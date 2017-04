Kotor, 28. travanj 2017.

Svetkovina bl. Ozane Kotorke, dominikanske trećoredice, proslavljena je prigodnim liturgijskim slavljima u Kotoru – gradu njezina sveta života i posljednja počivališta. Proslavi je kotorske blaženice prethodila trodnevna duhovna priprava, a na sam dan svetkovine, 27. travnja 2017. u crkvi sv. Marije od Rijeke u kojoj se čuva i štuje blaženičino neraspadnuto tijelo, slavljene su četiri Svete mise: u 6, 8, 10 i 18 sati. Misu u 10 sati predvodio je kotorski biskup mons. Ilija Janjić uz koncelebraciju svećenika dominikanaca iz Dubrovnika, asistenciju dominikanskih novaka kao i sudjelovanje brojnih hodočasnika iz Dubrovačke biskupije te raznih župa Kotorske biskupije. Biskup Janjić se u svojoj propovijedi prisjetio blaženičina života, te je istaknuo njezinu postojanost u pokori, molitvi i štovanju muke Kristove. «Postojanost koju su imali prvi kršćani u nauku apostolskom, lomljenju kruha, zajedništvu i molitvi, postojanost koju je naša blaženica imala u pokori i molitvi, to je ono što moramo i mi u svojem životu nastojati ostvariti, ako želimo da nas Krist prepozna i pozove po imenu kada nas jednom bude susreo» kazao je biskup Janjić.

Središnje Misno slavlje u večernjim satima predvodio je barski nadbiskup, mons. Rrok Gjonlleshaj uz koncelebraciju svećenika kotorske i barske nadbiskupije. Ovo je prva crkvena svečanost u Kotorskoj biskupiji koju je mons. Gjonlleshaj predslavio otkako je izabran za barskog nadbiskupa. Nadbiskup Gjonlleshaj naglasio je da je bl. Ozana Kotorka, rođena u selu Relezi na teritoriju današnje barske nadbiskupije, a živjela i umrla u Kotoru, snažno povezala Barsku i Kotorsku biskupiju. Govoreći o životu blaženice, barski je nadbiskup istaknuo nužnost prihvaćanja «ludosti križa» koja je za kršćane jedina mudrost i jedina snaga, što je bl. Ozana u svom pokorničkom životu i kroz mistično iskustvo posvjedočila na najizvrsniji način. «Križ je u središtu Isusova života; on je bio u središtu života apostola, svetaca, mučenika; i u središtu života blažene Ozane, on je i mora biti u središtu, u srcu naše vjere, naše misli, našeg kršćanskog života» kazao je nadbiskup Gjonlleshaj, te je potaknuo sve štovatelje blaženice da nastoje nasljedovati ideale i uzore koje je Krist postavio a koje su sveci ostvarili i nasljedovali jer jedino oni vode u kraljevstvo Božje: «Kršćanin umire onoga dana kada posumnja u svoje ideale, a kad ozbiljno pokuša da ih oživi i doživi, na putu je da se ubroji među svete. Blažena Ozana imala je svoj ideal, to je Isus Krist, njegov Betlehem i njegova muka. Ona je nastojala nasljedovati svog Učitelja –roditi se i žrtvovati se za druge.»

Euharistijsko slavlje je pjevanjem uzveličao zbor Katedrale sv. Tripuna pod ravnanjem prof. Andree Orlando Tripović. Svetoj misi su uz brojne vjernike nazočili i veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori, g. Veselko Grubišić i konzul Hrvoje Vuković. Brojni su štovatelji blažene Ozane tijekom čitavog dana od ranih jutarnjih sati obilazili crkvu sv. Marije od Rijeke kako bi izlili svoje molitve pred oltarom na kojem je čuva blaženičino tijelo, te u skladu s tradicionalnom pučkom pobožnošću ovog kraja, upalili svijeće i darovali cvijeće. (kta/ kotorskabiskupija.me)



