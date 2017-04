Zagreb, 27. travanj 2017.

Nakon objave imenovanja na novu dužnost apostolskog nuncija na Malti, dosadašnji apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Errico dao je u četvrtak 27. travnja u Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu kraću izjavu za novinare.

Izjavio je, kako mu je pomalo žao što odlazi iz Hrvatske nakon pet godine službe, gdje je došao nakon šestogodišnje službe u Bosni i Hercegovini.

„Zahvalan sam Svetome Ocu Franji i poglavarima što su upravo meni povjerili ovu novu misiju koja je, kako su mi opetovano istaknuli, od velike važnosti u aktualnom međunarodnom kontekstu zbog uloge koje Sredozemlje ima na međunarodnoj sceni", rekao je, te izrazio zahvalnost svim prijateljima koje je susretao „tijekom ovih jedanaest godina služenja hrvatskom narodu". „Toplo zahvaljujem vlastima, biskupima, svećenicima, redovnicima i tolikim dobrim laicima s kojima sam se susretao. Sa sobom nosim lijepe uspomene na sve ono što sam ovdje doživio kroz ove godine a što se napose tiče Hrvatske danas sam rekao poglavarima da doista zahvaljujem Bogu za to iskustvo jer sam ovdje našao jednu stamenu Crkvu velike tradicije, vjere, kulture i rekao bih među najbolje organiziranima od svih onih u kojima sam imao priliku obavljati svoju službu tijekom ovih godina. Vjerujem da ćete me nastaviti pratiti svojom molitvom i nadam se da ću vas imati priliku ponovno vidjeti – tko zna, možda na Malti ili u Tripoliju – tijekom obavljanja svoje nove službe".

Na pitanje novinara, što bi želio da Hrvati pamte o njemu, te koju je viziju pape Franje želio ovdje ostvariti, odgovorio je: „Kada sam došao ovdje imao sam vrlo jasno pred očima tri uloge papinskog predstavnika koji prije svega mora unaprjeđivati dobre odnose između mjesne Crkve i Svete Stolice. Jučer je nadbiskup Puljić govorio o obnovi koju sam nastojao provesti u službi Crkve u Hrvatskoj, posebno u pogledu imenovanja biskupa koja smo proveli ovih posljednjih godina. Drugo, nastojao sam uvijek održati živima dobre mostove, dobre putove, dobre odnose s mjesnim vlastima bilo na državnoj razini bilo pak na razini gradova i županija. Treće, nastojao sam održati i unaprijediti dobre ekumenske odnose i međureligijski dijalog bilo s Pravoslavnom Crkvom bilo s islamom bilo s drugim vjeroispovijestima koje su prisutne u Hrvatskoj". Uz drugo pitanje naglasio je kako često ističe da je papa Franjo najveći dar koji je Duh Sveti dao Crkvi i svijetu u posljednja vremena.

Svjedočimo čitavoj preobrazbi, obnovi koju on ostvaruje na razini sveopće Crkve u svojoj želji, svojim svjedočenjem povratka izvorima evanđelja i Isusovoj riječi. Ono što me impresionira kod pape Franje je dosljednost kojim provodi jedan program. Uvijek volim reći da katkad imam dojam da nemamo jasnu predodžbu o papi Franji jer nam mediji daju dojam da je on dobar djed koji miluje, koji se smiješi. Mislim da papa Franjo, uza sve to i zajedno s tim, također ima jasan program Crkve koji želi malo po malo provoditi u djelo, program iz „Evangelii gaudium", to jest program Crkve koja je vjerna posljednjim Isusovim riječima: „Pođite, pođite, nosite radosnu vijest svim narodima". Dakle, Crkva koja je uvijek u pokretu, koja se ne zadovoljava onim što je baštinila iz prošlosti, Crkva koja izlazi, koja ide ususret, i kako on kaže prema periferijama, a pod time podrazumijeva periferije u materijalnom smislu i u duhovnom smislu". Naglasio je, kako tu „nije riječ samo o tome da se poduzima mnogo toga na karitativnoj razini i pružanjima pomoći kroz naše humanitarne organizacije. Za papu Franju je važno ići ususret također egzistencijalnim periferijama, to jest onima koji su daleko od nas, onima koji su nekoć dolazili a sada više ne dolaze. Ne možemo naprijed ići sami, moramo osluškivati, stupiti u dijalog sa svim instancijama, sa svim nadama, sa svim, katkad, i izazovima koji nam dolaze iz toga svijeta koji nas okružuje i koji nije svaki put sasvim u skladu s našim kriterijima, ali moramo uvijek biti raspoloživi za to suočavanje koje će nesumnjivo donijeti dobre plodove na svim razinama".

Zahvalno euharistijsko slavlje za pet godina službe apostolskog nuncija nadbiskupa Alessandra D'Errica u Republici Hrvatskoj održat će se u ponedjeljak 26. lipnja u 19 sati u zagrebačkoj prvostolnici. (kta/ika)