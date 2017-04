Kairo, 29. travanj 2017.

Prvi dan boravka u Egiptu 28. travnja 2017. papa Franjo završio je kurtoaznim posjetom koptskom pravoslavnom patrijarhu Tawadrosu II. u njegovoj rezidenciji u Kairu, prenosi Radio Vatikan. Papa je istaknuo važnost zajedničkoga svjedočenja za Krista, posebno spomenuvši prekretnicu u odnosima između Petrove i Markove Stolice, odnosno zajedničku deklaraciju koju su 10. svibnja 1973. potpisali papa Pavao VI. i papa Shenouda III. Nakon stoljeća teške povijesti, obilježenih povećanjem teoloških razlika, hranjenih i vođenim neteološkim čimbenicima, i sve većim nepovjerenjem, mogli smo istog dana, uz Božju pomoć, zajednički priznati da je Krist savršen Bog u odnosu na njegovo božanstvo i savršen čovjek s obzirom na njegovo čovještvo. Jednako važne i pravovaljane riječi su one koje neposredno prethode ovoj izjavi u kojoj proglašavamo Isusa Krista kao „našega Gospodina i Boga, Spasitelja i Kralja". Tim su riječima Markova i Petrova Stolica proglasile Isusovo gospodstvo: zajedno smo priznali da pripadamo Isusu i da je on naše sve. Štoviše, shvatili smo da, budući da pripadamo njemu, više ne možemo misliti da svatko može ići svojim putem, jer bi to bila izdaja njegove volje da svi njegovi učenici „budu jedno ... da svijet može povjerovati". Više nije moguće skrivati se iza izlika različitih tumačenja; još manje iz onih stoljeća povijesti i tradicija, koje su nas jedne drugima otuđile, rekao je Papa, podsjetivši na riječi sv. Ivana Pavla II. na ekumenskom sastanku, 25. veljače 2000.: „Nema vremena za gubljenje, u tom smislu! Naše zajedništvo u jednom Gospodinu Isusu Kristu, u jednom Duhu Svetom i u jednom krštenju već predstavljaju duboku i temeljnu stvarnost". Slijedom toga, ne samo da postoji ekumenizam gesta, riječi i predanosti, nego i već djelotvorno zajedništvo koje, u životnom odnosu s Gospodinom Isusom, svakodnevno raste, ukorijenjeno je u vjeri koju ispovijedamo i stvarno utemeljeno na našem krštenju i našim postajanjem „novim stvorenjem" u njemu. Jednom riječju, postoji "jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje", rekao je papa Franjo, istaknuvši: "Stoga se stalno iznova krećemo kako bismo ubrzali taj željno očekivani dan kada ćemo biti u punom i vidljivom zajedništvu oko Gospodnjeg oltara".

Produbljivanje napretka našeg ekumenskoga puta također je poduprt, na tajnovit i sasvim relevantan način, pravim ekumenizmom krvi, kojega je rječiti svjedok martirologij Koptske Crkve, rekao je Papa, posebno spomenuvši kako je i posljednjih dana tragično i okrutno prolivena nedužna krv kršćana koji se nisu mogli braniti, te kako ih ta nevina krv ujedinjuje. „Najdraži brate, baš kao što je nebeski Jeruzalem jedan, tako je jedan i naš martirologij; vaše su patnje i naše patnje. Osnaženi ovim svjedočanstvom, nastojmo se suprotstaviti nasilju propovijedanjem i sijanjem dobrote, poticanjem na slogu i očuvanjem jedinstva, moleći se da sve te žrtve mogu otvoriti put ka budućnosti punog zajedništva među nama i mira za sve", rekao je Papa patrijarhu Tawadrosu II., s kojim je zatim zajedno molio za ubijene egipatske kršćane. (kta/ika)