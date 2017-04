Vukovar, 28. travanj 2017.

Prema Pravilniku organizacije Susreta hrvatske katoličke mladeži, proveden je natječaj za izradu logotipa susreta. Na natječaj je do 23. lipnja 2015. prijavljeno više od trideset radova koje je pregledala i ocijenila posebno izabrana komisija, sastavljena od predstavnika Ureda HBK za mlade, Đakovačko-osječke nadbiskupije i struke. Prvu nagradu osvojila je Maja Vidović iz Donje Kupčine, Sisačka biskupija. Nakon objave rezultata, logotip je predan na doradu dizajnerskom studiju Mit iz Osijeka.

Značenje logotipa:

Susret hrvatske katoličke mladeži održava se 29. i 30. travnja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u gradu Vukovaru, pod geslom Krist, nada naša (1 Tim 1,1). Želja je kroz logotip poruku nade prenijeti mladima koji su pozvani na ovaj susret, "nade koja po Kristu ulazi u živote nas kao pojedinaca i kao zajednice".

Logotip sadrži tri ključna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog vodotornja. Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu kršćanin prepoznaje znak Kristove muke, ali i put prema uskrsnoj nadi. Na taj način križ u ovome logotipu obuhvaća i značenje koje je grad Vukovar imao i ima za našu domovinu, simbol stradanja, ali i simbol nade u trenucima koji se čine beznadnim.

Simbol golubice izabran je iz dva razloga. U prvome redu golubica simbolizira mir koji je u svakom vremenu potreban čovjeku, mir zbog kojega je Vukovar i podnio svoju žrtvu. Vrijeme mira ujedno je vrijeme nade u kojemu čovjek može oživjeti svoju sadašnjost i planirati svoju budućnost. Drugi razlog za izbor simbola golubice u logotipu je poznati arheološki nalaz Vučedolske golubice, jednog od simbola Vukovara i vukovarskog kraja. Golubica u logotipu ne zadržava karakterističnu formu kao metaforu vučedolskog nalaza, ali preuzima i nosi onu simboliku koju znak golubice prenosi svojom simbolikom.

Treći element je silueta vukovarskoga vodotornja koji simbolizira postojanost i u najtežim trenucima kroz koje je prolazio grad Vukovar sa svojim stanovnicima kao i cijela naša domovina. Vukovarski vodotoranj nadaleko je poznat simbol grada Vukovara kojim se u logotipu htjelo dati uočljivi i prepoznatljivi identitet i poveznicu s gradom domaćinom ovoga susreta.

Boje logotipa su plava, bijela, crvena i žuta, boje prisutne na zastavi i grbu grada Vukovara. Boje su uzete i zbog svog simboličkog značenja. Plava kao boja neba i rijeka Dunava i Vuke koje protječu kroz Vukovar. Bijela boja mladenačke i vjerničke radosti; crvena kao boja mučeništva kroz koje je prošao grad Vukovar i njegovi stanovnici, te žuta odnosno zlatna kao boja uskrsne proslave i Kristove pobjede, budući da se susret održava u uskrsnome vremenu.

Logo i njegove aplikacije funkcioniraju kao samostalni ili kao kompozicijski subjekti. Same aplikacije loga u suvremenim medijima izrazit će se animacijama i kolorizmom. Na materijalima će se logotip aplicirati koloristički kao i u negativu. Logotip će poslužiti i kao temelj za cjelokupni vizualni i koloristički identitet ovoga susreta.

Za Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru odabrano je geslo „Krist, nada naša" (1 Tim 1,1).

U izboru gesla Organizacijski odbor vodio se željom da u aktualnom trenutku mladima koji će doći na susret pruži poruku s kojom se mogu poistovjetiti. Željeli smo povezati ono što je vodilo generaciju vukovarskih branitelja, kao i mnoge druge značajne osobe iz povijesti grada Vukovara i naše nadbiskupije sa suvremenom generacijom mladih ljudi.

Za mladoga čovjeka u svakom povijesnom trenutku nada u budućnost i bolje sutra je osnovni pokretač njihova djelovanja. Na poseban način želimo povezati današnju generaciju mladih, njihova nadanja i nastojanja, njihove ideale s nadanjima i nastojanjima generacije koja je sudjelovala u obrani grada Vukovara. I tada, kao i danas, nad budućnost mladih ljudi nadvile su se sumnje i poteškoće. Tada su to bila ratna stradanja, a danas je to nesigurnost za egzistenciju i osjećaj bespomoćnosti pred mnogovrsnim problemima koji su zahvatili naše društvo.

Ovim susretom želimo probuditi nadu koja živi u mladom čovjeku i potaknuti ih na djelovanje i proaktivnost kroz koju oni sami mogu mijenjati najrazličitije negativne društvene fenomene. Na taj način mogu postati stvaran čimbenik pozitivnih promjena, kao što je generacija vukovarskih branitelja bila čimbenik promjene u modernoj hrvatskoj povijesti. No, mi želimo našu nadu temeljiti u Kristu, jer je On jedini jamac stvarne nade za svijet.

U Kristovu evanđelju, u Njegovu predanju na križu i u uskrsnuću, kršćanin prepoznaje nadu koja često ide „protiv svake nade" (Rim 4,18). Upravo je ta snaga i nada bila potrebna Vukovaru i Vukovarcima u vrijeme Domovinskoga rata i isto tako je potrebna danas i gradu Vukovaru kao i cijeloj našoj domovini. Kršćanska se nada ne zaustavlja samo u pasivnom promatranju i iščekivanju, nego svoju puninu doživljava u djelatnoj ljubavi. Stoga je namjera organizatora da kroz različite aktivnosti u pripremi i izvođenju ovoga susreta, potaknu, napose mlade, na takvo življenje nade koja se daje i mijenja i svijet i čovjeka.

Himnu Susreta hrvatske katoličke mladeži, koji se pod geslom „Krist, nada naša" (usp. 1 Tim 1, 1) održava 29. i 30. travnja u Vukovaru, izvode Adrijana Baković i Zvonimir Kalić, uz pratnju banda Noel i VIS-a Damjan vukovarske župe sv. Filipa i Jakova.

Himnom Susreta željelo se dati glazbenu kulisu događanjima koja su prethodila Susretu, ali i svemu onome što se događa za trajanja Susreta mladih. Pjesma svojim tekstom i glazbom progovara o teškoćama koje su bile dio povijesti Vukovara i čitave Đakovačko-osječke nadbiskupije, ali isto tako svojim mladenačkim žarom donosi poruku nove nade koja se rađa po mladima i u mladima, posebno ukoliko je traže u Isusu Kristu i u njegovu križu. Kako i sama autorica kaže, kroz glazbu i aranžman u potpunosti je izražena emocija koju je željela unijeti u riječi pjesme.

Oltar na kojemu će se slaviti euharistija, kao i ambon i sedes, izrađeni su posebno za prigodu Susreta hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru. Inspiracija za izgled oltara bio je logotip Susreta, čiji su motivi korišteni u dizajnu oltara. Na prednjoj ploči oltarne menze nalazi se simbol golubice, simbol mira i simbol povijesti Vukovara. Na suprotnoj strani nalazi se križ, simbol Kristove muke i žrtve, one žrtve koju kršćani slave na euharistijskoj gozbi.

Na ambonu, s kojega se čitaju biblijska čitanja, nalazi se prepoznatljivi obris vukovarskoga vodotornja, koji čini drugi dio logotipa Susreta. Sredinom ambona proteže se linija koja označava vode rijeka koje protječu kroz Vukovar i Nadbiskupiju, kao i vodu riječi Božje kojom se napajaju vjernici i koja se sa ambona navješćuje narodu Božjem.

Sedesi za predsjedatelja slavlja, kao i za koncelebrante, također su rađena za ovu prigodu. Korišteni su tradicionalni materijali ovoga podneblja: drvo hrasta, lipe i topole.

Oltar, ambon i sedesi nastavit će se koristiti za velika euharistijska slavlja u Nadbiskupiji, napose na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenoga. (kta/ika)