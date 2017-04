Vatikan, 28. travanj 2017.

Biti kršćanin ne označava društveni status, nego to znači postati svjedokom poslušnosti Bogu kao što je to bio Isus, a posljedica toga su progonstva – kazao je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 27. travnja 2017., naglasivši da nas samo Duh Sveti može učiniti takvima i da za tu milost trebamo moliti.

Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima – odgovor je Petra i apostolâ Vijeću nakon što ih je anđeo oslobodio iz zatvora. Veliki je svećenik podsjetio kako je zabranjeno učiti u Isusovo ime, a oni su napunili Jeruzalem svojim naukom. Sveti je Otac započeo upravo ovim odlomkom iz Djela apostolskih. Za što bolje razumijevanje ovoga događaja, Papa je usmjerio pažnju na prvi dio Djela koji opisuje prve mjesece Crkve kada je zajednica rasla te je bilo mnoštvo čuda.

Pripovijeda se tako o vjeri ljudi, ali i o „lukavcima“ poput Ananije i Safire koji su htjeli napraviti karijeru. Isto se događa i danas – istaknuo je papa Franjo dodavši da ima onih koji preziru narod, no „prijezir prema vjernom Božjem narodu nikada ne uspijeva“. Petar, koji je iz straha izdao Isusa na Veliki Četvrtak, ovaj put hrabro odgovara velikom svećeniku da se „većma treba pokoravati Bogu negoli ljudima“. Taj nam odgovor pomaže shvatiti da je „kršćanin svjedok poslušnosti“ poput Isusa koji se ponizio, koji se na Maslinskoj gori sljedećim riječima obratio Ocu: „Budi volja tvoja, a ne moja.“

Kršćanin je svjedok poslušnosti – nastavio je Sveti Otac – ali ako nismo na tom putu i ne rastemo u svjedočanstvu poslušnosti, nismo kršćani. Trebamo barem hodati tim putem. Kršćanin nije svjedok ideje, filozofije, tvrtke, banke, moći, nego svjedok poslušnosti poput Isusa.

No kako bismo postali svjedoci poslušnosti, potrebna nam je milost Duha Svetoga – objasnio je papa Franjo. Samo nas Duh Sveti može učiniti svjedocima poslušnosti. Nije dovoljno slušati duhovnog učitelja ili pročitati knjigu – upozorio je Papa – Sve je to dobro, no samo nam Duh može promijeniti srce te nas učiniti svjedocima poslušnosti. Riječ je o milosti Duha Svetoga i trebamo u Boga moliti za milost da postanemo svjedoci poslušnosti.

No tko želi biti svjedok poslušnosti, treba znati da to ima svoje posljedice: nakon što su Petar i apostoli odgovorili članovima Vijeća, potonji se „razgnjeviše i htjedoše ih ubiti“. Progonstva su bila posljedica svjedočanstva poslušnosti – istaknuo je Sveti Otac. Nabrajajući blaženstva, Isus završava sljedećim riječima: „Blago vama kada vas – zbog mene – pogrde i prognaju“. Križ se ne može ukloniti iz života kršćanina. Život kršćanina nije društveni status, to nije način življenja duhovnosti koja nam čini dobro. Život kršćanina je svjedočanstvo poslušnosti i njegov je život prepun kleveta, glasina, progona – kazao je Papa.

Trebamo moliti da postanemo svjedoci poslušnosti kao što je to bio Isus – zaključio je papa Franjo – priznajući da smo grješnici s mnogo svjetovnosti u srcu. Trebamo moliti Boga za milost da postanemo svjedoci poslušnosti i da se ne prestrašimo kada dođu progoni i klevete jer je Gospodin rekao da kada netko bude izveden pred suca, Duh će mu dati što treba odgovoriti.