeglicama tijekom minulih godina svakim danom raste kako na nacionalnoj tako i na biskupijskoj razini. Pozvala je Caritas BiH da svojom posjetom i kontaktima u Grčkoj pomogne daljnji rast Caritasa Grčke. (kta/caritas.ba)



